Новый виток конфликта между Польшей и Украиной

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Война исторической памяти между Польшей и Украиной перешла на международный уровень. Польша зарегистрировала в Совете безопасности ООН проект резолюции о геноциде поляков со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщил лидер "Общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

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По его словам, этот проект вносится на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них (1948 год) и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности (1968 год).

Внесение документа является признаком того, что парадигмальная война между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти переходит на международный уровень, считает Медведчук. В украинском сегменте соцсетей тоже возникло немало мыслей по этому поводу:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook