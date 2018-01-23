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    Новый виток конфликта между Польшей и Украиной

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (337)

    (обновлено: )45261
    Польша объявила войну украинскому национализму – просит ООН признать геноцид поляков. На кого именно ополчились соседи и как новый виток исторического конфликта отразится на международном будущем Киева?
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    Война исторической памяти между Польшей и Украиной перешла на международный уровень. Польша зарегистрировала в Совете безопасности ООН проект резолюции о геноциде поляков со стороны украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщил лидер "Общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук.

    Читайте также: Польша просит ООН признать геноцид поляков со стороны украинских националистов

    По его словам, этот проект вносится на основании резолюций Генассамблеи ООН о недопущении актов геноцида и наказании за них (1948 год) и о неприменимости временных ограничений в отношении военных преступлений и преступлений против человечности (1968 год).

    Внесение документа является признаком того, что парадигмальная война между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти переходит на международный уровень, считает Медведчук. В украинском сегменте соцсетей тоже возникло немало мыслей по этому поводу:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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