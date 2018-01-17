ЕК пожурила Польшу из-за украинских мигрантов и не будет вводить санкции

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства, заявил в среду председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер.

"Мы не находимся в состоянии войны с Польшей, у нас разногласие с польским правительством. И задействование статьи 7.1 (Договора ЕС) — это не санкции, а предупреждение. Надо прекратить заявлять, в том числе в Польше, что мы хотим санкционировать Польшу. Это совсем не дух и буква статьи 7.1", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

Ранее Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.