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    В мире

    ЕК пожурила Польшу из-за украинских мигрантов и не будет вводить санкции

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (663)

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    По словам председателя исполнительной коллегии Евросоюза Жана-Клода Юнкера, Евросоюз не находится в состоянии войны с Польшей и задействование статьи 7.1 Договора ЕС - это не санкции, а предупреждение.
    Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Еврокомиссия не подвергает Польшу санкциям, а лишь вынесла властям страны предупреждение за отход от норм демократии и правового государства, заявил в среду председатель исполнительной коллегии Евросоюза Жан-Клод Юнкер.

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    "Мы не находимся в состоянии войны с Польшей, у нас разногласие с польским правительством. И задействование статьи 7.1 (Договора ЕС) — это не санкции, а предупреждение. Надо прекратить заявлять, в том числе в Польше, что мы хотим санкционировать Польшу. Это совсем не дух и буква статьи 7.1", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

    Ранее Моравецкий сказал, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

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