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    Польша решает спор с ЕС по беженцам за счет Украины - эксперт

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (329)

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    В последнее время заявления польского правительства о миллионе украинских беженцев в стране снова участились. Об этом в эфире «ГС» заявила эксперт-международник Надежда Коваль.
    Флаги Украины и Польши
    Святослав Цеголко в Facebook

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Украина получила шанс на улучшение и укрепление отношений с Польшей после того, как там сменились министры. Такое мнение высказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. Он отметил, что прежнее польское правительство негативно влияло на отношение с Украиной.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: Украину заставят принять беженцев вместо Польши

    В то же время политический аналитик Тарас Чорновил заявил о том, что изменения в польском правительстве — не такие уж существенные, а для Украины одним из самых интересных стало назначение нового главы МИД. Им стал Яцек Чапутович.

    Смогут ли теперь Украина и Польша прийти к взаимопониманию, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала эксперт-международник, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Надежда Коваль.

    "В последнее время снова обострилась риторика польского правительства о миллионе украинских беженцев в Польше, снова начался обмен заявления о том, что это беженцы, как иногда любят говорить определенные министры польского правительства, или это все-таки трудовые мигранты, на что неоднократно обращала внимание украинская сторона. Дело в том, что это налаживание отношений с ЕС, оно имеет своим предметом не только судебную реформу, но и отказ Польши принимать беженцев с Ближнего Востока по квотам, и они снова-таки поднимают этот вопрос, втягивают Украину в этот спор с ЕС, чтобы показать, что вот мы приняли миллион беженцев и не собираемся отступать от своей позиции", — пояснила эксперт.

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