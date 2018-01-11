Туск заявил об угрозе проведения в Польше референдума о выходе из ЕС

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Польское правительство может принять меры для выхода из Евросоюза в случае, если страна перестанет получать финансирование от политического блока. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск, сообщает The Telegraph.

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства страны в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

Политик пояснил, что пока Варшава продолжает получать финансирование от ЕС, для властей страны "игра стоит свеч".

"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз — ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", — приводит слова Туска издание.

"В Брюсселе еще всерьез надеются, — не скажу, что верят, этого, к сожалению, уже нет — что Польша все же останется в Евросоюзе", — подчеркнул Туск.

Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС, представив законопроект в рамках статьи 7 договора о ЕС, констатирующий существование явной угрозы серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права. Обсуждение решения Еврокомиссии в Совете Европы может состояться в феврале.

Как заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, Еврокомиссия может ограничить доступ стран-членов ЕС к бюджетным средствам Евросоюза за несоблюдение принципа верховенства права, в частности, при угрозе независимости правосудия, или же, напротив, расширять финансирование из бюджета ЕС в награду за соблюдение этого принципа.