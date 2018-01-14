Туск: скажем прямо, Польша в ЕС из-за денег

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент Евросовета Дональд Туск считает, что польское правительство может попытаться вывести страну из блока, если Варшава перестанет быть получателем чистого дохода от ЕС. Он также не исключил референдум по вопросу выхода страны из блока.

"Для партии "Право и справедливость" (ПиС — правящая партия страны — Авт.) преимущество от пребывания в ЕС сводится к платежному балансу с полным пренебрежением другими плюсами, такими как общий рынок, правопорядок, гарантии безопасности и прочее", — заявил Туск в интервью польскому еженедельнику Tygodnik Powszechny, которое 10 января цитирует агентство AFP.

Как сообщают СМИ, на данный момент Польша получает больше от ЕС, чем платит.

Кроме того, по мнению Туска, многие решения правительства Польши отвечают "интересам и ожиданиям" Москвы. Он выразил сожаление по поводу того, что Брюссель в прошлом месяце вынужден был начать дисциплинарную процедуру против Польши, в результате которой она может быть лишена права голоса в ЕС.

Напомним, в 2017 году наблюдалось ухудшение отношений между Варшавой и Брюсселем из-за польской судебной реформы, которая, как полагают в ЕС, подчиняет суды властям и лишает их свободы принятия решений.

В частности, в Еврокомиссии считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

Наряду с этим, президент Польши Анджей Дуда 20 декабря подписал законопроекты о Национальном судебном совете и Верховном суде, несмотря на критику со стороны европейских структур. В тот же день Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши из-за этой реформы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который возглавил правительство с 11 декабря 2017 года, выступил в защиту судебной реформы.

Моравецкий сменил на посту премьер-министра Беату Шидло в декабре 2017 года. Ранее он был министром финансов и развития, а также занимал пост заместителя председателя Совета министров.

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Масштабные перестановки он осуществляет в преддверии переговоров с Брюсселем по поводу штрафных процедур против Польши.

Невзирая на изложенное, по словам Теска, в Брюсселе еще существует "большая надежда" на то, что, несмотря ни на что, Польша останется в Евросоюзе, добавил Туск. Он сказал, что польское правительство все еще может избежать санкций ЕС, если остановит изменения в судебной системе.

В этом контексте Европейская комиссия примет решение, связывать ли предоставление средств из бюджета ЕС с соблюдением верховенства права. О постановлении Еврокомиссии сообщил комиссар по делам бюджета Гюнтер Эттингер. В среду 9 января ЕК обсуждала такую возможность. В мае этого года планируется обнародовать предложение по бюджету Евросоюза на 7 лет после 2020 года, сообщает Радио Польша.

Окончательное решение примут страны-члены ЕС в ходе переговоров. Как отметил Эттингер, достичь согласия будет нелегко, поскольку все решения должны быть единогласными.

Напомним, в минувшем году правительство Польши выступило против переизбрания Дональда Туска президентом Евросовета. Ранее, в должности премьер-министра Польши он представлял конкурентов ПиС – партию "Гражданская платформа" (Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej).

Как бы там ни было, основным связующим звеном Польши с глобальными структурами, евроблоком при нынешнем особом отношении Администрации Трампа к странам Восточной и Центральной Европы, продолжает оставаться усиливающие свои позиции в стране и регионе НАТО (усиление восточного фланга НАТО), силы сверхбыстрого реагирования, центры альянса, усиление военного контингента США.

Кроме прочих, в Польше расположен один из важнейших учебных центров всего Североатлантического Альянса – Объединенный центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО (Joint Force Training Centre, JFTC) в городе Быдгощ.

В этом контексте, следует подчеркнуть, что Украина, Польша и Литва сформировали общую военную бригаду "УкрПолЛитБриг" и существенно расширяют военно-техническое сотрудничество по всем направлениям. Именно эти страны в XIV-XVIII вв. входили в федерацию "Речь Посполита".

Новый премьер-министр Польши Моравецкий заверил Киев, что Варшава намерена продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.