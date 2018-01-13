Социологи: Центр Украины внезапно утонул в депрессии

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Новый, 2018 год вступил в свои права. Традиционно в новогоднюю ночь многие загадывали желания, гадали, предсказывали, каким будет этот год для Украины и ее граждан. Как показывают результаты декабрьского социологического опроса компании Research & Branding Group, каждый четвертый украинец (24%) ожидает, что 2018 год для Украины будет удачным и хорошим, чуть более трети респондентов (37%) думают, что этот год будет для страны неоднозначным – в чем-то трудным, а в чем-то удачным, а каждый пятый житель страны (22%) настроен пессимистично и ожидает, что 2018 год будет для нее трудным и плохим.

Прежде думай о родине

"Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом соотношение оптимистов и пессимистов осталось практически неизменным (при небольшом преобладании оптимистов). Также обращает внимание тенденция к сокращению числа пессимистов в ожиданиях от нового года для страны. Число реалистов, полагающих, что наступивший год для Украины будет неоднозначным остается практически неизменным на протяжении пяти последних лет, тогда как заметно больше стало украинцев, которые не смогли ответить, чего ожидают для страны в наступившем году", — сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина аналитик компании Research & Branding Group Алексей Ляшенко.

Ожидания от наступившего года для Украины имеет ряд особенностей, обусловленных возрастом, местностью и регионом проживания респондентов. Исследования показали, что среди молодежи оптимисты заметно преобладают над пессимистами, тогда как в остальных возрастных группах их соотношение примерно равное, вероятно, сказывается опыт прожитых лет.

Чуть больше оптимистов в ожиданиях от 2018 года для страны проживает в областных центрах, чем в остальных населенных пунктах.

Центр приуныл

Среди украинских регионов оптимистов больше на Западе и Юге, чем в Центре и на Востоке Украины. Также следует отметить, что Западная Украина – единственный регион страны, где оптимистические ожидания относительно Украины в 2018 году преобладают над пессимистическими.

"Если по замерам прошлых лет получалось, что Запад и Восток Украины — два полюса, соответственно, если у власти представитель Западной Украины, то они радуются, а Восток в депрессии. Когда власть меняется, меняются и настроения — Запад в депрессии, Восток радуется. В этом году у нас ситуация интересная: впервые за все время проведения исследования «депрессивным» регионом в плане настроений и ощущений в отношении страны стал Центр Украины, который никогда не был пессимистически настроенным — там всегда было больше всего усредненного оптимизма. Сейчас у нас всего 18% жителей центральных областей ожидают, что этот год для Украины будет хорошим, 27% являются в этом вопросе пессимистами", — сообщил Ляшенко.

Личные надежды и ожидания

Более оптимистично украинцы настроены в ожиданиях от наступившего года для себя и семьи. Чуть более трети опрошенных (36%) ожидают, что наступивший год для них и их семей будет удачным и хорошим и столько же (36%) ожидают от этого года как удач, так и трудностей. Трудным и плохим для себя и семьи 2018 год видит каждый десятый житель Украины (13%).

В целом личные ожидания украинцев от наступившего года в сравнении с предыдущим годом практически не изменились, отмечают в Research & Branding Group.

Как и в ожиданиях для Украины, в личных ожиданиях от 2018 года более оптимистично настроены жители областных центров.

В зависимости от региона проживания наиболее оптимистичны в личных ожиданиях от 2018 года жители Западной Украины, а меньше всего оптимизма наступивший год вызывает у жителей центральных областей.

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"Очень необычно выглядят настроения людей именно в Центральной Украине, которая никогда не отличалась такими упадническими настроениями. А теперь она выделяется на фоне всех макрорегионов. И это, действительно. Является, на мой взгляд, тревожным моментом. Чем это объяснить, пока не знаю. Возможно, люди уже втянулись в эту ситуацию, возможно, стали меньше верить всем пророкам, прогнозам, нострадамусам, одни из которых говорят, что в следующем году все вообще будет хорошо, а другие утверждают, что пропало все. Люди, скорее всего, делают свои выводы на основании свое личного опыта", — заключил Ляшенко.