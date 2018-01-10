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    Общество

    Фото дня: протесты на границе Польши и Украины

    (обновлено: )35520
    Люди выступали против изменений в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через границу. Также их не удовлетворяют и другие изменения в законодательстве, что вступили в силу 01.01.2018 года.
    Протесты на границе с Польшей
    24tv.ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области сегодня, 10 января, протестующие перекрыли въезд к международным пунктам пропуска "Шегини – Медика" и "Рава-Руська – Гребенне", что на границе с Польшей.

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    Как выяснилось, люди выступают против изменений в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через границу. Также их не удовлетворяют и другие изменения в законодательстве, что вступили в силу 01.01.2018 года.

    Позже стало известно, что митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей.

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