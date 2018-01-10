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    Новый глава МИД Польши сделал заявление о проблемах с Украиной

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    Украина - Польша: мосты почти сожжены (328)

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    Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины.
    Яцек Чапутович
    rp.pl

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

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    Свои первые телефонные разговоры на должности Яцек Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе Будапешта) и Украины.

    "Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", — следует из сообщения.

    "Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины", — добавили в польском внешнеполитическом ведомстве.

    Ранее сообщалось, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.

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