Новый глава МИД Польши сделал заявление о проблемах с Украиной

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Новый глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выразил надежду на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Польши.

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Свои первые телефонные разговоры на должности Яцек Чапутович провел с главами МИД Венгрии (по просьбе Будапешта) и Украины.

"Министр Чапутович подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины", — следует из сообщения.

"Во время разговора он также выразил надежду на скорейшее разрешение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины", — добавили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что Польша приняла большое количество беженцев из Украины, но при этом не намерена менять позицию и принимать мигрантов из мусульманских стран. Руководитель консульского отдела украинского посольства в Польше Светлана Крыса опровергала заявление премьера Польши.