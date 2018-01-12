Глядык: без фиксации скорости движения от ее ограничения нет пользы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

На период 8-9 января дорожная полиция работала в усиленном режиме. Это связано с тем, что после праздничных выходных увеличился автотрафик на дорогах, да и количество нетрезвых пешеходов тоже создает дополнительную опасность. Эксперты отмечают, что водители должны обратить особое внимание и на некоторые нововведения, которые вступили в силу с начала этого года.

Во-первых – снижение максимальной скорости движения в населенных пунктах до 50 километров в час. При этом предусматривается и увеличение штрафа за превышение скорости – раньше было 250-510 гривен, а сейчас вводится новый размер штрафа – он стартует от суммы в 3 тысячи 400 гривен. Во вторых – новые правила выдачи водительских удостоверений. Теперь первые водительские права будут выдавать только на два года. В частности, начинающему водителю дается "испытательный срок": первые два года нельзя ездить быстрее 70 километров в час, нарушить правила дорожного движения можно только два раза – в таком случае водитель-новичок сможет получить постоянные водительские права сроком на 30 лет без экзаменов.

В третьих – повышаются штрафы за нарушения правил дорожного движения. Например, за оставление места ДТП предлагается установить штраф 3 тысячи 400 гривен и лишать прав до шести месяцев. В 20 раз должен увеличиться штраф за управление машины водителем, у которого нет прав – он составит 10 тысяч 200 гривен, а за повторное нарушение – 40 тысяч 800 гривен. Водителей, которых лишили прав ранее, но они сели за рули и нарушили правила дорожного движения, будут платить штраф в размере 20 тысяч 400 гривен, а за повторное такое нарушение в течение года – 40 тысяч 800 гривен.

Кроме того, ожидается, что в новом году заработает автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Однако у правоохранителей пока нет нужной техники для введения видеофиксации, хотя в МВД обещают, что эта система будет налажена до конца первого квартала этого года.

Какая польза от ограничения скорости движения и когда фактически заработают все изменения в ПДД, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал автоюрист Богдан Глядык.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які саме зміни в ПДР вже запрацювали з січня? Тільки швидкість?

— Так, звичайно, тільки швидкість зменшили в населених пунктах, і то можна ставити це під сумнів, бо якщо фактично немає фіксації цієї швидкості, корисності від цієї зміни — абсолютний нуль.

А фіксації цієї швидкості поки що нема?

— Ні, нема. Я ж кажу. З 2015 року в Україні взагалі не ведеться фіксація швидкості руху, тому фактично ми можемо і 10 км/год обмежити рух, але ефекту ніякого не буде, доки ми не зможемо реально відстежувати і в результаті притягати водіїв.

Тобто, ніхто тебе зупинити та оштрафувати не може?

— За перевищення швидкості — ні.

А коли кажуть, що патрульна поліція користується приладами для фіксації швидкості. Вони мають право це робити?

— Немає на сьогодні приладів, які легально можна використовувати і які технічно дозволяють виміряти швидкість, з якою рухався транспортний засіб. Якщо немає підтвердження, що швидкість була перевищена, відповідно водій не може бути притягнутий до відповідальності.

Ніхто зараз у Києві і Україні загалом не має повноважень відстежувати швидкість водіїв?

— І це так з 2015 року. Тобто, незважаючи на те, що найчастіше ДТП виникають через перевищення дозволеної швидкості, це майже 1/4 всіх ДТП, з 2015 року в Україні абсолютно не ведеться фіксація перевищення швидкості руху.

Инфографика: До 40 тысяч. Водителям готовят драконовские штрафы

А що треба зробити, щоб та ж сама дорожня поліція мала повноваження відстежувати перевищення швидкості і штрафувати?

— У 2015 році, коли позбавляли можливості фіксувати швидкість, всі надії були на автоматичну фіксацію порушень ПДР. На сьогодні потрібно ввести її повноцінно. Крім того, вже зареєстровані зміни в законопроект, щоб дозволити патрульним поліцейським використовувати візири, які колись використовували, щоб надати їм можливість фіксувати швидкість. Проте законопроект сьогодні, якщо не помиляюсь, навіть не на порядку денному ВРУ, тому коли це все відбудеться — незрозуміло.

Які повноваження має дорожня поліція тоді? Взагалі.

— Є інші порушення ПДР. Наприклад, особливо на трасах, не ввімкнене світло фар. Напевно, це найпопулярніше, за що зараз притягають до відповідальності. Крім того, є некористування поворотниками, неправильна зупинка, стоянка, рух по смузі для руху громадського транспорту. Тобто, інші порушення на даний момент фіксуються без проблем.

Щодо інших нововведень. Що можете сказати про штрафи? Наскільки коректне їх підвищення, і коли вони запрацюють?

— Законопроект такий є у ВРУ, зареєстрований, але у мене є сумнів, що взагалі його приймуть. Тому що це законопроект, який не тільки підвищує штрафи, але й зобов'язує водія тримати руки на кермі, коли його зупинили. Це той самий законопроект, який зобов'язує водія передавати в руки патрульного поліцейського водійські документи, а не пред'являти як сьогодні. Це той самий законопроект, який забороняє виходити з автомобіля і водію, і пасажиру автомобіля. Тобто, є багато питань, і є великі сумніви, що цей законопроект взагалі буде прийнято. Хоча, на мою думку, дійсно, якщо штрафи підняти, то в принципі, чим важче буде сплатити цей штраф для бюджету конкретного водія, тим більше він буде думати, перед тим як вчиняти якесь конкретне порушення. Тому я швидше за підвищення штрафів.

Чи вже запрацювала нова система видачі водійських посвідчень? Ваше ставлення до неї?

— Так, з листопада минулого року почали видавати такі водійські посвідчення. Власне, внести зміни до ПДР і в порядок видачі водійських посвідчень може Кабмін. Однак, щоб підвищити всі штрафи, потрібно, щоб ВРУ за це проголосувала. Тому швидкість руху і нові водійські посвідчення по процедурі простіше запровадити, от вони вже запроваджені. По штрафах — повинні підтримати нардепи.

К слову, адвокат Евгений Лосовский считает, что ограничение скорости до 50 км/ч в населенных пунктах безосновательно.

А директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что ограничение скорости в 50 км/ч пока лишь психологическое.