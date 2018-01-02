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    В направлявшемся в Киев скоростном поезде произошло задымление

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    На подъезде скоростного поезда к станции Новогуполовка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании. Всех пассажиров пересадили на другой поезд, на котором они продолжили свой путь в Киев.
    Поезд
    Facebook пресс-центра "Укрзализныци"

    КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Пассажиры скоростного поезда производства Крюковского завода, который отправился из Запорожья 1 января, в результате задымления пересадили на другой подвижной состав, прибывший в Киев примерно с пятичасовым опозданием, сообщает во вторник пресс-служба "Укрзализныци".

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    Как уточняется, на подъезде скоростного поезда к станции Новогуполовка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1).

    "Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ОАО "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог", — говорится в сообщении.

    Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили на другой поезд, на котором они продолжили свой путь в Киев.

    Ранее сообщалось, что более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах.

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