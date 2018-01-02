В направлявшемся в Киев скоростном поезде произошло задымление

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости Украина. Пассажиры скоростного поезда производства Крюковского завода, который отправился из Запорожья 1 января, в результате задымления пересадили на другой подвижной состав, прибывший в Киев примерно с пятичасовым опозданием, сообщает во вторник пресс-служба "Укрзализныци".

Как уточняется, на подъезде скоростного поезда к станции Новогуполовка был обнаружен запах дыма в подвагонном оборудовании (тяговом двигателе вагона №1).

"Силами локомотивной, поездной бригады и сопровождающего представителя ОАО "КВСЗ" было ликвидировано задымление, однако продолжить рейс электропоезд не смог", — говорится в сообщении.

Всех пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом на станцию ​​Пятихатки, где их пересадили на другой поезд, на котором они продолжили свой путь в Киев.

Ранее сообщалось, что более 17 тысяч украинцев встретят Новый 2018 год в поездах.