В Британии спорткар за $150 тыс на полной скорости влетел в авто с детьми

В английском городе Брэдфорд разогнавшийся спорткар Audi R8 врезался в припаркованную машину, в которой в это время находились трое детей, пишет Daily Mail.

Инцидент попал на видео. От сильного удара сзади черную машину, предположительно Nissan, подбросило. После этого из нее выходят двое.

По данным Daily Mail, один из находящихся в машине детей пострадал. О состоянии виновника аварии и о ее причинах не сообщается.

Как сообщают СМИ, разбитую Audi, которая стоит около 150 тысяч долларов, взяли в аренду.

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