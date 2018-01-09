Безопасность или пробки? Эффект от ограничения скорости

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

МВД разъяснило изменения в правилах дорожного движения с 1 января. Так, в ведомстве сказали, что новая система штрафов еще не вступила в силу.

Но в то же время с 1 января действует ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч, внедрение видеофиксации нарушений и изменение порядка выдачи водительских прав. Первое удостоверение, в частности, будут выдавать на два года с правом обмена на постоянное, если водитель за это время сделает не более трех нарушений.

Подробнее об изменениях в правилах дорожного движения в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи виконують водії норми нового швидкісного режиму? Яка реакція з цього приводу?

— Ми просто в черговий раз нагадуємо всім водіям нашої країни, що з 1 січня в населених пунктах дозволена швидкість руху становить 50 км/год, якщо мова про транспортні засоби. Тому закликаємо всіх скинути швидкість, менше поспішати і більше дбати про безпеку і благополуччя не лише себе і своїх пасажирів, а й інших учасників дорожнього руху.

Хто буде контролювати це?

— Патрульна поліція у нас відповідає за безпеку дорожнього руху і контролює безпеку дорожнього руху. Патрульні поліцейські дуже скоро отримають прилади, які дозволять фіксувати швидкісний режим і притягати до відповідальності порушників. Вважаємо так, що поки що настав період, коли задіяна нова норма, тому ми зараз готуємося вже до остаточного впровадження саме системи вимірювання швидкості, наразі якої поки що нема, але вона обов'язково буде. Поки що, можна сказати, такий невеличкий пільговий період, щоб люди трошки збагнули це, зрозуміли і підготувалися до того, що поліцейські будуть вимірювати швидкість і карати порушників.

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Як буде відбуватися цей пільговий період?

— Скажімо так, це період психологічного звикання, знаєте, в будь-яку норму, коли треба вводити, треба давати трошечки період психологічного звикання людей до цієї норми. От ми закликаємо водіїв так і сприймати. Рано чи пізно всі, це стосується і вимірювання швидкості, і впровадження системи автофотовідеофіксації, бо вона безальтернативна, вона обов'язково на наших дорогах з'явиться. Зараз такий період звикання до цих норм, умовно я його так називаю, бо дійсно на даний час патрульні не отримали достатньої кількості приладів, які дозволять їм фіксувати швидкість дорожнього руху. Тому це якраз такий профілактичний етап, коли ми нагадуємо, закликаємо громадян зменшувати свою швидкість і взагалі перебудовуватися на більш стриманий стиль кермування, який притаманний в Європі і, на жаль, поки що не притаманний нам.

Коли отримаємо ці прилади? Дату конкретну назвати можете?

— Не можемо, але цей процес йде, він триває і обов'язково цього року нові норми безпосередньо будуть вимірюватися патрульною поліцією. Можливо, не в повній кількості, але поступово цей процес буде.

Своим мнением на новое ограничение скорости в эфире «ГС» поделился основатель интернет-портала dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Артем Шевченко сказал о так называемом льготном периоде. Есть ли такая международная практика, и не увеличится ли количество ДТП в этот период?

— Международная практика обычно показывает, что существует жесткий автоматический контроль скорости, поэтому люди даже наши, выезжая в Европу, вынуждены его придерживаться, потому что ездить быстро там слишком дорого, это нереально дорого даже для европейцев, не говоря уже про нашем населении. И, кроме того, количество аварий, к сожалению, с 1 января, не отличается от подобных периодов прошлого года и последних недель 2017 года. К сожалению, даже первые часы Киев встретил серьезными ДТП, и причина была и алкоголь, и наркотики, и превышение скорости. Поэтому в целом водители как ездили, так и ездят. И они прекрасно понимают, что в принципе сейчас контролировать скорость некому. То есть, эта норма больше нормативная: её ввели, но пока что ограничение не работает. Не работало и 60 км/ч, люди все ездили 80-90 км/ч и больше, 50 — это просто сейчас пока что цифра.

Например, по Набережной можно ехать 60 км/ч?

— Совершенно верно, есть так называемые магистрали беспрерывного движения, где нет пешеходных переходов, нет никаких преград вокруг, поэтому в принципе на этих магистралях, я считаю, было бы допустимым сделать ограничение 80 км/ч, по крайней мере, в левых рядах. Это было бы нормально и многие говорят, что в Киеве ограничение 50 км/ч увеличит количество пробок. На самом деле, пробки не связаны с ограничением скорости, они связаны больше с количеством транспорта и с правилами проезда перекрестков.

Местные власти в координации с полицией могут, например, на трассе какой-то соответствующей обеспечить большую скорость, чем это предусмотрено постановлением Кабмина? Насколько это возможно, и кто в случае ДТП, будет нести за это ответственность?

— Действительно, местные органы власти могут много всего сделать в рамках обеспечения безопасности дорожного движения, в частности скоростного режима и согласования каких-то специальных участков движения. Это было в Киеве, мы помним, когда в Киеве делали ограничение 80 км/ч на некоторых участках. И, кроме того, местная власть может ограничивать скорость, ставить так называемые и «лежачие полицейские», и «берлинские подушки», и так далее. То есть это все находится в полномочиях местных властей, но, к сожалению, далеко не все этим занимаются, это, скорее, такие интересные практики, разовые, но не системный подход.

К слову, в Украине водителей не наказывают за превышение скорости, считает автоюрист Богдан Глядык. Поэтому норма о скорости движения автомобилей в пределах населенных пунктов 50 км/час не будет реализована, считает он.