Артем Шевченко подчеркнул, что ограничение скорости в городах до 50 км/ч пока лишь психологическое, а Влад Антонов считает, что водители как ездили, так и будут ездить, поскольку контролировать превышение некому.
Угоны автотранспорта стали очень популярным преступлением, поскольку из-за сложной экономической ситуации в Украине вырос спрос на авто, которые уже были в использовании, считает руководитель портала ДТП.юа Влад Антонов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".