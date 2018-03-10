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    Влад Антонов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Зимний Киев
    Безопасность или пробки? Эффект от ограничения скорости
    12:13 09.01.2018
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    Артем Шевченко подчеркнул, что ограничение скорости в городах до 50 км/ч пока лишь психологическое, а Влад Антонов считает, что водители как ездили, так и будут ездить, поскольку контролировать превышение некому.
    Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
    Эксперт о причинах резкого роста ДТП
    13:30 29.12.2016
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    Главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" заявил, что среди ключевых факторов роста числа ДТП - существенное превышение скорости и повальное пренебрежение ремнями безопасности.
    Восемь полицейских автомобилей в Киеве в воскресенье, 7 августа, участвовали в погоне за водителем Audi A6
    Погоня в Киеве: рост суммы штрафов не повлиял на количество ДТП - эксперт
    08:38 08.08.2016
    446День полиции: успех или провал?
    Руководитель портала Dtp.kiev.ua Влад Антонов и журналист сайта города Хмельницкого 0382.ua Татьяна Житнюк заявили, что без надлежащего дорожного контроля любые штрафы – неэффективны.
    Автомобили. Япония
    Спрос на угнанные авто в Украине очень вырос - эксперт
    17:23 29.03.2016
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    Угоны автотранспорта стали очень популярным преступлением, поскольку из-за сложной экономической ситуации в Украине вырос спрос на авто, которые уже были в использовании, считает руководитель портала ДТП.юа Влад Антонов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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