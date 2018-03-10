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    Артем Шевченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 55
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    Штурм палаточного городка под Радой
    Среди задержанных под Радой - 15 атошников
    15:44 05.03.2018
    318Зачистка палаточного городка под Радой
    По словам Артема Шевченко, в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверения участника боевых действий имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно.
    Акция Национального корпуса в Киеве
    В МВД просят не бояться "Нацдружин": монополия на силу - у государства
    06:43 01.02.2018
    401Радикальный экстремизм охватил Украину
    Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко подчеркнул, что в Украине "никаких других альтернативных парамилитарных образований быть не может, за порядком следит полиция и Нацгравдия".
    На месте перестрелки в Киеве, 29 января 2018
    Полиция сообщила подробности кровавых разборок в Киеве
    14:47 29.01.2018
    2386Криминальные войны в Украине
    По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, конфликт разгорелся между двумя охранными фирмами, в ходе которого произошла стрельба. В результате разборок погиб один мужчина, еще один получил ранения.
    Артем Шевченко
    Спикер МВД указал журналистам ZIK, что им делать после эфира с Портновым
    10:16 23.01.2018
    1774Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
    За полтора часа до убийства Ирины Ноздровской. Видео
    За полтора часа до смерти. Обнародовано новое видео с Ноздровской 
    00:59 17.01.2018
    4016Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
    Зимний Киев
    Безопасность или пробки? Эффект от ограничения скорости
    12:13 09.01.2018
    363
    Артем Шевченко подчеркнул, что ограничение скорости в городах до 50 км/ч пока лишь психологическое, а Влад Антонов считает, что водители как ездили, так и будут ездить, поскольку контролировать превышение некому.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    Ошибки в деле Шеремета стали следствием реформы полиции - МВД
    03:46 20.10.2017
    180Годовщина убийства Павла Шеремета
    Директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко заявил, что в 2016 году происходила реорганизация и переаттестация, что фактически демотивировало сотрудников Национальной полиции.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    В МВД сообщили официальные данные по количеству жертв ДТП в Харькове
    01:09 19.10.2017
    827Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате ДТП на ул. Сумская в центре Харькова погибли 6 человек. По данным СМИ, как минимум двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
    Министерство внутренних дел Украины
    "Топливную схему" Минобороны хотели провернуть в Нацполиции
    02:48 13.10.2017
    287Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что компания "Трейд Коммодити", оказавшаяся в эпицентре коррупционного скандала в Минобороны, использовало схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Нацполиции.
    Марш нации, организованный Азовом в Киеве 14 октября 2016 года
    Силовики 14 октября не допустят балаклав в массовых акциях - МВД
    16:05 11.10.2017
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    Правоохранители будут охранять общественный порядок на всех мероприятиях, связанных с празднованием, заявил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
    Полиция обнаружила большой арсенал оружия в киевском гараже
    В Украине резко возросло число изъятого у населения оружия из зоны АТО
    17:02 31.07.2017
    207Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По словам директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, очень часто оружие везут "военные и люди, которые не имеют отношения к этому". Он добавил, что "страшно не столько оружие, сколько взрывчатка".
    Стрельба в Днепре
    Россия может использовать ситуацию в Днепре после перестрелки - МВД
    06:47 26.07.2017
    1215Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Спикер МВФ Артем Шевченко заявил, что Россия может использовать ситуацию в Днепре, где на днях произошла смертельная перестрелка, для провокаций.
    Министерство внутренних дел Украины
    МВД усилит проверки журналистов на мероприятиях
    22:54 08.06.2017
    93
    Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко пояснил, что усиление проверок обусловлено необходимостью идентификации реальной личности журналиста.
    Социальная сеть Вконтакте
    Запрещенные соцсети: с каждым днем все увлекательнее
    11:53 26.05.2017
    4527Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Интересно получается: В СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не накажут за обход блокировки поисковиков и соцсетей РФ, а теперь киберполиция призывает "стучать" на недобросовестных провайдеров. Тем временем "ВКонтакте" еще работает в Кабмине.
    Задержанных экс-руководителей налоговой доставляют в Печерский суд
    В МВД озвучили "стоимость" спецоперации по задержанию налоговиков
    22:51 25.05.2017
    545Всеукраинская облава на налоговиков
    По данным спикера министерства внутренних дел Артема Шевченко, "масштабная антикоррупционная операция" обошлась государственному бюджету в 330 тысяч гривен.
    Социальные сети, запрещенные в Украине
    МВД: провайдеры самостоятельно выполнят решение о блокировке российских сайтов
    00:56 22.05.2017
    465Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам директора департамента коммуникации МВД Украины Артема Шевченко, в Украине 5 тысяч провайдеров, поэтому быстро выполнить решение СНБО не возможно.
    Шевченко о деле об убийстве Шеремета, событиях в Днепре 9 мая и запрете российских ресурсов
    Запрет соцсетей, убийство Шеремета и события в Днепре: комментарий МВД 
    16:15 21.05.2017
    1312Годовщина убийства Павла Шеремета
    Служебное расследование действий полиции во время беспорядков 9 мая в Днепре завершится до 10 июня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
    Столкновение между молодыми людьми, которые пытались не пропустить участников марша, и правоохранителями у офиса ОУН во время шествия участников марша памяти и уважения Никто не забыт, ничто не забыто
    Полиция удержала ситуацию 9 мая в правовых рамках - МВД
    00:07 10.05.2017
    218Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Спикер МВД Артем Шевченко сообщил, что локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днепре, Одессе и Запорожье, в результате были задержаны более 50 человек.
    Марш памяти Никто не забыт, ничто не забыто
    МВД назвало акцию "Бессмертный полк" "политической провокацией"
    20:59 09.05.2017
    1541Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Представитель МВД заявил, что многие украинцы "сознательно или бессознательно поддаются на эту провокацию". Артем Шевченко признал, что юридически акция не является незаконной, "если там не используется символика тоталитарных режимов".
    Убийство Дениса Вороненкова
    МВД: РФ выгодно, чтобы Вороненков не дал показания по Януковичу
    15:03 23.03.2017
    364Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    В МВД сообщили, что Российской Федерации было выгодно, чтобы бывший депутат Госдумы Вороненков не дал на будущем судебном процессе показания, хотя эти показания зафиксированы во время следствия прокуратуры.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Штурм палаточного городка под Радой
    Среди задержанных под Радой - 15 атошников
    15:44 05.03.2018
    318
    По словам Артема Шевченко, в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверения участника боевых действий имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно.
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