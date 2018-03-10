По данным главы столичной полиции Андрея Крищенко, конфликт разгорелся между двумя охранными фирмами, в ходе которого произошла стрельба. В результате разборок погиб один мужчина, еще один получил ранения.
По словам Артема Шевченко, прямое включение бывшего замглавы АП "это простая, бестолковая, но циничная и просчитанная тактика их совладельца Дыминского избежать ответственности по подозрению в совершении преступления".
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Артем Шевченко подчеркнул, что ограничение скорости в городах до 50 км/ч пока лишь психологическое, а Влад Антонов считает, что водители как ездили, так и будут ездить, поскольку контролировать превышение некому.
Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате ДТП на ул. Сумская в центре Харькова погибли 6 человек. По данным СМИ, как минимум двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Директор департамента по коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что компания "Трейд Коммодити", оказавшаяся в эпицентре коррупционного скандала в Минобороны, использовало схемы для выигрыша в тендере по закупке нефтепродуктов для Нацполиции.
По словам директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко, очень часто оружие везут "военные и люди, которые не имеют отношения к этому". Он добавил, что "страшно не столько оружие, сколько взрывчатка".
Интересно получается: В СНБО уверяли, что пользователей и провайдеров не накажут за обход блокировки поисковиков и соцсетей РФ, а теперь киберполиция призывает "стучать" на недобросовестных провайдеров. Тем временем "ВКонтакте" еще работает в Кабмине.
Служебное расследование действий полиции во время беспорядков 9 мая в Днепре завершится до 10 июня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Представитель МВД заявил, что многие украинцы "сознательно или бессознательно поддаются на эту провокацию". Артем Шевченко признал, что юридически акция не является незаконной, "если там не используется символика тоталитарных режимов".
В МВД сообщили, что Российской Федерации было выгодно, чтобы бывший депутат Госдумы Вороненков не дал на будущем судебном процессе показания, хотя эти показания зафиксированы во время следствия прокуратуры.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Как сообщил спикер МВД Артем Шевченко, нападавшие вели огонь из ручных противотанковых гранатометов (РПГ), подствольных гранатометов, снайперской винтовки, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко отметил, что "нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении".
Служебное расследование действий полиции во время беспорядков 9 мая в Днепре завершится до 10 июня. Об этом в комментарии журналисту телеканала "112 Украина" заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Представитель президента по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что МВД начало расследование в отношении главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в связи с приданием им огласке позиций военных. Видео было обнародовано еще в январе.
В четверг, 5 ноября, после заседания Верховной Рады возле кабинета спикера депутат из фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ударил стеклянной бутылкой по голове представителя "Батькивщины" Александру Кужель.