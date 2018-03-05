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    Среди задержанных под Радой - 15 атошников

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    Зачистка палаточного городка под Радой (80)

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    По словам Артема Шевченко, в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверения участника боевых действий имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно.
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Из 111 задержанных во время столкновений у здания Верховной Рады 15 из них имели при себе удостоверения участников АТО, сообщил в понедельник пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

    По данным МВД, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейскихи 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех отпустили. Омбудсмен Украины призвала скорее расследовать демонтаж палаточного городка у Рады.

    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    "В целом в Печерское и Шевченковское управления полиция Киева доставила 111 человек. Удостоверения участника боевых действий (УБД) имели 15 из них, еще двое заявили об этом устно, но не предоставили никакого документа в подтверждение этого. Удостоверение "инвалид войны" имели еще двое задержанных", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: Появилось полное видео штурма палаточного городка под Радой

    По его словам, среди задержанных участников боевых действий семеро ранее служили в батальоне Нацгвардии Украины "Донбасс". Шевченко заявил, что удостоверение участника боевых действий "не является индульгенцией на нарушение закона".

    Пресс-секретарь МВД отметил, что всего по состоянию на 28 февраля этого года, по данным властей, статус участника боевых действий получили 328,89 тысячи человек.

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