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    Арсен Павлов "Моторола"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 76
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    Пограничники с СБУ задержали друга Гиви и Мотороллы
    Пограничники задержали друга "Гиви" и "Моторолы"
    18:53 09.07.2017
    1815Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Согласно информации, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.
    На месте гибели Михаила Толстых, известного как Гиви. Архивное фото
    В ДНР назвали предполагаемого организатора убийств "Моторолы" и "Гиви"
    03:39 07.04.2017
    1344Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В самопровозглашенной ДНР возложили ответственность за убийство ополченцев "Мторолы" и "Гиви" на главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексея Петрова.
    Командир батальона Спарта вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Жога
    Преемник Моторолы: мы отобьем Донбасс
    13:57 22.03.2017
    1614
    Командир батальона "Спарта" Владимир Жога (позывной Воха) заявил, что Донбасс не успокоится пока не возьмет свои административные границы - Краматорск, Славянск, Красный Лиман.
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    В ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы"
    03:33 12.03.2017
    1145
    По словам задержанного военнослужащего Ивана Деева, в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины начальник разведки 8-го полка Сил специальных операций ВСУ майор Балов хвастался, будто бы убийство Моторолы — "это его рук дело".
    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле. Видео
    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле 
    01:58 12.12.2016
    364Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Российский певец, депутат Государственной Думы от "Единой России" Иосиф Кобзон во время концерта в Москве посвятил одну из песен убитому командиру ополчения ДНР Арсену Павлову с позывным "Моторола".
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    В Misanthropic Division опровергли задержание своих членов в ДНР
    20:26 13.11.2016
    265Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Представитель Misanthropic Division с позывным "Берлин" назвал провокацией заявление ДНР о задержании шести членов организации по делу об убийстве Арсена Павлова с позывным "Моторола".
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    В ДНР заявили о задержании шести человек по делу об убийстве "Моторолы"
    19:10 12.11.2016
    1108Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Согласно информации, в отношении шестерых членов украинской националистической организации "Misanthropic Division" проводятся оперативно-следственные действия.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ отвергла обвинения в причастности к убийству "Моторолы"
    16:02 10.11.2016
    1154Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, задержанные ФСБ в Крыму "диверсанты" не имеют отношения к убийству "Мотороллы".
    В Санкт-Петербурге граффити с Моторолой облили краской
    В Санкт-Петербурге граффити с "Моторолой" облили краской 
    02:43 03.11.2016
    538Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Мужчина бросил в изображение "Моторолы" несколько флаконов или пакетов с краской и распылил на стену содержимое баллончика. После этого мужчина сфотографировал результат и скрылся.
    Интервью Петра Порошенко украинским телеканалам 23 октября
    Хроника 23 октября: неожиданное интервью Порошенко, ночная стрельба в Мелитополе
    09:16 24.10.2016
    9689
    Накануне стало известно, что Кабмин не поддержит двойного повышения зарплат нардепов и кто возглавит батальон "Моторолы". Помимо этого украинец Александр Усик был признан боксером года по версии WBO.
    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос
    Матиос: уместно возбудить уголовное дело в связи с гибелью "Моторолы"
    03:49 23.10.2016
    1363Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, было бы уместно зарегистрировать производство по факту смерти командира ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола".
    Андрей Макаревич
    Макаревич прокомментировал участие "Моторолы" в конфликте в Донбассе
    19:33 20.10.2016
    23335Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По мнению известного российского музыканта, гражданин РФ Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола", нарушил законодательство, принимая участие в боевых действиях на территории другого государства.
    Арсен Павлов (Моторола)
    СМИ ЛНР выдали юриста из Москвы за латвийского убийцу "Моторолы"
    18:33 20.10.2016
    2345Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам юриста из Москвы Максима Чаписа, обнародованные в СМИ самопровозглашенной ЛНР фото были удалены из социальных сетей. При этом юрист уверяет, что уже давно перестал обсуждать ситуацию в Донбассе.
    Церемония прощания с Моторолой в Донецке
    Похороны "Моторолы". Как Донбасс и Киев смотрели друг другу в глаза
    10:49 20.10.2016
    30813Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В среду, 19 октября, похоронили "Моторолу". Прощание было устроено в местном театре, а попрощаться с бывшим командиром батальона "Сомали" пришли тысячи жителей Донецка. Никто не скрывает, что смерть Павлова стала событием необыкновенным.
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Парасюк: не хочу жить с людьми, которые пришли на похороны "Моторолы"
    03:31 20.10.2016
    23007Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам народного депутата Владимира Парасюка, с теми людьми, которые пришли на похороны лидера ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола", мир не возможен.
    Командир ополчения ДНР Арсен Павлов (Моторола) погиб в Донецке
    В ДНР изучают видео с камер наблюдения на месте убийства "Моторолы"
    20:45 19.10.2016
    955Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Как сообщил источник в правоохранительных органах ДНР, следствие изучает видеоматериалы с камер наблюдения для установления круга лиц, возможно, причастных к теракту.
    Очередь к месту прощания с Моторолой в Донецке
    На церемонию прощания с "Моторолой" в Донецке вывели бюджетников - СМИ
    16:17 19.10.2016
    1107Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Согласно данным СМИ и дончан, в городе в среду отменили занятия, а общественный транспорт долгое время был заблокирован в связи с движением траурной процессии.
    Арсен Павлов (Моторола)
    В ЛНР в убийстве "Моторолы" обвинили наемника из Латвии
    16:13 19.10.2016
    1395Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Как сообщается, непосредственным исполнителем теракта, в результате которого погибли "Моторола" и его охранник, стал латвийский наемник Маркс Озолиньш, якобы завербованный СБУ.
    Захарченко на похоронах Моторолы
    Захарченко на похоронах "Моторолы" 
    13:11 19.10.2016
    10310Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Гроб с телом "Моторолы" установили на пушечный лафет, после чего под аплодисменты тягач проследовал по центральной улице города. Вслед за ним двигаются представители руководства ДНР, руководители министерств и ведомств и другие официальные лица.
    Очередь к месту прощания с Моторолой в Донецке
    Церемония прощания с "Моторолой" в Оперном театре Донецка 
    12:01 19.10.2016
    19234Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В центре Донецка в среду проходит траурная церемония прощания с командиром ополченцев ДНР Арсением Павловым с позывным "Моторола", передает корреспондент РИА Новости.
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