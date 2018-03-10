Согласно информации, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.
По словам задержанного военнослужащего Ивана Деева, в Хмельницке в 8-ом полку спецназа Украины начальник разведки 8-го полка Сил специальных операций ВСУ майор Балов хвастался, будто бы убийство Моторолы — "это его рук дело".
По мнению известного российского музыканта, гражданин РФ Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола", нарушил законодательство, принимая участие в боевых действиях на территории другого государства.
По словам юриста из Москвы Максима Чаписа, обнародованные в СМИ самопровозглашенной ЛНР фото были удалены из социальных сетей. При этом юрист уверяет, что уже давно перестал обсуждать ситуацию в Донбассе.
В среду, 19 октября, похоронили "Моторолу". Прощание было устроено в местном театре, а попрощаться с бывшим командиром батальона "Сомали" пришли тысячи жителей Донецка. Никто не скрывает, что смерть Павлова стала событием необыкновенным.
Гроб с телом "Моторолы" установили на пушечный лафет, после чего под аплодисменты тягач проследовал по центральной улице города. Вслед за ним двигаются представители руководства ДНР, руководители министерств и ведомств и другие официальные лица.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".