Спикер спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что "Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года". Она также напомнила, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией.
В Ровенской области с понедельника одновременно проходят 123 обыска в деле "янтарной мафии". Кроме заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика подозрения предъявлены также подполковнику СБУ и ряду сотрудников МВД.
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пострадал из-за неприятия "визуального эффекта" украинского премьер-министра Арсения Яценюка, однако напоминает: он ругал и Кремль, поэтому делать из него врага – "глупо".
СБУ задержала экс-главу винницкой полиции Антона Шевцова при попытке сбежать в Россию. Совсем недавно он лишился должности из-за обвинений в сепаратизме, которые всячески опровергал. А теперь такой поворот событий… Что пишут об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".