наверх
10.03.201807:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Гитлянская Елена

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    СБУ. Архивное фото
    СБУ опровергла информацию о задержании Саакашвили в киевском отеле
    15:25 09.02.2018
    106Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Ранее соратники Михаила Саакашвили и он сам заявили о попытке его задержания в отеле на Почтовой площади в Киеве. В СБУ заявили, что информация не соответствует действительности.
    Служба безопасности Украины
    Страсти вокруг "Сватов". В СБУ ответили на резкое заявление Зеленского
    01:51 24.11.2017
    4879Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Спикер ведомства Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины не имеет полномочий запрещать ни одного фильма или сериала, так как это исключительная компетенция Министерства культуры.
    Здание Службы безопасности Украины
    СБУ выслала российского журналиста из Украины и запретила ему въезд
    14:30 21.11.2017
    454
    По сообщению пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, Игорь Петрашевич 21 ноября будет выслан на территорию России. Он не сможет въезжать в Украину в течение трех лет.
    На месте взрыва авто нардепа Игоря Мосийчука
    Теракт в Киеве. СБУ подтвердила гибель двоих человек
    08:58 26.10.2017
    1191Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    По последним официальным данным, в результате взрыва в Киеве, произошедшего вечером в среду, погибли два человека, пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четверо граждан.
    Служба безопасности Украины
    Задержанного в Киеве российского тележурналиста перевели в СБУ
    00:55 05.10.2017
    793Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила. что полиция передала сотрудникам спецслужбы Вячеслава Немышева. В настоящее время проводится опрос задержанного.
    Здание Службы безопасности Украины
    Убийство Шеремета: в СБУ "отреклись" от сотрудника, попавшего на видео
    00:29 11.05.2017
    466Годовщина убийства Павла Шеремета
    Спикер спецслужбы Елена Гитлянская заявила, что "Устименко Игорь Андреевич был уволен из СБ Украины 29 апреля 2014 года". Она также напомнила, что уголовное производство по факту убийства Павла Шеремета расследуется Национальной полицией.
    Служба безопасности Украины
    СБУ проверит участницу Евровидения от Армении
    22:13 22.03.2017
    673Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что ведомство старается проверить всех, "кто планирует к нам приехать для того, чтобы потом не было вопросов".
    Юлия Самойлова
    СБУ изучит вопрос о въезде в страну участницы Евровидения от РФ
    12:09 13.03.2017
    349Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По словам пресс-секретаря Службы безопасности Украины Елены Гитлянской, спецслужба "изучит вопрос и примет взвешенное решение" о въезде Юлии Самойловой на территорию страну.
    Служба безопасности Украины
    СБУ запретила на 5 лет въезд в страну мэру польского Перемышля
    19:09 17.01.2017
    668
    Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская сообщила, что действия мэра польского Перемышля Роберта Хомы вредят Украины, поэтому ему запрещен въезд в страну.
    Служба безопасности Украины
    СБУ допросит глав ДНР и ЛНР, если они приедут в Киев к Савченко
    13:30 30.12.2016
    417Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Нардеп Надежда Савченко ранее заявила, что продолжит встречи с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В частности, она не исключила встречи с ними в Киеве.
    Российский актер Иван Охлобыстин и его новый паспорт
    СБУ завела дело на Охлобыстина за "создание террористической группы"
    10:26 02.12.2016
    841Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, дело открыто "после публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радостного приветствия т.н. "русской весны" в Украине.
    Служба Безопасности Украины
    СБУ отвергла обвинения в причастности к убийству "Моторолы"
    16:02 10.11.2016
    1154Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, задержанные ФСБ в Крыму "диверсанты" не имеют отношения к убийству "Мотороллы".
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    СБУ отреагировала на сообщения о стрельбе в Киеве
    18:16 20.07.2016
    358Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила, что в столице проходит спецоперация по задержанию людей, причастных к торговле наркотиками. По ее словам, она проходит без стрельбы.
    Обыски в Ровенской области в рамках операции Янтарь
    Масштабные обыски в Ровенской области продлятся до утра - СБУ
    01:57 05.07.2016
    490Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    В Ровенской области с понедельника одновременно проходят 123 обыска в деле "янтарной мафии". Кроме заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика подозрения предъявлены также подполковнику СБУ и ряду сотрудников МВД.
    Служба безопасности Украины
    СБУ проверит советника главы Минэнерго Зюкова на причастность к ЛНР
    17:12 22.04.2016
    517Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Служба безопасности Украины проверяет любую информацию о возможной причастности граждан Украины к незаконным вооруженным формированиям, прокомментировала ситуацию спикер ведомства Елена Гитлянская.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    СБУ занялась проверкой двойного гражданства Труханова
    12:47 04.04.2016
    1169"Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    Пресс-секретарь Службы безопасности Украины в понедельник заявила, что в настоящее время идет проверка информации о том, что мэр Одессы имеет двойное гражданство, итоги будут сразу же обнародованы.
    Служба безопасности Украины СБУ
    СБУ назвала "вбросом" информацию о лагерях ИГ в Украине
    22:54 03.04.2016
    286Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно письму, обнародованному Гитлянской, Натали Гуле очень сожалеет, что была понята неправильно, и заявила, что информация о лагерях ИГ в Украине является "выдумкой".
    Отар Кушанашвили. Архивное фото
    Кушанашвили нон грата. Хроника громкого скандала
    19:21 28.03.2016
    2635
    Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили пострадал из-за неприятия "визуального эффекта" украинского премьер-министра Арсения Яценюка, однако напоминает: он ругал и Кремль, поэтому делать из него врага – "глупо".
    Служба безопасности Украины
    В СБУ отреагировали на "придурка" и "дегенерата" в адрес Грицака
    20:12 22.03.2016
    7108Стрельба в немецком кинотеатре
    По словам пресс-секретаря главы СБУ Елены Гитлянской, "культура высшего российского политического руководства не вызывает удивления".
    Антон Шевцов. Архивное фото
    Обзор соцсетей: Шевцов – шпион, предатель или человек из АП
    17:35 18.03.2016
    975Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    СБУ задержала экс-главу винницкой полиции Антона Шевцова при попытке сбежать в Россию. Совсем недавно он лишился должности из-за обвинений в сепаратизме, которые всячески опровергал. А теперь такой поворот событий… Что пишут об этом в соцсетях?
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    СБУ. Архивное фото
    СБУ опровергла информацию о задержании Саакашвили в киевском отеле
    15:25 09.02.2018
    106
    Ранее соратники Михаила Саакашвили и он сам заявили о попытке его задержания в отеле на Почтовой площади в Киеве. В СБУ заявили, что информация не соответствует действительности.
    Все теги

    Персоны