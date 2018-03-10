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СБУ задержала экс-главу винницкой полиции Антона Шевцова при попытке сбежать в Россию. Совсем недавно он лишился должности из-за обвинений в сепаратизме, которые всячески опровергал. А теперь такой поворот событий… Что пишут об этом в соцсетях?