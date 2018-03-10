Досудебное расследование в отношении писателя Захара Прилепина ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
Российский писатель Захар Прилепин стал майором ополчения в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Такого поворота сюжетной линии в соцсетях не ожидали, а посему встретили весьма неоднозначно. Что же пишут по этому поводу украинцы?
Писатель Захар Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Он заявил, что намерен оставаться на территории Донецкой области, неподконтрольной Киеву.
Харьков – поразительный город. Отсюда родом и "Оплот", многие члены которого сейчас воюют на стороне ополчения в Донбассе, и "Патриот Украины", который в мае стал костяком добровольческого батальона "Азов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".