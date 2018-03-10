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    Захар Прилепин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Писатель Захар Прилепин
    Прилепин заявил, что не собирается получать паспорт ДНР
    14:31 21.02.2017
    338Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Писатель Захар Прилепил считает, что паспорта ДНР выдаются с целью, чтобы потом обменять их на российские паспорта, а таковой у него уже имеется.
    Захар Прилепин
    Майор Прилепин: писатель и политрук
    16:49 20.02.2017
    1069
    В донбасской бойне, к сожалению, убийственно много лжи и лицемерия. Потоки контрабанды идут в обе стороны. Гуманитарные грузы разворовываются. Лучших из лучших часто убивают свои же.
    Писатель Захар Прилепин
    Прилепин об уголовном деле, открытом СБУ: пишу письмо Порошенко
    00:40 17.02.2017
    1107
    Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении российского писателя Захара Прилепина, вменяя ему участие в деятельности террористической организации и финансирование терроризма.
    Писатель Захар Прилепин
    СБУ завела дело на Прилепина, получившего офицерский чин в ДНР
    19:09 16.02.2017
    346
    Досудебное расследование в отношении писателя Захара Прилепина ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
    Писатель Захар Прилепин
    "Литературный спецназ" Донбасса: в соцсетях обсудили политрука ДНР Прилепина
    17:59 14.02.2017
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    Российский писатель Захар Прилепин стал майором ополчения в самопровозглашенной Донецкой народной республике. Такого поворота сюжетной линии в соцсетях не ожидали, а посему встретили весьма неоднозначно. Что же пишут по этому поводу украинцы?
    Писатель Захар Прилепин
    Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона ДНР
    12:32 13.02.2017
    620
    Писатель Захар Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Он заявил, что намерен оставаться на территории Донецкой области, неподконтрольной Киеву.
    Бас-гитарист группы Любэ Павел Усанов
    Бас-гитариста "Любэ" убили за разговор о помощи ополченцам ДНР - Прилепин
    11:10 20.04.2016
    5875
    Как сообщил товарищ покойного музыканта писатель Захар Прилепин, во время разговора в одном из кафе в Подмосковье Павел Усанов обсуждал помощь ополчению самопровозглашенной ДНР.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Захар Прилепин о речи Порошенко: принесите мне воды, очки, валерьянки и Библию
    12:19 28.09.2015
    8665Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Российский писатель, публицист и музыкант Захар Прилепин внимательно изучил речь Петра Порошенко на Генеральной Ассамблее ООН и нашел в ней много неожиданных и, даже, малопонятных моментов.
    Писатель Захар Прилепин
    Захар Прилепин: не продолжайте войну!
    15:20 03.01.2015
    25099Мир в Донбассе. Попытка №2
    По мнению писателя Захара Прилепина, вина за войну на востоке Украины общая. И если возлагать вину за нее на одну из сторон, она никогда не закончится.
    Протесты в поддержку референдума в Украине
    Харьковские "новороссы" и "Оплот": партизанщина, провокации и подполье
    15:00 03.11.2014
    3908Украина. Политический кризис
    Харьков – поразительный город. Отсюда родом и "Оплот", многие члены которого сейчас воюют на стороне ополчения в Донбассе, и "Патриот Украины", который в мае стал костяком добровольческого батальона "Азов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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