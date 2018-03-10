По мнению известного певца, национальная культура спасается просто ее развитием и поддержкой, а не "способом каких-то ограничений или запретов". По его мнению, неинтересного артиста все равно не будут слушать.
По словам лидера группы "Машина времени", клавишник Андрей Державин не едет в Украину, но "это не связано с политикой". Он также упомянул о "личных внутренних вещах", которые счел преждевременным обсуждать.
По мнению известного российского музыканта, гражданин РФ Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола", нарушил законодательство, принимая участие в боевых действиях на территории другого государства.
Российский рок-музыкант и композитор Андрей Макаревич дал концерт в Днепропетровске концерт под названием "Идиш джаз". На концерте присутствовали воины авиаторы Днепропетровского гарнизона и раненные бойцы из областной больницы Мечникова.
Соответствующее заявление российского певца и музыканта появилось в ответ на публикацию о своей смерти, размещенную на сайте Грушинского фестиваля. Помощник певца Антор Чернин ранее опроверг эту информацию.
По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что Макаревич 9 мая в Харькове выступал на закрытом концерте перед руководством Харьковской области и участниками силовой операции в Донбассе. По данным СМИ, выступление музыканта якобы не понравилось и Макаревич был избит одним из комбатов ВСУ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".