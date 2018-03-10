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    Андрей Макаревич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Певец Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич раскритиковал языковые квоты на украинском радио и ТВ
    13:42 24.11.2017
    794Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По мнению известного певца, национальная культура спасается просто ее развитием и поддержкой, а не "способом каких-то ограничений или запретов". По его мнению, неинтересного артиста все равно не будут слушать.
    Певец Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич нецензурно ответил на претензии из-за скандала с Крымом
    17:19 13.11.2017
    6145
    По словам Макаревича, ему "абсолютно неинтересно, что думает Андрей Державин по поводу Украины", а уход последнего из группы не связан с политикой.
    Солист группы Машина Времени Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич подтвердил замену клавишника перед гастролями в Украине
    07:31 13.11.2017
    1225
    По словам лидера группы "Машина времени", клавишник Андрей Державин не едет в Украину, но "это не связано с политикой". Он также упомянул о "личных внутренних вещах", которые счел преждевременным обсуждать.
    Солист группы Машина Времени Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич ответил СМИ за "увольнение" клавишника из-за Крыма
    17:28 12.11.2017
    3223Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Пресс-секретарь "Машины времени" Антон Чернин, цитируя слова Макаревича, заявил, что в случае каких-либо изменений в составе группы об этом сообщат немедленно.
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревича призвали заменить клавишника на гастролях в Украине
    13:24 13.10.2017
    1520Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Айдер Муждабаев попросил Андрея Макаревича заменить клавишника на время выступлений в Украине. По его мнению, "не может быть никаких поблажек для врагов Украины".
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    "Некрасиво содрала". Макаревич обвинил Radiohead в плагиате
    11:48 14.09.2017
    348
    Музыкант Андрей Макаревич выложил оба ролика и предложил подписчикам сравнить их. В видеоклипах действие происходит в лифте. Клип группы Radiohead на песню Lift появился 12 сентября.
    Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич: Нобелевский лауреат Боб Дилан превратил рок-н-ролл в искусство
    21:56 23.10.2016
    182
    Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич, комментируя присуждение Нобелевской премии по литературе за 2016 год Бобу Дилану, заявил, что "все наше поколение получило премию, благодаря ему".
    Андрей Макаревич
    Макаревич прокомментировал участие "Моторолы" в конфликте в Донбассе
    19:33 20.10.2016
    23335Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По мнению известного российского музыканта, гражданин РФ Арсен Павлов, более известный под позывным "Моторола", нарушил законодательство, принимая участие в боевых действиях на территории другого государства.
    Лекция о красоте: в Одессе Андрей Макаревич собрал аншлаг
    Макаревич в Одессе прочитал лекцию о красоте 
    12:48 19.08.2016
    1248
    В "Зелёном театре" Одессы состоялась встреча с музыкантом, певцом, бардом, поэтом, художником и лидером рок-группы "Машина времени" Андреем Макаревичем.
    Концерт Макаревича для военных в Днепропетровске
    Концерт Макаревича для военных в Днепропетровске 
    20:40 13.11.2015
    572
    Российский рок-музыкант и композитор Андрей Макаревич дал концерт в Днепропетровске концерт под названием "Идиш джаз". На концерте присутствовали воины авиаторы Днепропетровского гарнизона и раненные бойцы из областной больницы Мечникова.
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревича обворовали в поезде во время гастролей в Украине
    11:26 13.11.2015
    414
    По словам музыканта, неизвестные украли из его сумки все деньги в ночном поезде Львов — Могилев. Впрочем, как отметил Макаревич, происшествие не испортило его впечатлений от поездки во Львов.
    Земфира
    Земфира, Шевчук, Клуни и еще 30 артистов вошли в "белый список" Минкульта
    12:09 30.07.2015
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    Кроме российских исполнителей в список министерства попали звезды Голливуда: Арнольд Шварценеггер, Джаред Лето, Джордж Клуни и Мила Йовович.
    Певец Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич о своей "смерти": не множьте эту ахинею
    11:53 06.07.2015
    578
    Соответствующее заявление российского певца и музыканта появилось в ответ на публикацию о своей смерти, размещенную на сайте Грушинского фестиваля. Помощник певца Антор Чернин ранее опроверг эту информацию.
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    Фейк об убийстве Макаревича распространили хакеры - официально
    11:15 06.07.2015
    205
    На момент написания новости на сайте указано: "Аккаунт отключен администратором сервера". Юрист Грушинского клуба Вадим Усков заявил, что полиция ищет хакеров.
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    В окружении Макаревича опровергли слухи о его гибели
    09:11 06.07.2015
    2356
    По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
    Андрей Макаревич
    Макаревич готов судиться со СМИ из-за слухов об избиении в Украине
    12:11 10.05.2015
    1493
    Ранее СМИ сообщили, что Макаревич 9 мая в Харькове выступал на закрытом концерте перед руководством Харьковской области и участниками силовой операции в Донбассе. По данным СМИ, выступление музыканта якобы не понравилось и Макаревич был избит одним из комбатов ВСУ.
    Андрей Макаревич
    Макаревич отсудил полмиллиона за статью о концерте для украинских силовиков
    13:49 18.11.2014
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    Суд признал, что сведения в статье Проханова являются ложными, и обязал ответчика, помимо компенсации в 500 тысяч рублей, возместить судебные расходы в 8 тысяч рублей.
    Евгений Нищук
    Министр культуры - самая неудачная роль актера Нищука
    20:11 29.10.2014
    4347Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Минкульт Украины устами своего главы Евгения Нищука ввел ограничения на въезд в Украину 14-ти культурных деятелей России, а концерт Кобзона в "ДНР" заклеймил позором.
    Андрей Макаревич. Архивное фото
    Макаревич отдаст деньги детям-беженцам из Украины в случае выигрыша суда
    19:21 28.10.2014
    376Донбасс. Попытки наладить мир
    Поводом для иска послужила статья Александра Проханова, опубликованная в газете "Известия" 17 августа этого года.
    Андрей Макаревич
    Кремль не причастен к отмене концертов артистов, поддерживающих Украину - Иванов
    07:38 15.10.2014
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    Глава АП России Сергей Иванов отметил, что, к примеру, невозможно людей заставить не пойти на концерт Пола Маккартни, или "Роллинг Стоунз", или "Пинк Флойд".
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