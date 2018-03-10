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    Самара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Сотрудники ФСБ РФ конвоируют задержанного. Архивное фото
    ФСБ задержала в Самаре украинца по подозрению в шпионаже - источник
    12:38 13.04.2017
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    По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной ДНР, Ростовской и Самарской областях.
    Самолеты Airbus-319, Airbus-320 и Boeing-767. Архивное фото
    Самолет "Киев - Алма-Ата" вынужденно сел в Самаре
    10:02 08.12.2016
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    Сообщается, что 33-летний гражданин Узбекистана находился на борту самолета в нетрезвом состоянии и ударил свою жену. После того, как самолет сел, мужчина был доставлен в отделение полиции.
    Города России. Самара
    Самара прокомментировала разрыв побратимских отношений с Днепром
    20:45 09.09.2016
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    Как отметили в пресс-службе горадминистрации, соглашение о сотрудничестве между Самарой и Днепропетровском было подписано 16 сентября 2001 года. Делегации Самары и Днепропетровска неоднократно участвовали в совместных мероприятиях.
    Российские пожарные. Архивное фото
    В Самаре горит склад ГСМ, площадь пожара около 2 тыс "квадратов"
    21:34 01.06.2016
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    Как сообщают в экстренных службах, горит металлический ангар, используемый под склад горюче-смазочных материалов, в Гаражном проезде. Тушение пожара осуществляется по третьему номеру сложности.
    В молельном доме в Самаре обнаружили взрывчатку. Видео
    В молельном доме в Самаре обнаружили взрывчатку 
    05:45 01.05.2016
    195Военная кампания против "Исламского государства"
    Оперативная информация о существовании на окраине Самары подпольного молельного дома поступила оперативникам ФСБ. Представители ведомства прибыли на место в пятницу.
    Стадион футбольного клуба Спартак. Архивное фото
    Убийце болельщика "Спартака" в РФ дали 12 лет колонии
    16:33 19.02.2016
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    Федеральный суд назначил обвиняемому в убийстве болельщика "Спартака" наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
    Airbus
    Boeing-737 совершил вынужденную посадку в Самаре из-за отказа двигателя
    21:10 15.01.2016
    1189
    По предварительным данным, после посадки самолета произошел отказ одного из двигателей на рулежной дорожке. На борту воздушного судна находились 202 человека. Обстоятельства инцидента выясняются.
    Самолет АН-140
    В России остановили выпуск Ан-140 из-за непоставок из Украины
    20:24 31.07.2015
    776Санкции Украины в отношении России_2015
    Руководитель предприятия "Авиакор" заявил, что 34 поставщик главное конструкторское бюро находятся в Украине, поэтому выпуск самолетов будет приостановлен.
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Названы города России, которые примут матчи 1/8 финала ЧМ-2018
    13:26 24.07.2015
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    ФИФА огласила свое решение о городах и стадионах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Выбраны семь городов России.
    Музыкант Андрей Макаревич. Архивное фото
    В окружении Макаревича опровергли слухи о его гибели
    09:11 06.07.2015
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    По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
    Ситуация в Киеве
    Подозреваемого в убийстве самарского бизнесмена ищут на Майдане
    14:07 07.02.2014
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    Журналисты опознали в участнике "Правого сектора" по имени Дмитрий, который выступал по телевидению, а также который дал показания для МВД Украины, 19-летнего Богдана Поночевного, подозреваемого в убийстве самарского бизнесмена.
    Балетная труппа национального театра Украины впервые приедет в Самару
    16:20 25.09.2013
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    Национальный театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко впервые приедет с гастролями в Самару в ноябре. В Самару приедут 150 сотрудников национальной оперы Украины.
    Аэропорт Самары задержал вылет 12 рейсов из-за тумана
    11:57 13.09.2013
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    Туман стал причиной задержки вылета 12 рейсов в самарском аэропорту "Курумоч" утром в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Задержка составила от двух до шести часов, не смогли вылететь 12 самолетов.
    Чапаевск - последствия взрывов в Самарской области
    Три вагона тротила перевернулись под Самарой
    08:53 22.08.2013
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    На месте работают 20 полицейских, территория оцеплена. В ближайшее время должна начаться операция по подъему вагонов и установке их на рельсы.
    Снаряды и патроны, найденные неподалеку от полигона под Самарой
    Психологи помогли 666 людям после взрывов под Самарой
    11:15 24.06.2013
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    Помощь психологов МЧС понадобилась уже почти 700 жителям поселка Нагорный в Самарской области, близ которого взрывались боеприпасы. Около 6,5 тысячи жителей были эвакуированы, десятки людей пострадали, один погиб.
    Взрывы на полигоне в Самарской области
    После ЧП под Самарой более 200 человек обратились за помощью к медикам
    11:57 22.06.2013
    8Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    "Мобильными медицинскими группами и медицинским персоналом мобильного госпиталя МЧС России, развернутого в городе Чапаевск, оказана медицинская помощь более 200 обратившимся", - сообщает МЧС РФ.
    Взрывы под Самарой
    Под Самарой спасен охранник, который прятался от взрывов в пушке
    16:57 21.06.2013
    7Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    Один из охранников на полигоне под Самарой, на котором 18 июня начались произвольные взрывы, спас себе жизнь тем, что спрятался в находившуюся на полигоне корабельную пушку.
    Снаряды и патроны, найденные неподалеку от полигона под Самарой
    Саперы завершили обследование территории близ полигона под Самарой
    16:17 21.06.2013
    45Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    Спасатели обследовали 100% территории в окрестностях полигона в Самарской области, где взрывались боеприпасы. Подготовлен проект акта передачи дороги административным органам.
    Взрывы под Самарой
    Снаряды на полигоне под Самарой хранились под открытым небом 20 лет
    15:07 21.06.2013
    9Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    Подлежащие утилизации боеприпасы на самарском полигоне, где произошло ЧП, хранились под открытым небом с конца 1980-х - начала 1990-х. Взрывы на испытательном полигоне близ города Чапаевск начались во вторник вечером.
    Взрывы на полигоне в Самарской области
    Первые 200 килограммов тротила вывезены с полигона в Самарской области
    14:36 21.06.2013
    3Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    Специалисты уже вывезли с территории испытательного полигона в Самарской области первую партию уцелевшего при взрывах боеприпасов тротила. Также расчищены подъездные дороги общей протяженностью 7 километров.
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