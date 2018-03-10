По информации источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР МОУ визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной ДНР, Ростовской и Самарской областях.
Как отметили в пресс-службе горадминистрации, соглашение о сотрудничестве между Самарой и Днепропетровском было подписано 16 сентября 2001 года. Делегации Самары и Днепропетровска неоднократно участвовали в совместных мероприятиях.
По словам Чернина, с певцом "все в порядке". Ранее на сайте Грушинского фестиваля появилась информация о том, что Андрей Макаревич убит. Самарский областной клуб авторской песни имени Грушина пока не доступен для комментариев.
Журналисты опознали в участнике "Правого сектора" по имени Дмитрий, который выступал по телевидению, а также который дал показания для МВД Украины, 19-летнего Богдана Поночевного, подозреваемого в убийстве самарского бизнесмена.
Туман стал причиной задержки вылета 12 рейсов в самарском аэропорту "Курумоч" утром в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Задержка составила от двух до шести часов, не смогли вылететь 12 самолетов.
Помощь психологов МЧС понадобилась уже почти 700 жителям поселка Нагорный в Самарской области, близ которого взрывались боеприпасы. Около 6,5 тысячи жителей были эвакуированы, десятки людей пострадали, один погиб.
Подлежащие утилизации боеприпасы на самарском полигоне, где произошло ЧП, хранились под открытым небом с конца 1980-х - начала 1990-х. Взрывы на испытательном полигоне близ города Чапаевск начались во вторник вечером.
Специалисты уже вывезли с территории испытательного полигона в Самарской области первую партию уцелевшего при взрывах боеприпасов тротила. Также расчищены подъездные дороги общей протяженностью 7 километров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".