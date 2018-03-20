Захарова прокомментировала высказывание Макаревича о "злобных дебилах"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о россиянах.

Ранее Макаревич написал в Facebook, рассказывая о поездке в США, что до этого несколько лет не был в Америке, и в этот раз его "впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас". По его словам, "это не они стали лучше — они не стали лучше". Музыкант заявил, что с россиянами "происходит что-то ужасное". Далее в ответ на комментарий пользователя о "госпропаганде в современной России" Макаревич написал: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

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"Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова в Facebook.

Facebook Марии Захаровой Комментарий Марии Захаровой о высказывании Андрея Макаревича

На прошедших 18 марта выборах президента России, согласно данным ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, 1,68% голосов набирает Ксения Собчак.

Ранее свое мнение о высказывании Андрея Макаревича высказал российский композитор Юрий Лоза.