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    Культура

    Захарова прокомментировала высказывание Макаревича о "злобных дебилах"

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    Легендарный российский рок-музыкант Андрей Макаревич прокомментировал отличие россиян от американцев, чем спровоцировал горячую дискуссию в соцсетях.
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    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солист группы Машина Времени Андрей Макаревич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о россиянах.

    Информационный центр ЦИК РФ
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    Ранее Макаревич написал в Facebook, рассказывая о поездке в США, что до этого несколько лет не был в Америке, и в этот раз его "впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас". По его словам, "это не они стали лучше — они не стали лучше". Музыкант заявил, что с россиянами "происходит что-то ужасное". Далее в ответ на комментарий пользователя о "госпропаганде в современной России" Макаревич написал: "Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то 25-й кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

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    "Все, кто еще захочет назвать россиян "злобными дебилами" или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ "генетическим отребьем", набрал свои 1,6%. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!" — написала Захарова в Facebook.

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой о высказывании Андрея Макаревича

    На прошедших 18 марта выборах президента России, согласно данным ЦИК по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, 1,68% голосов набирает Ксения Собчак.

    Ранее свое мнение о высказывании Андрея Макаревича высказал российский композитор Юрий Лоза

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