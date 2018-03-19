Лоза ответил на слова Макаревича о "злобных дебилах"

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Его слова передает ФАН.

"Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", — заявил Лоза.

Кроме того, Лоза высказал недоумение по поводу слов Макаревича о том, что Останкинская башня посредством 25-го кадра превращает людей в дебилов. Он назвал это высказывание бредом, а также предположил, что у Макаревича "живот болел, когда он это писал, или настроение кто-то испортил".

По мнению Лозы, "в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских", а телевидение может нести как позитивную, так и негативную информацию.

"Сковородка тоже может как убить, так и накормить", — поделился сравнением певец.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, комментируя свою поездку в Соединенные Штаты, оскорбительно высказался о россиянах.