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    Лоза ответил на слова Макаревича о "злобных дебилах"

    (обновлено: )373150
    Лоза высказал недоумение по поводу слов Макаревича о том, что Останкинская башня посредством 25-го кадра превращает людей в дебилов. Он назвал это высказывание бредом.
    Юрий Лоза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал высказывание лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о том, что американцы спокойнее, веселее и добрее россиян. Его слова передает ФАН.

    "Я считаю, что каждый имеет право на собственное мнение. Мы ведь не знаем, какое окружение у Макаревича. Может, его действительно окружают какие-то злобные люди, которые не хотят ему добра. А я, общаясь с нормальными, хорошими людьми, не замечаю, не ощущаю, что с моими согражданами происходит что-то ужасное", — заявил Лоза.

    Кроме того, Лоза высказал недоумение по поводу слов Макаревича о том, что Останкинская башня посредством 25-го кадра превращает людей в дебилов. Он назвал это высказывание бредом, а также предположил, что у Макаревича "живот болел, когда он это писал, или настроение кто-то испортил".

    По мнению Лозы, "в любой нации есть доброжелательные люди, а есть — не очень. И среди американцев, и среди русских", а телевидение может нести как позитивную, так и негативную информацию.

    "Сковородка тоже может как убить, так и накормить", — поделился сравнением певец.

    Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, комментируя свою поездку в Соединенные Штаты, оскорбительно высказался о россиянах.

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