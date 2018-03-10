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    Министерство культуры Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 110
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    Министерство Культуры Украины
    Минкульт предложил направить полмиллиарда на патриотические фильмы
    07:58 27.02.2018
    122
    Под фильмами патриотической направленности в Минкультуры подразумевают "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    Режиссера "Киборгов" не предупредили, что снимают в агитке Порошенко
    11:23 21.02.2018
    555
    Агитационное видео Петра Порошенко, снятое при личном участии министра культуры Евгения Нищука, продолжают преследовать скандалы. Оказалось, режиссера Ахтема Сеитаблаева также "забыли" предупредить о политическом характере ролика.
    Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. Архивное фото
    Кадры с Приходько вырезали из агитационного ролика Порошенко
    11:32 19.02.2018
    1636
    После возмущения известной певицы, что ее изображение было без согласия использовано в агитационном видеоролике Петра Порошенко, кадры с Приходько были перемонтированы.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт обязал музей истории подать иск в суд из-за часовни УПЦ МП
    19:46 15.02.2018
    87
    Как заявил в четверг министр культуры Евгений Нищук, единственным законным пользователем земельного участка, о котором идет речь, является Национальный музей истории Украины.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт о переносе часовни УПЦ МП: сделаем цивилизованно
    19:07 07.02.2018
    261
    Как отметил министр культуры Украины Евгений Нищук, городское благоустройство или КГГА абсолютно цивилизованно должно перенести эти объекты малой формы.
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Минкульт будет судиться из-за часовни УПЦ МП в центре Киева
    23:33 05.02.2018
    324Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    В Министерстве культуры часовню близ фундамента Десятинной церкви признали малой архитектурной формой и заявили, что она незаконно находится на территории Национального музея истории Украины.
    Поэт-песенник Илья Резник. Архивное фото
    Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкульта
    13:38 01.02.2018
    189Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Министр культуры Евгений Нищук обновил перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины - в него попали поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.
    Масштабный пожар на ул. Б. Хмельницкого возле ЦУМа в Киеве
    Минкульт требует от Кличко выкупить сгоревший в Киеве исторический дом
    14:26 21.01.2018
    280
    Министерство культуры обращается к киевскому городскому голове с призывом провести обследование всех архитектурных памятников и принять меры для их сохранения.
    Супруга президента Украины Марина Порошенко. Архивное фото
    Супруга Порошенко назначена руководителем одного из госфондов
    19:44 19.01.2018
    860
    По информации Министерства культуры, 19 декабря Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко, супругу действующего президента Украины Петра Порошенко.
    Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино
    Враг нации определен - кот Матроскин. О запрете фильмов РФ и СССР
    18:15 16.12.2017
    6019Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Несмотря на то, что за три с половиной года украинский народ понял, кого привел к власти на Майдане, политики не теряют надежды построить в стране новую реальность.
    Актер Федор Добронравов
    Добронравов назвал глупым решение Минкульта о внесении его в "черный список"
    15:59 29.11.2017
    776СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Российский актер, сыгравший главную роль в украинском сериале "Сваты" отказался комментировать "глупые постановления украинского правительства".
    Актер Фёдор Добронравов
    Удар по "Сватам". Добронравова внесли в "черный список" Минкультуры
    04:45 29.11.2017
    912СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    Российский актер Федор Добронравов внесен Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, 28 ноября.
    Актер Тарас Денисенко. Архивное фото
    Умер популярный украинский артист театра и кино
    05:23 08.11.2017
    1782
    По информации пресс-службы Министерства культуры Украины, вечером во вторник скончался Тарас Денисенко, о времени похорон и прощания будет сообщено дополнительно.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт просит силовиков защитить Львовский форум издателей от радикалов
    23:26 12.09.2017
    282
    В Министерстве культуры считают, что Форум издателей, который стартует во Львове в среду, 13 сентября, требует пристальной охраны. На Форум приедут 50 авторов из 25 стран мира. В Минкульте опасаются действий радикально настроенных активистов.
    Во Львовской области к годовщине со дня рождения Ступки открыли памятный бюст
    Во Львовской области к годовщине со дня рождения Ступки открыли памятный бюст
    01:32 28.08.2017
    102
    По словам министра культуры Евгения Нищука, возраст Богдана Ступки позволял творить невероятные театральные и кино-образы, рассказывать с юмором и мудростью истории, передавать опыт.
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Нищук не против нецензурной лексики в искусстве, но ругаться отказался
    14:12 17.08.2017
    85
    По словам министра культуры Евгения Нищука, когда что-то оправдано в контексте темы, действия, то использование нецензурных слов в себе не несет той вульгарности, которая может быть, когда она применяется как оскорбление кого-то.
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Парад ко Дню Независимости пройдет без военной техники
    12:37 17.08.2017
    318День Независимости и взрыв в центре Киева
    По словам главы Минкульта Евгения Нищука, военная техника не будет ехать во время парада, но будет отдельная выставка последних образцов военной техники непосредственно от улицы Крещатик к Европейской площади.
    Игра на пианино. Архивное фото
    Декоммунизация добралась до учебных программ по сольфеджио и пению
    05:35 19.05.2017
    946Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Минкульте сообщили, что из числа "репертуарных списков", представленных на конкурсе учебных программ по направлению "Музыкальное искусство", должны быть исключены музыкальные произведения, в которых воспевался СССР.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт потребовал отдать археологические находки из Крыма
    18:26 28.04.2017
    498
    Министерство культуры Украины сообщает, что уже обратилось в ЮНЕСКО с "просьбой принять меры по регулированию ситуации на международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины" и "разрушения объектов археологического наследия Украины".
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт назвал вандализмом кражу на могиле Леси Украинки
    16:52 24.04.2017
    142
    Столичная полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили бронзовые элементы с могилы Леси Украинки. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на три года.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Анастасия Приходько на съемочной площадке клипа на песню Мама. Архивное фото
    Кадры с Приходько вырезали из агитационного ролика Порошенко
    11:32 19.02.2018
    1636
    После возмущения известной певицы, что ее изображение было без согласия использовано в агитационном видеоролике Петра Порошенко, кадры с Приходько были перемонтированы.
    Режиссер Ахтем Сеитаблаев (справа) во время съемок Киборгов
    Режиссера "Киборгов" не предупредили, что снимают в агитке Порошенко
    11:23 21.02.2018
    555
    Агитационное видео Петра Порошенко, снятое при личном участии министра культуры Евгения Нищука, продолжают преследовать скандалы. Оказалось, режиссера Ахтема Сеитаблаева также "забыли" предупредить о политическом характере ролика.
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт предложил направить полмиллиарда на патриотические фильмы
    07:58 27.02.2018
    122
    Под фильмами патриотической направленности в Минкультуры подразумевают "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".
    Министерство Культуры Украины
    Минкульт обязал музей истории подать иск в суд из-за часовни УПЦ МП
    19:46 15.02.2018
    87
    Как заявил в четверг министр культуры Евгений Нищук, единственным законным пользователем земельного участка, о котором идет речь, является Национальный музей истории Украины.
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