Под фильмами патриотической направленности в Минкультуры подразумевают "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".
Агитационное видео Петра Порошенко, снятое при личном участии министра культуры Евгения Нищука, продолжают преследовать скандалы. Оказалось, режиссера Ахтема Сеитаблаева также "забыли" предупредить о политическом характере ролика.
В Министерстве культуры считают, что Форум издателей, который стартует во Львове в среду, 13 сентября, требует пристальной охраны. На Форум приедут 50 авторов из 25 стран мира. В Минкульте опасаются действий радикально настроенных активистов.
По словам министра культуры Евгения Нищука, когда что-то оправдано в контексте темы, действия, то использование нецензурных слов в себе не несет той вульгарности, которая может быть, когда она применяется как оскорбление кого-то.
По словам главы Минкульта Евгения Нищука, военная техника не будет ехать во время парада, но будет отдельная выставка последних образцов военной техники непосредственно от улицы Крещатик к Европейской площади.
В Минкульте сообщили, что из числа "репертуарных списков", представленных на конкурсе учебных программ по направлению "Музыкальное искусство", должны быть исключены музыкальные произведения, в которых воспевался СССР.
Министерство культуры Украины сообщает, что уже обратилось в ЮНЕСКО с "просьбой принять меры по регулированию ситуации на международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины" и "разрушения объектов археологического наследия Украины".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Агитационное видео Петра Порошенко, снятое при личном участии министра культуры Евгения Нищука, продолжают преследовать скандалы. Оказалось, режиссера Ахтема Сеитаблаева также "забыли" предупредить о политическом характере ролика.
Под фильмами патриотической направленности в Минкультуры подразумевают "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".