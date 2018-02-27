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    Культура

    Минкульт предложил направить полмиллиарда на патриотические фильмы

    (обновлено: )10302
    Под фильмами патриотической направленности в Минкультуры подразумевают "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны".
    Министерство Культуры Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины разработало рекомендации "относительно оценки фильмов патриотической направленности", они вынесены на обсуждение коллегии министерства, заседание которой должно состояться 27 февраля в 14:00.

    Согласно рекомендациям отдельно созданная комиссия будет распределять 500 миллионов гривен из государственного бюджета.

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    Под фильмами патриотической направленности подразумеваются "разножанровые игровые и неигровые телефильмы, телесериалы, анимационные фильмы, телевизионные фильмы-спектакли, неигровые фильмы (сериалы) о современной жизни страны", сообщает LB.ua.

    О том, что 500 миллионов гривен пойдут на телепродукт и анимацию, сообщил министр культуры Евгений Нищук. По словам министра, министерство разработает прозрачные механизмы "для того, чтобы у всех игроков киноиндустрии был доступ к воплощению проектов и использованию этих средств на равных условиях".

    lb.ua
    Рекомендации Минкультуры относительно патриотических фильмов
    lb.ua
    Рекомендации Минкультуры относительно патриотических фильмов

    Напомним, на 2018 год на украинское кино выделили в общей сложности 1 миллиард гривен: сумму поделили между Госкино, которое в прошлые годы занималось распределением денег на кинопроекты, и Министерством культуры. 

    Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко сообщил, что количество фильмов, созданных в Украине при господдержке в 2017 году, выросло на 35% по сравнению с 2016 годом – до 47.

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