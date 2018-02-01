Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкульта

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности", говорится в приказе главы ведомства Евгения Нищука, обнародованном на сайте Минкульта.

"Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", — говорится в документе.

Таким образом, всего в списке теперь значатся 120 человек.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.