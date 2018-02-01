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    Резник и Меньшов попали в "черный список" Минкульта

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (555)

    (обновлено: )10303
    Министр культуры Евгений Нищук обновил перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины - в него попали поэт Илья Резник и актер Владимир Меньшов.
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    Поэт-песенник Илья Резник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Режиссер Владимир Меньшов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Украины на основе обращения Службы безопасности внесло российского поэта Илью Резника и актера Владимира Меньшова в список лиц, которые "создают угрозу нацбезопасности", говорится в приказе главы ведомства Евгения Нищука, обнародованном на сайте Минкульта.

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    "Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Резник Илья Рахмиэлевич, Меньшов Владимир Валентинович", — говорится в документе.

    Таким образом, всего в списке теперь значатся 120 человек.

    Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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