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    Культура

    "Черный список" российских артистов сокращать не будут - Кириленко

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (622)

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    Вице-премьер заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрел вопрос о поддержке украинского кинематографа и, в числе прочего, отказались сокращать "черный список" деятелей культуры и искусства из РФ.
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Фото Facebook Юрия Стеця

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что не видит оснований для пересмотра "черного списка" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны.

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    "Рассмотрели на правительстве вопрос государственной поддержки кинематографии. Во-первых, нужно, чтобы новый закон (о поддержке — ред.) заработал в полном объеме. Во-вторых, мы не должны уменьшать "черный список", как некоторые предлагают, и отменять государственные прокатные удостоверения. Это вопрос и национальной безопасности, и защиты собственного рынка", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее многие российские исполнители попали под запрет в Украине из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

    Веховная Рада 5 октября 2017 года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

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