"Черный список" российских артистов сокращать не будут - Кириленко

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что не видит оснований для пересмотра "черного списка" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны.

"Рассмотрели на правительстве вопрос государственной поддержки кинематографии. Во-первых, нужно, чтобы новый закон (о поддержке — ред.) заработал в полном объеме. Во-вторых, мы не должны уменьшать "черный список", как некоторые предлагают, и отменять государственные прокатные удостоверения. Это вопрос и национальной безопасности, и защиты собственного рынка", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Ранее многие российские исполнители попали под запрет в Украине из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.

Веховная Рада 5 октября 2017 года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.