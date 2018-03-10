наверх
10.03.201809:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Александр Кольченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Минюст: РФ повторно отказалась передать Украине Сенцова и Кольченко
    09:18 06.02.2017
    291
    Как заявил заместитель министра юстиции Сергей Петухов, Украина будет "добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации".
    Глава Минюста Украины Павел Петренко. Архивное фото
    Петренко требует новых санкций против РФ из-за Сенцова и Кольченко
    05:48 22.10.2016
    319Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам министра юстиции Павла Петренко, "возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога". Минюст намерен инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    МИД требует от РФ освободить Сенцова и Кольченко, вернув их в Киев
    21:54 21.10.2016
    178
    Министерство иностранных дел Украины осуждает решение российской стороны о невозможности передачи Киеву Олега Сенцова и Александра Кольченко, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
    Александр Кольченко во время оглашения приговора
    Минюст: РФ отказалась передать Украине осужденного Кольченко
    19:13 21.10.2016
    461
    Заместитель министра юстиции Сергей Петухов опубликовал ответ Минюста РФ на запрос о выдаче Кольченко, в котором сообщается, что в связи с тем, что Кольченко является российским гражданином, его передача в Украину невозможна.
    Заседание Совета Национальной безопасности и обороны Украины
    Кабмин передал в СНБО санкционный список "Савченко - Сенцова - Кольченко"
    17:21 12.08.2016
    252США - Россия: санкции преткновения
    Согласно распоряжению Кабмина, решение принято в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконных обвинительных приговоров, осуществлением других противоправных действий в отношении граждан Украины.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    В РФ заявили, что запрос о передаче Сенцова и Кольченко рассматривается
    03:48 15.06.2016
    101
    Пресс-служба Министерства юстиции РФ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что запрос Украины о предоставлении документов по вопросу передачи осужденных в РФ на родину для отбывания наказания продолжает рассматриваться.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко. Архивное фото
    Сенцов и Кольченко заполнили документы на экстрадицию
    02:36 01.05.2016
    277
    По информации журналиста Антона Наумлюка, украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные в России, заполнили все необходимые документы для передачи их в Украину.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Сенцов и Кольченко официально признаны Россией гражданами Украины
    02:30 12.04.2016
    408
    Как отмечается в сообщении на сайте российского омбудсмена, Сенцов и Кольченко "проживавшие до ареста на территории Крыма, просили считать их только украинскими гражданами".
    Режиссер Олег Сенцов
    Защита не исключает, что Сенцова и Кольченко не выдадут Украине
    07:35 09.04.2016
    1315
    Сенцов, Кольченко и Афанасьев жили в Крыму. Чтобы остаться украинцами, они должны были отказаться от российского гражданства, но не сделали этого, хотя российские паспорта тоже не получали.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Минюст РФ поручил готовить документы для возможного освобождения Сенцова
    16:31 08.04.2016
    177
    Как сообщает ведомство, 7 апреля в Минюст РФ поступил запрос от Украины о передаче граждан Кольченко, Афанасьева, Сенцова, Солошенко для дальнейшего отбывания наказания на Украине.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    В России Сенцова и Кольченко признали гражданами Украины
    02:35 24.03.2016
    216
    Согласно докладу российского обмудсмена Эллы Памфиловой, "правовая неопределенность" относительно гражданской принадлежности режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко была устранена.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Все средства хороши: политзаключенные, как способ для пиара
    19:41 12.03.2016
    444Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что наиболее активными ньюсмейкерами по делу Надежды Савченко были партия "Батькивщина" и президент Петр Порошенко, а сейчас и другие политики вступают в игру.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюст требует от РФ передать Украине Сенцова и Кольченко
    15:53 10.03.2016
    236
    Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина не признает решений, вынесенных судами Российской Федерации. Минюст просит передать Украине Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко и Юрия Солошенко.
    Здание МИД Украины
    МИД Украины осудил решение ВС РФ по Сенцову и Кольченко
    04:36 25.11.2015
    1204
    В украинском ведомстве призвали "мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные правовые и политические меры по освобождению и возвращению в Украину ее граждан".
    Олег Сенцов и Александр Кольченко во время оглашения приговора в российском суде
    Верховный суд РФ проверит законность приговора Сенцову и Кольченко
    01:12 24.11.2015
    60
    Северо-Кавказский окружной военный суд в конце августа приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии. Александр Кольченко приговорен к 10 годам лишения свободы.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко заявил, что ему не предлагали обмен Сенцова и Кольченко - СМИ
    17:10 13.09.2015
    176
    По словам Порошенко, он приложит все усилия, чтобы вернуть украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко домой. "Я достигну успеха в этом, так как у меня есть поддержка украинского народа", - отметил глава государства.
    Петр Порошенко
    Порошенко приветствует резолюцию ЕП по Сенцову и Савченко
    14:49 10.09.2015
    178
    Глава государства отметил, что приветствует принятие Европарламентом резолюции о необходимости немедленного освобождения украинских заключенных, которые содержатся в РФ.
    Заседание Европарламента в Страсбурге
    В Европарламенте пройдут дебаты по вопросу Сенцова - Порошенко
    01:49 05.09.2015
    245
    Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что специальные дебаты по нарушению в России прав Олега Сенцова и Александра Кольченко состоятся в Европейском парламенте в ответ на обращение главы государства.
    Пикет посольства России в Берлине
    Пикет с требованием освобождения Сенцова под посольством РФ в Берлине 
    10:41 28.08.2015
    118
    Украинцы, проживающие в Германии, провели пикет российского посольства в Берлине с требованием освободить украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также народного депутата Верховной Рады Надежду Савченко.
    Пикет посольства России в Берлине
    В Берлине пикетировали посольство РФ в поддержку Сенцова и Савченко
    09:46 28.08.2015
    179
    Под посольством России в Берлине украинцы требовали освободить режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также Надежду Савченко. Акция протеста прошла мирно.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги