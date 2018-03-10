По словам министра юстиции Павла Петренко, "возвращение ребят в Украину - это обязательное условие дальнейшего диалога". Минюст намерен инициировать расширение персональных санкций против причастных к этому российских чиновников.
Заместитель министра юстиции Сергей Петухов опубликовал ответ Минюста РФ на запрос о выдаче Кольченко, в котором сообщается, что в связи с тем, что Кольченко является российским гражданином, его передача в Украину невозможна.
Согласно распоряжению Кабмина, решение принято в связи с вынесением судебными органами Российской Федерации незаконных обвинительных приговоров, осуществлением других противоправных действий в отношении граждан Украины.
Пресс-служба Министерства юстиции РФ в ответ на запрос РИА Новости сообщила, что запрос Украины о предоставлении документов по вопросу передачи осужденных в РФ на родину для отбывания наказания продолжает рассматриваться.
Политический аналитик Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что наиболее активными ньюсмейкерами по делу Надежды Савченко были партия "Батькивщина" и президент Петр Порошенко, а сейчас и другие политики вступают в игру.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина не признает решений, вынесенных судами Российской Федерации. Минюст просит передать Украине Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Александра Кольченко и Юрия Солошенко.
По словам Порошенко, он приложит все усилия, чтобы вернуть украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко домой. "Я достигну успеха в этом, так как у меня есть поддержка украинского народа", - отметил глава государства.
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что специальные дебаты по нарушению в России прав Олега Сенцова и Александра Кольченко состоятся в Европейском парламенте в ответ на обращение главы государства.
Украинцы, проживающие в Германии, провели пикет российского посольства в Берлине с требованием освободить украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также народного депутата Верховной Рады Надежду Савченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".