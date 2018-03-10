По словам замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, граждане, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или другого государства, обладают всеми правами согласно Гражданскому кодексу РФ, в том числе и наследования на территории РФ.
По информации Минюста РФ, запросы Минюста Украны о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи Станислава Клыха и Николая Карпюка в Украину "для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", рассматриваются.
По словам заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова, Минюст Украины направил запрос на Минюст РФ относительно передачи Валентина Выговского, который был приговорен к 11 годам лишения свободы за "шпионаж".
Как сообщили в пресс-службе Минюста РФ, сроки рассмотрения запросов компетентных органов государств - участников Конвенции (о передаче осужденных лиц 1983 года) не регламентированы данным международным договором.
Министерство юстиции РФ должно установить, не оказывалось ли на Дадаева участниками допроса психологическое воздействие и не получал ли он от них угроз, а заодно, в каком именно состоянии находился в тот момент сам обвиняемый.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".