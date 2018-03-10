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    Министерство юстиции РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Министерства Юстиции России
    "Свидетели Иеговы" попали в список экстремистских организаций в России
    10:55 17.08.2017
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    В целом, по мнению Министерства юстиции России, работа "Свидетелей Иеговы" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Янукович обратился в Минюст России с просьбой организовать видеоконференцию
    20:55 12.05.2017
    218Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По информации пресс-службы адвокатского объединения Aver Lex, защита Януковича требует, чтобы видеоконференция была организована надлежащим образом, то есть в порядке международной правовой помощи.
    Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин на пленарном заседании Госдумы РФ
    В России разъяснили порядок наследования украинцами имущества в Крыму
    16:13 14.04.2017
    893Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам замминистра юстиции РФ Михаила Гальперина, граждане, независимо от того, являются ли они гражданами Украины или другого государства, обладают всеми правами согласно Гражданскому кодексу РФ, в том числе и наследования на территории РФ.
    Алексей Чирний. Архивное фото
    РФ не получала запрос о передаче Киеву осужденного по "делу Сенцова"
    02:53 28.10.2016
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    Как отметили в минюсте РФ, при поступлении соответствующее обращение будет рассмотрено в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных 1983 года и Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
    Олег Сенцов. Архивное фото
    Передача Сенцова в Украину невозможна из-за гражданства - Минюст РФ
    12:14 21.10.2016
    3115
    Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов опубликовал ответ министерства юстиции России, в котором уточняется, что Олег Сенцов получил российское гражданство.
    Минюст РФ
    Минюст РФ: запрос Киева о допросе Януковича по видеосвязи направлен в суд
    19:30 19.10.2016
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    В ведомстве сообщили, что запросы направлены в российский суд и при поступлении материалов по результату их рассмотрения Минюст России проинформирует украинскую сторону.
    Николай Карпюк. Архивное фото
    Минюст РФ: запросы о передаче осужденных Клыха и Карпюка рассматриваются
    18:56 24.06.2016
    47Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По информации Минюста РФ, запросы Минюста Украны о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения вопроса передачи Станислава Клыха и Николая Карпюка в Украину "для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", рассматриваются.
    Минюст РФ
    Минюст РФ не получал запрос Киева о передаче осужденного Клыха
    05:36 24.06.2016
    58Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    В российском министерстве заявили, что обращение Минюста Украины о передаче Клуха для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы на территорию Украины не поступало.
    Минюст РФ
    Минюст РФ не получал обращения о передаче проходящих по делу 2 мая в Одессе
    19:13 15.06.2016
    73Возвращение Солошенко и Афанасьева в Украину
    В ведомстве сообщили, что запроса о передаче проходящих по делу о гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе Евгения Мефедова и Максима Сакауова не поступало.
    Россияне Евгений Ерофеев и Александр Александров. Архивное фото
    Украина не получала запросов на выдачу россиян Александрова и Ерофеева
    15:53 20.05.2016
    204Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщил Павел Петренко, Минюст Украины повторно направило письмо-напоминание в Минюст РФ относительно выдачи украинских граждан Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко.
    Минюст РФ
    Минюст РФ рассматривает запросы Украины по Савченко и Сенцову
    20:34 11.05.2016
    765Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    В Минюсте РФ также сообщили, что "ходатайства осужденных судом Украины Ерофеева Евгения и Александрова Александра о передаче в Россию в Минюст России не поступали".
    Надежда Савченко слушает оглашение приговора
    ФСИН РФ начала сбор документов для возможной выдачи Савченко Украине
    12:19 04.05.2016
    157Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как отметили в российском ведомстве, пакет документов о передаче Савченко в установленном порядке будет направлен в Минюст РФ "для согласования вопроса передачи с компетентным органом Украины".
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко. Архивное фото
    Сенцов и Кольченко заполнили документы на экстрадицию
    02:36 01.05.2016
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    По информации журналиста Антона Наумлюка, украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные в России, заполнили все необходимые документы для передачи их в Украину.
    Минюст РФ. Архивное фото
    Украина направила в Минюст РФ запрос на передачу украинца Выговского
    20:27 26.04.2016
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    По словам заместителя министра юстиции Украины Сергея Петухова, Минюст Украины направил запрос на Минюст РФ относительно передачи Валентина Выговского, который был приговорен к 11 годам лишения свободы за "шпионаж".
    Минюст РФ
    Вопрос передачи Савченко в Украину рассмотрит суд - Минюст РФ
    20:38 20.04.2016
    340Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Как сообщили в пресс-службе Минюста РФ, сроки рассмотрения запросов компетентных органов государств - участников Конвенции (о передаче осужденных лиц 1983 года) не регламентированы данным международным договором.
    Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко
    Минюст РФ поручил готовить документы для возможного освобождения Сенцова
    16:31 08.04.2016
    177
    Как сообщает ведомство, 7 апреля в Минюст РФ поступил запрос от Украины о передаче граждан Кольченко, Афанасьева, Сенцова, Солошенко для дальнейшего отбывания наказания на Украине.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Обменять Савченко на задержанных россиян могут только по дипканалам - Минюст РФ
    14:21 02.09.2015
    321Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Министр юстиции России Александр Коновалов прокомментировал возможность обмена Надежды Савченко, обвиняемой в РФ в причастности к гибели двух журналистов на территории Донбасса.
    Надежда Савченко на слушании в окружном Басманном суде Москвы 26 марта 2015 года
    Минюст РФ: вопрос обмена Савченко может решаться только дипломатами
    14:00 02.09.2015
    164Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Предсатвитель Министерства юстиции России прокомментировал возможность обмена Надежды Савченко на задержанных в Донбассе российских граждан.
    Наручники
    Украина не обращалась к РФ по вопросу передачи осужденных в Крыму - Минюст РФ
    11:23 29.05.2015
    172Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Министр юстиции РФ Александр Коновалов в кулуарах Петербургского международного юридического форума заявил, что с украинской стороной не было никаких переговоров.
    Подозреваемый в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев. Архивное фото
    СК РФ выясняет, не было ли давления на признавшегося в убийстве Немцова
    01:57 20.05.2015
    95Годовщина убийства Бориса Немцова
    Министерство юстиции РФ должно установить, не оказывалось ли на Дадаева участниками допроса психологическое воздействие и не получал ли он от них угроз, а заодно, в каком именно состоянии находился в тот момент сам обвиняемый.
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