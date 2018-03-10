наверх
10.03.201802:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Министерство юстиции Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 253
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"
    17:45 07.03.2018
    762Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что позиция украинской стороны в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
    Женщина с ребенком в банке
    В вопросе алиментов государство только разжигает вражду - адвокат
    18:45 06.03.2018
    159
    Глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко отмечает, что получателю алиментов гораздо удобнее не договариваться, а обратиться в суд и таким образом шантажировать плательщика.
    Антон Мухарский протестует против закона об усилении ответственности для алиментщиков
    Алиментщик? Минюст в покое не оставит
    11:03 06.03.2018
    303
    Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    В Минюсте объяснили, почему в Украине "перенаселены" СИЗО
    16:30 21.02.2018
    207
    Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что СИЗО в Украине переполнены из-за медленной работы судов.
    Минюст Украины
    Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины
    16:58 20.02.2018
    504Арест Манафорта: украинский след
    Согласно тексту обвинительного заключения, адвокат Алекс ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.
    Гривны
    Плательщики алиментов будут обязаны подавать ежеквартальные отчеты
    01:58 20.02.2018
    1067
    Раз в три месяца Минюст будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, гражданина внесут в государственный реестр должников.
    Экс-депутат Фирсов устроил потасовку в Раде
    Лещенко и Найем попали в реестр должников Минюста
    11:32 07.02.2018
    501
    Народные депутаты попали в реестр неплательщиков Минюста наряду со злостными неплательщиками алиментов. Оказалось, что Найем забыл оплатить штраф за нарушение ПДД.
    Гривны, купюры
    Минюст насчитал в Киеве 6500 злостных "алиментщиков"
    15:07 05.02.2018
    376
    Как заявил руководитель Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев.
    Минюст Украины
    Глава Минюста назвал "кремлевский доклад" последним предупреждением для РФ
    17:39 30.01.2018
    285
    Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что список Минфина США является фактически последним предупреждением для Российской Федерации по выполнению Минских соглашений.
    Минюст Украины
    Минюст привлечет иностранцев для взыскания с "Газпрома" $6,4 млрд
    15:14 23.01.2018
    699
    Как заявил заместитель главы Минюста Сергей Шкляр, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые будут заниматься вопросом взыскания за границей.
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Во Львове уволен чиновник, который заставлял подчиненных петь песню УПА
    11:57 03.01.2018
    1222Радикальный экстремизм охватил Украину
    Ярослав Жукровский прославился тем, что при приеме новых сотрудников на работу проверял их на знание даты рождения Степаны Бандеры и слов песни "Лента за лентой".
    Участники конфликта в полиции
    "Штурм Минюста". В полицию доставили зачинщиков конфликта
    13:17 20.12.2017
    1054
    В полиции сообщили, что была получена информацию о том, что в министерство юстиции Украины в Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Глава Минюста обвинил НАБУ в срыве иска против "Роснефти"
    02:47 12.12.2017
    457Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
    Министерство юстиции Украины
    Минюст: детективы НАБУ унесли с собой мусор из корзин работников
    15:10 08.12.2017
    120Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Обыск НАБУ может быть связан с открытием дела по исполнению решения Европейского суда по правам человека, считают в Министерстве юстиции.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    В Минюст ворвались работники НАБУ - замминистра
    13:41 08.12.2017
    849Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По информации первого заместителя министра юстиции Натальи Бернацькой, в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ.
    Министерство юстиции Украины
    Пока не запретили. "Слуга народа" - уже политическая партия
    14:42 02.12.2017
    2384СБУ "убрала" свата: прозрение Зеленского
    На сайте Минюста появилось юридическое лицо, которое называется "Политическая партия "Слуга народа". Руководителем новой политсилы оказался Иван Банков, который является руководителем ООО "Квартал 95".
    Глава государственного бюро расследований Роман Труба
    Минюст заинтересовался директором Госбюро расследований Трубой
    04:27 29.11.2017
    229Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По данным Министерства юстиции Украины, Роман Труба, ранее работавший в органах прокуратуры, не проходил люстрационную проверку перед назначением в Госбюро расследований.
    Гривны
    За гранью понимания: откуда берутся миллионные премии в нищей стране
    12:32 26.11.2017
    6040
    Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону
    Януковичу гарантируют безопасность после возвращения – Минюст
    12:24 20.11.2017
    599
    Министр юстиции Украины заявил, что бывшему президенту гарантирована безопасность, если он решит вернуться в Украину для участия в суде.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Минюст: суд подтвердил законность взыскания дивидендов с "Газпрома"
    14:53 27.09.2017
    282
    Как сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко, Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен, дивиденды российского газового монополиста "Газпрома" в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Гривны
    Плательщики алиментов будут обязаны подавать ежеквартальные отчеты
    01:58 20.02.2018
    1067
    Раз в три месяца Минюст будет проверять задолженность по алиментам, и если по истечению этого срока у плательщика будет долг, гражданина внесут в государственный реестр должников.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Гройсман поручил Минюсту действовать жестче по ситуации с "Газпромом"
    17:45 07.03.2018
    762
    Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что позиция украинской стороны в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной.
    Минюст Украины
    Спецпрокурор США обвинил во лжи адвоката, работавшего на Минюст Украины
    16:58 20.02.2018
    504
    Согласно тексту обвинительного заключения, адвокат Алекс ван дер Зваан в 2012 году работал в юридической фирме, которая оказывала содействие Минюсту Украины по делу экс-премьера страны Юлии Тимошенко.
    Антон Мухарский протестует против закона об усилении ответственности для алиментщиков
    Алиментщик? Минюст в покое не оставит
    11:03 06.03.2018
    303
    Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
    Экскурсия по одесскому СИЗО
    В Минюсте объяснили, почему в Украине "перенаселены" СИЗО
    16:30 21.02.2018
    207
    Заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что СИЗО в Украине переполнены из-за медленной работы судов.
    Женщина с ребенком в банке
    В вопросе алиментов государство только разжигает вражду - адвокат
    18:45 06.03.2018
    159
    Глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко отмечает, что получателю алиментов гораздо удобнее не договариваться, а обратиться в суд и таким образом шантажировать плательщика.
    Все теги

    Персоны

    Организации