Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
Как заявил руководитель Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, будет представлен открытый реестр неплательщиков алиментов, куда автоматически будут зачислены те, кто не платит алименты более 3 месяцев.
По словам Павла Петренко, Министерство юстиции готовило иск против российской компании "Роснефть" на 700 миллионов гривен убытков, "причиненных незаконным захватом имущества этой компанией и ее структурами в Украине".
На сайте Минюста появилось юридическое лицо, которое называется "Политическая партия "Слуга народа". Руководителем новой политсилы оказался Иван Банков, который является руководителем ООО "Квартал 95".
Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, ожидая космических платежек за ноябрьское отопление, топ-чиновники госкомпаний и антикоррупционеры вовсю работают на благо державы. Ведь судя по суммам их премий - люди трудятся не покладая рук.
Как сообщил глава Минюста Украины Павел Петренко, Хозяйственный суд Киева подтвердил законность взыскания с "Газпрома" 79,8 миллиона гривен, дивиденды российского газового монополиста "Газпрома" в АО "Газтранзит", которые были взысканы в бюджет Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.