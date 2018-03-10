Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.
В СБУ сообщили, что мужчина был завербован сотрудниками ФСБ, он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе и районах Приднестровья.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
В Запорожье скандал вокруг священника, который отказался проводить отпевание ребенка, перешел в криминальную плоскость. В рамках расследования уголовного дела СБУ провела обыски в организации, которая оказывала охранные услуги УПЦ МП.
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
По словам бывшего президента Грузии, ему помогли освободиться от наручников сотрудники Службы безопасности Украины, которые, по словам Михаила Саакашвили, критично высказались в адрес президента Петра Порошенко.
В соцсетях иронично восприняли события в Киеве, в ходе которых несколько сотен правоохранителей в полной боевой экипировке неудачно пытались привести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на допрос к следователю СБУ.
Сотрудники следственного отдела прокуратуры, СБУ и ГФС в Закарпатской области задержали старшего государственного инспектора таможенного поста "Тиса" во время получения очередного транша неправомерной выгоды на общую сумму 250 евро.
Неподалеку от села Славное Донецкой области правоохранители изъяли из тайника противотанковую управляемую ракету, девять выстрелов к противотанковому гранатомету, гранату Ф-1, три гранаты РГН и более 2,6 тысячи патронов.
По словам очевидцев происшествия, Volkswagen стоял припаркованным на переходе не менее часа. В какой-то момент к нему сзади подъехал еще один бус и из него вышли сотрудники Службы безопасности Украины.
Во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм.
Оперативники спецслужбы обнаружили 80 неучтенных ракет типа С-8КО в одном из гаражей. Боевая часть ракеты содержит до одного килограмма взрывчатого вещества, что по разрушительной способности в шесть раз превышает тротил.
Вход в киевский бизнес-центр "Гулливер" заблокирован, сотрудники Службы безопасности Украины изъяли сервер и пропуски у охраны, люди не могут попасть в здание, сообщила журналист "Радио Вести" Владислава Константиновская.
В Киеве около сотни представителей ОО "Свободные люди" провели акцию возле здания СБУ на ул. Владимирской, 33, с требованием закрыть телеканал "Интер" и депортировать из Украины одного из его менеджеров, гражданина России Игоря Шувалова.
В воскресенье в Донецкую область должны были приехать более 300 уголовных авторитетов из нескольких стран на похороны одного из своих представителей, донецкого "вора в законе" "Лехи Краснодонского" (Алексея Сальникова), который умер от передозировки наркотиками.
Дипломы и звания офицеров получили 90 курсантов, треть из них окончила обучение с отличием, а почти 40 человек закончили обучение досрочно для выполнения боевых задач в районе антитеррористической операции.
Около 30 человек провели акцию возле здания Службы безопасности Украины в Киеве, они требовали освобождения ранее задержанного по подозрению в работе на российские спецслужбы главы украинского гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова.
Пресс-служба "Азова" сообщает, что активисты уже час как находятся под стенами управления СБУ в Киеве и требуют разъяснений по поводу задержания Краснова. Полицейские перекрыли улицу, говорится в сообщении.
Служба безопасности Украины в четверг, 28 января, провела обыски в местах постоянного проживания мигрантов из Вьетнама. Сообщалось, что бойцы СБУ искали доказательства противоправной деятельности мигрантов — осуществления незаконных валютных операций.
Правоохранители установили, что промышленные объекты "держит" преступная группировка, в состав которой входят граждане Украины и Вьетнама. В качестве работников использовались вьетнамцы, которые незаконно попали в Украину.
Служба безопасности Украины совместно с органами прокуратуры задержала на взятках чиновников Государственной пенитенциарной службы Украины в исправительных учреждениях Львовской и Киевской областей. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
В Закарпатской области продолжается розыск бойцов ДУК "Правый сектор", которые скрылись из Мукачево после перестрелки с милицией. Вначале группа "Правого сектора" была блокирована в селе Лавки — дачном поселке под Мукачево.
Генпрокуратура Украины и СБУ провели обыск в доме главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, где изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы без разрешительных документов, сообщает в четверг ГПУ.
В четверг возле здания Службы безопасности Украины проходит митинг под лозунгом "Нет! Преследованию профсоюзов!". Как рассказали активисты, акция протеста проходит против проверок и допросов членов профсоюзных организаций.
Служба безопасности Украины перед майскими праздниками стянула в Одессу большое количество бронемашин, а также бойцов спецподразделения "Альфа". Часть из них имеют опыт ведения боевых действий в зоне АТО.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
В Запорожье скандал вокруг священника, который отказался проводить отпевание ребенка, перешел в криминальную плоскость. В рамках расследования уголовного дела СБУ провела обыски в организации, которая оказывала охранные услуги УПЦ МП.
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили под Апелляционным судом попытались вручить повестку на допрос в СБУ. Когда Саакашвили с группой сторонников выходил из здания суда, к нему подошел мужчина, который показал удостоверение и пытался вручить повестку.
По словам бывшего президента Грузии, ему помогли освободиться от наручников сотрудники Службы безопасности Украины, которые, по словам Михаила Саакашвили, критично высказались в адрес президента Петра Порошенко.
Студия "Квартал 95" прекращает работу над сериалом "Сваты", заявил украинский шоумен Владимир Зеленский. Кроме того продюсер отдельно опубликовал видеокомментарий к ситуации с закрытием показа сериала в Украине.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обратился к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, обвинив РФ в организации терактов на территории Украины и призвав остановиться.
Старшего государственного ревизора-инспектора одной из районных налоговых инспекций управления фискальной службы Львовской области разоблачила во взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью ГФС.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего милиционера, которого подозревают в продаже электронных ключей доступа к базам данных Госавтоинспекции Донецкой области, сообщила пресс-служба СБУ.
Межрегиональную преступную группировку, специализирующуюся на изготовлении и сбыте подделок иностранной валюты в особо крупных размерах, обезвредили в Тернопольской области сотрудники СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.
Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
В Запорожье задержали шесть участников организованной преступной группировки из действующих и бывших полицейских, которые занимались разбойными нападениями, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
В учениях были задействованы сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пограничники и военнослужащие ВС Украины, а также представители силовых ведомств Молдавии, сообщило ведомство.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал теракт основной версией гибели полковника СБУ Александра Хараберюша в Мариуполе. Об этом он сказал в воскресенье после церемонии прощания с Хараберюшем.
В Украинском доме по случаю 25-й годовщины со дня создания Службы безопасности Украины состоялся торжественный прием, который посетили народные депутаты Украины, представители власти, бойцы добробатов и семьи погибших сотрудников.
Служба безопасности Украины в результате спецоперации перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира. Задержаны трое злоумышленников - жители Киева и Харьковской области.
В Службе безопасности Украины заявили, что задержанные злоумышленники, которые планировали покушение на жизнь народного депутата, намеревались совершить это путем подрыва его автомобиля. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Обращаясь к главе СБУ, экс-замгенпрокурора заявил, что "с целью защиты интересов украинского народа" просит "зарегистрировать уголовное производство по факту государственной измены, совершенной Петром Порошенко".
Служба безопасности Украины (СБУ) на брифинге во вторник обнародовала видео задержания на границе с Крымом двух российских военных. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога.
В пятницу, 28 октября, на территории Южноукраинской атомной электростанции в Николаевской области антитеррористические подразделения Службы безопасности Украины провели тактико-специальные учения, сообщила пресс-служба СБУ.
Тайник с 75 ящиками тротила, по 25 кг в каждом, обнаружила Служба безопасности Украины в Марьинском районе Донецкой области совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о покушении на главу самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы спецслужбы Юрий Тандит.
В одесском горсовете сообщили, что призывают жителей Одессы воздержаться от участия в массовых акциях, чтобы не допустить каких-либо провокаций. В полиции Одессы заявили, что в период с 30 апреля по 3 мая в городе будут усилены меры по охране порядка.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.