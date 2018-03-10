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    Служба безопасности Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    283Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    318Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    4862Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    СБУ работает! Обнародовано видео задержания экс-"беркутовца" в Киеве 
    00:45 08.03.2018
    2932Криминальные войны в Украине
    Бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко до настоящего времени являлся сержантом ГУ Нацполиции Киевской области. После взрыва гранаты подозреваемый скрылся с места происшествия.
    На месте задержания в Харькове
    В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков полицейскими
    20:49 05.03.2018
    198
    В СБУ сообщили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель Харькова, распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.
    В Киеве накрыли администраторов антиукраинских групп в соцсетях. Видео
    В Киеве "накрыли" администраторов антиукраинских групп в соцсетях 
    14:40 03.03.2018
    194
    Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
    Попытка контрабанды российских книг в Сумской области
    В Украине пресекли попытку ввоза книг из "государства-агрессора"
    22:29 02.03.2018
    172
    Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.
    Юрий Луценко
    Луценко предлагает отобрать у СБУ возможность влиять на бизнес на таможне
    19:18 26.02.2018
    163
    По словам Юрия Луценко, возможность СБУ возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании.
    Наручники
    В Киевской области мошенники переоформили недвижимости на 70 млн грн
    15:41 22.02.2018
    136
    В СБУ сообщили, что стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен.
    Сотрудники СБУ и бочки с топливом
    Военные распродали 50 т топлива для АТО фермерам
    11:58 21.02.2018
    236
    По данным СБУ, четверо военнослужащих с августа прошлого года списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам в Житомирской и Винницкой областях.
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России: украинец Давыденко признался, что собирал информацию для СБУ
    17:58 12.02.2018
    342
    Федеральная служба безопасности России опубликовала признательные показания гражданина Украины, который 11 февраля был задержан на территории Крыма.
    25 годовщина создания СБУ
    СБУ задержала разыскиваемого Интерполом мошенника из Азербайджана
    15:14 10.02.2018
    201
    По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.
    Избитый Александр Шепелев
    СБУ прокомментировала появление гематом у экс-депутата Шепелева
    17:04 09.02.2018
    837Задержание и арест экс-нардепа Шепелева
    Прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Александра Шепелева.
    СБУ. Архивное фото
    СБУ опровергла информацию о задержании Саакашвили в киевском отеле
    15:25 09.02.2018
    106Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Ранее соратники Михаила Саакашвили и он сам заявили о попытке его задержания в отеле на Почтовой площади в Киеве. В СБУ заявили, что информация не соответствует действительности.
    Служба безопасности Украины
    СБУ завела дело на священника за открытку с георгиевской лентой
    14:15 08.02.2018
    405Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Священник Винницкой епархии УПЦ МП, доктор богословия иеромонах Иоанн (Курмояров) заявил, что не собирается отказываться от своих воззрений и будет добиваться компенсации от СБУ.
    Валентин Наливайченко
    Приказ о штурме парламента Крыма был отдан, но его не выполнили - Наливайченко
    15:52 07.02.2018
    1059Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, приказ о разблокировании парламента Крыма отдавался руководителям подразделений СБУ и МВД, но руководители предали и не захотели его выполнять.
    Боевик - агент ФСБ
    СБУ задержала в Одессе шпиона ФСБ
    15:24 07.02.2018
    1219
    В СБУ сообщили, что мужчина был завербован сотрудниками ФСБ, он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе и районах Приднестровья.
    Задержание криминального авторитета в Киеве
    Криминальный авторитет задержан в Киеве за изощренные аферы с жильем
    04:41 07.02.2018
    503Криминальные войны в Украине
    По оперативным данным, в течение 2017 года злоумышленники осуществили отчуждение нескольких жилых и нежилых объектов недвижимости в центральных районах Киева.
    Полиция обнаружила тайник с боеприпасами в Донецкой области
    СБУ нашла в зоне АТО тайник с боеприпасами
    16:08 06.02.2018
    182
    В СБУ отметили, что оперативники изъяли из тайника более тысячи патронов крупного калибра (7,62 миллиметра) и восемь танковых выстрелов калибра 125 миллиметров.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Владимир Рубан. Архивное фото
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    4862
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Подрыв авто в Киеве, 7 марта 2018
    СБУ работает! Обнародовано видео задержания экс-"беркутовца" в Киеве 
    00:45 08.03.2018
    2932
    Бывший сотрудник "Беркута" Владимир Иващенко до настоящего времени являлся сержантом ГУ Нацполиции Киевской области. После взрыва гранаты подозреваемый скрылся с места происшествия.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Избитый Александр Шепелев
    СБУ прокомментировала появление гематом у экс-депутата Шепелева
    17:04 09.02.2018
    837
    Прокурор Руслан Кравченко заявил, что Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области расследует производство по избиению Александра Шепелева.
    Служба безопасности Украины
    СБУ завела дело на священника за открытку с георгиевской лентой
    14:15 08.02.2018
    405
    Священник Винницкой епархии УПЦ МП, доктор богословия иеромонах Иоанн (Курмояров) заявил, что не собирается отказываться от своих воззрений и будет добиваться компенсации от СБУ.
    ФСБ России задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже
    ФСБ России: украинец Давыденко признался, что собирал информацию для СБУ
    17:58 12.02.2018
    342
    Федеральная служба безопасности России опубликовала признательные показания гражданина Украины, который 11 февраля был задержан на территории Крыма.
    Георгий Тука
    Тука назвал Рубана "пешкой" и заявил о политическом крыле террористов
    00:53 10.03.2018
    318
    По словам заместителя министра Георгия Туки, с Рубаном действовала группа людей, политическая группировка, потому что все дальнейшие действия должны были привести к каким-управляемым последствиям.
    Брифинг СБУ по поводу задержания Рубана. Видео
    Глава СБУ обвинил Захарченко и Тимофеева в подготовке терактов в Киеве 
    01:12 10.03.2018
    283
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил руководителей самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном.
    Сотрудники СБУ и бочки с топливом
    Военные распродали 50 т топлива для АТО фермерам
    11:58 21.02.2018
    236
    По данным СБУ, четверо военнослужащих с августа прошлого года списывали топливо якобы для задач в АТО, а затем вывозили и продавали его фермерам в Житомирской и Винницкой областях.
    25 годовщина создания СБУ
    СБУ задержала разыскиваемого Интерполом мошенника из Азербайджана
    15:14 10.02.2018
    201
    По данным СБУ, в Украине задержанный планировал начать деятельность, которая вредит национальным интересам страны, в частности в экономической сфере. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции задержанного в Азербайджан.
    На месте задержания в Харькове
    В Харькове СБУ разоблачила сеть реализации наркотиков полицейскими
    20:49 05.03.2018
    198
    В СБУ сообщили, что организовал сбыт наркотиков неработающий местный житель Харькова, распространял через действующих офицеров Управления патрульной полиции Харькова.
    В Киеве накрыли администраторов антиукраинских групп в соцсетях. Видео
    В Киеве "накрыли" администраторов антиукраинских групп в соцсетях 
    14:40 03.03.2018
    194
    Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
    Попытка контрабанды российских книг в Сумской области
    В Украине пресекли попытку ввоза книг из "государства-агрессора"
    22:29 02.03.2018
    172
    Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.
    Юрий Луценко
    Луценко предлагает отобрать у СБУ возможность влиять на бизнес на таможне
    19:18 26.02.2018
    163
    По словам Юрия Луценко, возможность СБУ возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании.
    Наручники
    В Киевской области мошенники переоформили недвижимости на 70 млн грн
    15:41 22.02.2018
    136
    В СБУ сообщили, что стоимость незаконно отчужденного имущества составляет более семидесяти миллионов гривен.
    СБУ. Архивное фото
    СБУ опровергла информацию о задержании Саакашвили в киевском отеле
    15:25 09.02.2018
    106
    Ранее соратники Михаила Саакашвили и он сам заявили о попытке его задержания в отеле на Почтовой площади в Киеве. В СБУ заявили, что информация не соответствует действительности.
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