наверх
07.05.201802:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    В понедельник возобновятся слушания по делу Муравицкого

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (336)

    (обновлено: )8910
    На заседании, начало которого назначено на 14.00, Королевский районный суд Житомира продолжит исследовать доказательства государственного обвинения против журналиста Василия Муравицкого.
    Судебное заседание по делу Муравицкого. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Королевский районный суд Житомира в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ.

    Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд над Муравицким. Журналист просит ускорить рассмотрение дела — адвокат

    Читайте также: Журналист Муравицкий: Сегодня по всей Украине — репрессии против инакомыслящих

    Муравицкий свою вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного законодательства.

    На заседании, начало которого назначено на 14.00, суд продолжит исследовать доказательства государственного обвинения.

    Королевский районный суд Житомира приступил к рассмотрению дела против Муравицкого в октябре 2017 года. Однако процесс забуксовал, поскольку, по мнению защиты, на суд оказывалось давление со стороны местной власти. Адвокаты журналиста обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности, поскольку считали, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть данное дело.

    Позднее ВССУ был ликвидирован, и дело о подсудности было передано на рассмотрение в Верховный суд. Однако суд отказал защите журналиста в смене подсудности дела, после чего оно продолжило слушаться в суде Житомира.

    Единственным результатом, которого защита смогла добиться благодаря рассмотрению жалобы в Верховном суде Украины, стало решение о замене одного из судей в коллегии Королёвский райсуда по делу Муравицкого. Адвокаты настаивали на этом в связи с тем, что тот на стадии досудебного следствия принимал участие в деле как следственный судья, что запрещено по законодательству. Верховный суд Украины согласился с этим в своем решении, и житомирский суд вынужден был прислушаться к этому замечанию.

    В итоге защита рассчитывала, что в связи с этим суд должен был начать рассмотрение дела заново, однако суд продолжил слушать дело с того места, где он остановился до замены судьи.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Военные подорвались на бомбе в Донбассе
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Открытие международного конкурса песни "Евровидение-2018"
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа