В понедельник возобновятся слушания по делу Муравицкого

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Королевский районный суд Житомира в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела против журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ.

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Муравицкий свою вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного законодательства.

На заседании, начало которого назначено на 14.00, суд продолжит исследовать доказательства государственного обвинения.

Королевский районный суд Житомира приступил к рассмотрению дела против Муравицкого в октябре 2017 года. Однако процесс забуксовал, поскольку, по мнению защиты, на суд оказывалось давление со стороны местной власти. Адвокаты журналиста обратились в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) с ходатайством о смене подсудности, поскольку считали, что суд в Житомире не может объективно рассмотреть данное дело.

Позднее ВССУ был ликвидирован, и дело о подсудности было передано на рассмотрение в Верховный суд. Однако суд отказал защите журналиста в смене подсудности дела, после чего оно продолжило слушаться в суде Житомира.

Единственным результатом, которого защита смогла добиться благодаря рассмотрению жалобы в Верховном суде Украины, стало решение о замене одного из судей в коллегии Королёвский райсуда по делу Муравицкого. Адвокаты настаивали на этом в связи с тем, что тот на стадии досудебного следствия принимал участие в деле как следственный судья, что запрещено по законодательству. Верховный суд Украины согласился с этим в своем решении, и житомирский суд вынужден был прислушаться к этому замечанию.

В итоге защита рассчитывала, что в связи с этим суд должен был начать рассмотрение дела заново, однако суд продолжил слушать дело с того места, где он остановился до замены судьи.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.