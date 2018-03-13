Суд по Муравицкому: шоу "патриотов" и сорок минут фарса

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Житомир

Рассмотрение дела житомирского журналиста Василия Муравицкого постепенно превращается в поле битвы между оппозиционерами и сторонниками провластного режима. А сам судебный процесс просто меркнет на фоне происходящего в перерывах между заседаниями.

"Из суда не выйдешь!"

О войне между "патриотами" и "сепарами" в коридорах Королевского житомирского райсуда в пору снимать остросюжетный сериал. Учитывая, что по столичным меркам, Житомир — большая деревня, идеологические споры приобретают характер серьезных "кухонных" разборок.

Те, кто с августа не пропускал заседаний суда по делу Муравицкого охотно подтвердят, что страсти здесь кипят нешуточные. Порой, сторонники и противники журналиста настолько увлекаются противостоянием, что напрочь забывают, что находятся в суде, а не на майдане. Грязными оскорблениями и мелкими потасовками здесь уже никого не удивишь. Хотя, накануне заседание во вторник ура-патриоты, похоже, перестарались. Если раньше их выпады главным образом касались группы поддержки Муравицкого, то теперь дошло и до прямых угроз расправы над адвокатами.

"Ты сегодня из суда не выйдешь", — послание такого характера перед самым началом заседания получил один из адвокатов Андреей Гожый.

Прекрасно понимая, какими могут быть последствия открытой поддержки Муравицкого, не пришли на суд и его коллеги-журналисты. Например, известный в Житомире журналист Сергей Форест, который прежде не пропускал ни одного заседания, в этот раз отсутствовал. И его вполне можно понять — еще накануне прошлого заседания ему поступали угрозы физической расправы. Меньше, чем в последний раз было и других представителей житомирских СМИ. И это не удивительно — освещение суда по Муравицкому становится опасным мероприятием.

"Сядешь вместо Муравицкого"

Наверняка понимают это и сами судьи. Иначе чем объяснить их фактическое бездействие, когда заседание в какой-то момент стало напоминать то ли базар., то ли словесный ринг. Активистам не понравилось, что знакомя суд с материалами дела, один из адвокатов говорил по-русски.

"Говори по украински, ничего не понятно!", — крикнул правозащитнику один из националистов. "Скоро сам сядешь на место Муравицкого, предурок!"

Урезонить патриотов суд решился только после того, как сам подозреваемый попросил обратить внимание на угрозы в адрес своего адвоката.

Боятся ставить на место зарвавшихся радикалов и полицейские. Буквально под носом у одного из правоохранителей, прямо в зале суда почти завязалась драка, но тот сделал вид, что ничего не заметил.

Здоровье ухудшилось

Само заседание продлилось не более сорока минут. Ровно столько времени участникам процесса понадобилось, чтобы понять — один из адвокатов Муравицкого, Руслан Берещенко до сих пор не ознакомлен с материалами досудебного расследования, которое подготовила прокуратура. Поэтому вместо того, чтобы начать исследовать доказательства государственного обвинения, суд был вынужден разбираться в юридических проволочках. Итогом препирательств защиты и обвинения стал перенос рассмотрения дела еще на две недели, до 29 марта.

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Что будет до этого времени с самим Муравицким — тот еще вопрос. Обвиняемый журналист, который в этот раз сменил привычную вышиванку на рубашку с галстуком, по всей видимости, серьезно болен. Причина — ужасные условия в камере, где он содержится.

"В последнее время здоровье немножко подкачало", — признается Василий. "Камера очень холодная, батареи сырые. Несмотря на то, что мы пишем заявления, медики вообще никак не реагируют на это. Не хотелось бы говорить конкретно, но у всякого человека есть хронические болезни и в такой ситуации они обостряются. Да, я пытаюсь заниматься спортом, но состояние все равно ухудшается".