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    Аналитика и комментарии

    Суд по Муравицкому: шоу "патриотов" и сорок минут фарса

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (332)

    (обновлено: )46624
    Очередное заседание суда по делу Василия Муравицкого вновь не прояснило дальнейшую судьбу оппозиционного журналиста. Потратив сорок минут на выяснение юридических тонкостей, суд перенес рассмотрение дела еще на две недели.
    Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Житомир

    Рассмотрение дела житомирского журналиста Василия Муравицкого постепенно превращается в поле битвы между оппозиционерами и сторонниками провластного режима. А сам судебный процесс просто меркнет на фоне происходящего в перерывах между заседаниями.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Журналист Муравицкий: "Страшно за Украину, ведь Порошенко не остановится"

    "Из суда не выйдешь!"

    О войне между "патриотами" и "сепарами" в коридорах Королевского житомирского райсуда в пору снимать остросюжетный сериал. Учитывая, что по столичным меркам, Житомир — большая деревня, идеологические споры приобретают характер серьезных "кухонных" разборок.

    Те, кто с августа не пропускал заседаний суда по делу Муравицкого охотно подтвердят, что страсти здесь кипят нешуточные. Порой, сторонники и противники журналиста настолько увлекаются противостоянием, что напрочь забывают, что находятся в суде, а не на майдане. Грязными оскорблениями и мелкими потасовками здесь уже никого не удивишь. Хотя, накануне заседание во вторник ура-патриоты, похоже, перестарались. Если раньше их выпады главным образом касались группы поддержки Муравицкого, то теперь дошло и до прямых угроз расправы над адвокатами.

    "Ты сегодня из суда не выйдешь", — послание такого характера перед самым началом заседания получил один из адвокатов Андреей Гожый.

    Прекрасно понимая, какими могут быть последствия открытой поддержки Муравицкого, не пришли на суд и его коллеги-журналисты. Например, известный в Житомире журналист Сергей Форест, который прежде не пропускал ни одного заседания, в этот раз отсутствовал. И его вполне можно понять — еще накануне прошлого заседания ему поступали угрозы физической расправы. Меньше, чем в последний раз было и других представителей житомирских СМИ. И это не удивительно — освещение суда по Муравицкому становится опасным мероприятием.

    Василий Муравицкий
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Суд над Муравицким. Фемида с завязанными (Порошенко) глазами

    "Сядешь вместо Муравицкого"

    Наверняка понимают это и сами судьи. Иначе чем объяснить их фактическое бездействие, когда заседание в какой-то момент стало напоминать то ли базар., то ли словесный ринг. Активистам не понравилось, что знакомя суд с материалами дела, один из адвокатов говорил по-русски.

    "Говори по украински, ничего не понятно!", — крикнул правозащитнику один из националистов. "Скоро сам сядешь на место Муравицкого, предурок!"

    Урезонить патриотов суд решился только после того, как сам подозреваемый попросил обратить внимание на угрозы в адрес своего адвоката.

    Боятся ставить на место зарвавшихся радикалов и полицейские. Буквально под носом у одного из правоохранителей, прямо в зале суда почти завязалась драка, но тот сделал вид, что ничего не заметил.

    Здоровье ухудшилось

    Само заседание продлилось не более сорока минут. Ровно столько времени участникам процесса понадобилось, чтобы понять — один из адвокатов Муравицкого, Руслан Берещенко до сих пор не ознакомлен с материалами досудебного расследования, которое подготовила прокуратура. Поэтому вместо того, чтобы начать исследовать доказательства государственного обвинения, суд был вынужден разбираться в юридических проволочках. Итогом препирательств защиты и обвинения стал перенос рассмотрения дела еще на две недели, до 29 марта.

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    Что будет до этого времени с самим Муравицким — тот еще вопрос. Обвиняемый журналист, который в этот раз сменил привычную вышиванку на рубашку с галстуком, по всей видимости, серьезно болен. Причина — ужасные условия в камере, где он содержится.

    "В последнее время здоровье немножко подкачало", — признается Василий. "Камера очень холодная, батареи сырые. Несмотря на то, что мы пишем заявления, медики вообще никак не реагируют на это. Не хотелось бы говорить конкретно, но у всякого человека есть хронические болезни и в такой ситуации они обостряются. Да, я пытаюсь заниматься спортом, но состояние все равно ухудшается".

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