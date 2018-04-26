Суд над Муравицким. Журналист просит ускорить рассмотрение дела — адвокат

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В судебном процессе по делу житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в государственной измене за его публикации в СМИ, объявлен перерыв в слушаниях до 7 мая. Сегодня суд рассматривал доказательства обвинения и ходатайства защиты, заседание прошло без эксцессов. Об этом РИА Новости Украина сообщил адвокат журналиста Анрей Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

"Сегодня прокурор продолжил предъявлять доказательства обвинения суду. Защита, в свою очередь, заявляла ходатайства о признании данных доказательств недопустимыми, поскольку они собраны с нарушением уголовно-процессуального права", — сказал Гожый.

Он пояснил: "защита считает, что деяния (журналиста — ред.) квалифицированы с нарушением Конституции, то есть задним числом — по статьям, которые не действовали на момент совершения деяний".

"Кроме того, по ряду публикаций (Муравицкого — Ред.) отсутствует перевод на государственный язык, как того требует уголовно-процессуальное законодательство. Наконец, материалы не были предъявлены стороне защиты в полном объеме до составления обвинительного акта", — добавил адвокат. По его словам, суд приобщает эти ходатайства к материалам дела, а давать им оценку будет в совещательной комнате при вынесении приговора.

Суд огласил перерыв в судебных слушаниях до 7 мая (заседание начнется в 14.30).

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года

По словам защитника, суд продолжит рассматривать предъявленные прокурором доказательства вины Муравицкого.

"Кроме того, суд рассмотрит ходатайство Василия Муравицкого об ускорения рассмотрения дела", — сообщил Гожый, пояснив: "поскольку суд назначает слушания раз в полтора месяца, то узником совести Муравицким было заявлено такое ходатайство, чтобы суд ускорил эту процедуру и рассмотрел в самые кратчайшие сроки".

По словам адвоката, сегодня на заседание суда снова пришли активисты, требующие наказать журналиста. По его мнению, акция была организованная — "все они были одеты в одинаковые маечки синего цвета, привел их все тот же представитель Блока Петра Прошенко".

"Однако основной костяк активистов, хулиганивших на предыдущих заседаниях, сегодня не прибыл. Мы полагаем, что они, наверное, сажают картошку", — с иронией сказал Гожый, добавив, что поэтому "сегодня эксцессов не было".

Он также сообщил, что Василий Муравицкий сейчас чувствует себя хорошо, хотя еще недавно болел, поскольку условия содержания в СИЗО оставляют желать лучшего — "температура в камере соответствует температуре окружающей среды".

Кроме того, по словам Гожего, подзащитному тяжело читать и писать в камере — "с этим есть трудности из-за освещения, к тому же у него (у Муравицкого) проблемы со зрением".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года

Адвокат отметил, что находящемуся за решеткой журналисту помогают родственники и лица, которые не равнодушны к его судьбе — "государство не дает ничего".

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Напомним, в Национальным союзе журналистов Украины (НСЖУ) в связи с арестом Василия Муравицкого заявили о нарушении властями прав человека и международного права.

Международная организация Amnesty International считает журналиста Василия Муравицкого узником совести и призывает немедленно его освободить.

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных в Украине журналистов, в том числе Василия Муравицкого.