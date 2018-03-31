Журналист Муравицкий настроен на борьбу - адвокат

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Арестованный по обвинению в госизмене житомирский журналист Василий Муравицкий, несмотря на тяжёлые условия содержания и давление суда, настроен на решительную борьбу, рассказал интернет-изданию "ПолитНавигатор" адвокат журналиста Андрей Гожый.

Суд 29 марта продлил до 27 мая арест Муравицкому, которого в Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ.

По словам адвоката, последнее судебное заседание, где Муравицкому продлили арест, было не из лёгких. "Суд прошёл в борьбе. Мы заявляем ходатайства о признании доказательств недопустимыми. Публика волнуется, как всегда… Несмотря на нашу позицию, на ссылки на европейское право, на украинскую практику, суд продлил содержание под стражей Муравицкому до 27 мая", – сказал Гожый.

Адвокат подчеркнул, что условия, в которых содержат журналиста, по-прежнему плохие: "Василий находится в трехместной камере. Холодно и сыро". По словам защитника, последний раз Муравицкий видел свою семью в день задержания 1 августа 2017 года, когда навещал жену в роддоме. Однако, по словам адвоката, несмотря на всё это, настрой у журналиста "боевой". По словам Гожего, журналист "настроен на самую бескомпромиссную борьбу до самого конца".

Адвокат попросил всех запастись терпением и ждать новостей. "Сейчас мы кое-что делаем в международном направлении. Скоро будут новости, а пока – секрет…", – заявил Гожый.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Муравицкого в Житомире 1 августа 2017 года. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.