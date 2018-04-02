Журналист Муравицкий: Сегодня по всей Украине - репрессии против инакомыслящих

Сергей Форест (Житомир), для РИА Новости Украина

Королёвский районный суд Житомира в четверг продлил до 27 мая арест журналисту Василию Муравицкому, которого в Украине обвиняют в государственной измене за его публикации в СМИ.

В перерыве заседания он рассказал об условиях его содержания в СИЗО и отношению к власти.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года

Муравицкий: "9 месяцев нахожусь в заключении, самочувствие нормальное, держусь, мужчины не жалуются на здоровье, но тяжело, тяжело… Конфликтных ситуаций не было в камере, все люди. Сокамерники были удивлены, что закрыли меня за публикации.

Хочу отметить, что в этом суде проходит заседание по поводу разбойного нападения на житомирского журналиста Руслана Мороза. Заседание происходит под председательством этих судей. Насколько я знаю, Руслан утверждает, что это был политический заказ.

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Хочу обратить внимание на то, что разбойники, напавшие и избившие журналиста по заказу, находятся под домашним арестом, а меня, журналиста, выражавшего свои мнения, за публикации содержат под стражей.

Где справедливость? Закон — не один для всех, закон в Украине — для избранных. Более того, есть решение Европейского суда, где говорится, что это неправильно, когда журналиста делают террористом.

Как Вы думаете, сколько человек было осуждено по коррупционным статьям за последние три года? Привлечено 10 должностных лиц и только двое осуждены. И это все из низшего звена.

За тот же период по политическим статьям привлечено 28 человек, то есть в три раза больше "террористов", чем коррупционеров. А где теракты, где взрывы? Сегодня по всей Украине проходят репрессии к инакомыслящим", — рассказал Василий Муравицкий.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Судебное заседание по делу Муравицкого, 13 марта 2018 года

Во время его выступления звучал комментарий "патриотки" из зала: "Ваше мнение лично оплачивается Москвой и лично Путиным".

Также журналист в обращении к судьям сказал, что он признан международными организациями узником совести, и что за всю историю Украины их было четыре.

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"Первым узником совести был митрополит Шептицкий, который позже признан святым", — добавил Муравицкий.

Препятствование журналисткой деятельности "активистами"

Заседание Королевского суда по делу Муравицкого проходило весьма напряженно, с руганью, не хватало только потасовки между участниками групп поддержки.

В начале, как на работу, в зал суда прибыла небольшая группа провокаторов. Во время процесса они вырвали удостоверение из рук оператора местного телеканал СК1 и не хотели возвращать. Полиция бездействовала.

После словесной перепалки провокаторы возвратили удостоверение. Но подобные действия — нарушение статьи 171 УПК: препятствование журналисткой деятельности. Сообразив позже, что они нарушили закон, "активисты" подошли к оператору и пытались уладить конфликт.

Мнение защиты

Адвокат Андрей Доманский отметил, что защита данным решение суда не удовлетворена, но также сказал, что якобы суд учел пожелание евродепутатов о немедленном освобождении журналиста.

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Возможно из-за накала в зале суд посчитал, что освобождение Муравицкого будет опасно для его здоровья и жизни, поэтому, по их мнению, он был оставлен под арестом?

Адвокат Андрей Гожый:

"Как обычно, прокуратура показала свое халатное отношение к делу, политическую заангажированность и полное незнание европейского права.

В то же время суд неприкрыто стоит на стороне обвинения, попустительствуя всем нарушением закона, создавая режим нелегитимного благоприятствования государственной беспринципной машине.

Суд не удовлетворил ходатайства защиты об изменении меры пресечения, несмотря на требование здоровых европейских сил и общенационального гуманитарного права, обозначив, что это дело является крайне политическим, и выход на свободу Муравицкого будет означать уголовные дела против всех причастных к его преследованию высокопоставленных чиновников.

Искренне удивляет позиция прокурора, который слабо ориентируется в украинском и международном праве, касающемся языкового определения и пытающегося в угоду радикально настроенной публике в зале, скрывая свои недоработки и просчеты, разжигать языковую ненависть, при том, что русский язык является языком международного общения ООН и является официальным языком на Украине (статья 10 часть 3 Конституции Украины)".

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А председатель организации "Союз Воинов добровольцев" Евгений Кузнецов отмечает, что на данный момент риторика судей уже изменилась, "они чувствуют страх, они уже использовали информацию об обращении евродепутатов к ним".

"Мы, здравомыслящие люди, которые не боятся репрессий, отстоим Василия Муравицкого", — пообещал Кузнецов.