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    Василий Муравицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 87
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    Суд по делу Муравицкого
    Журналист Муравицкий: "Страшно за Украину, ведь Порошенко не остановится"
    17:34 16.02.2018
    1818Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Обвиняемый в госизмене Василий Муравицкий рассказал РИА Новости Украина о жизни за решеткой, фатальных ошибках действующей власти и непростом будущем для страны.
    Василий Муравицкий
    Суд над Муравицким. Фемида с завязанными (Порошенко) глазами
    11:52 16.02.2018
    414Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В четверг в Житомире состоялось заседание по делу оппозиционного журналиста Василия Муравицкого в новом составе судебной коллегии. Как и прежде, все аргументы линии защиты оказались полностью проигнорированы.
    Василий Муравицкий
    Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля
    19:05 15.02.2018
    115Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналисту Василию Муравицкому, который подозревается в госизмене, продлили содержание под стражей до 15 апреля.
    Обыски в редакции Вестей
    Погромы будут! В Украине каждый день оказывается давление на СМИ
    15:15 09.02.2018
    1253Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Суд по делу Муравицкого
    Я жертва репрессий по отношению к инакомыслящим - Муравицкий на суде
    14:13 19.01.2018
    383Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналист Василий Муравицкий - узник совести, как заявила Amnesty International, был доставлен 18 января из Житомирского следственного изолятора и предстал перед судом.
    Суд по делу Муравицкого
    Дело журналиста Муравицкого будет рассмотрено заново - адвокат
    16:44 18.01.2018
    88Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Один из членов коллегии судей ранее принимал участие в деле как следственный судья. Это означает, что он не может быть в коллегии, сообщил адвокат Андрей Гожый.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналист Муравицкий заявил о готовности "отсидеть срок" - адвокат
    11:18 18.01.2018
    123Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Адвокат Андрей Гожый заявил, что Василий Муравицкий готов "сидеть 9-15 лет". При этом защита журналиста готовит материал для ЕСПЧ - "это первоочередная задача".
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Журналист Муравицкий: в камере Лукьяновского СИЗО я стараюсь писать
    18:31 29.12.2017
    280Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    Вердикт ВСУ: журналиста Муравицкого будут судить в Житомире
    19:33 28.12.2017
    378Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    На суд в Житомире "оказывается огромное давление со стороны областных депутатов", со стороны активистов, которые приходят группой на каждое судебное заседание, рассказал Василий Муравицкий.
    Суд по делу Муравицкого
    СБУ предлагала Муравицкому принять участие в обмене пленными - адвокат
    15:41 28.12.2017
    176Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за свои публикации в СМИ, "на обмен намекают и предлагают его регулярно", сообщил его адвокат Андрей Гожый.
    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    Адвокаты просят освободить Муравицкого на время слушаний в Верховном суде
    11:30 28.12.2017
    80Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В Верховном суде Украины начались слушания об изменении подсудности дела журналиста Василия Муравицкого. Конвой доставил его в зал суда.
    Заседание суда по делу Муравицкого. Архивное фото
    Суд в Киеве определит подсудность дела журналиста Муравицкого
    01:54 28.12.2017
    102
    Журналист Василий Муравицкий, обвиняемый в госизмене, в ходе всего досудебного следствия и рассмотрения дела в житомирском суде находится под стражей в местном СИЗО.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Узники совести, заложники мнения: тяжелый год для журналистов Украины
    19:28 27.12.2017
    328Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Пока глава государства рассказывает о невиданных прежде свободах в стране, за решетку попадают журналисты, а на несогласные с властями СМИ отчаянно давят.
    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    Дело журналиста Муравицкого уже в Верховном суде
    18:08 26.12.2017
    213Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Заседание Верховного суда Украины по делу Василия Муравицкого было перенесено на 28 декабря в связи с тем, что сторона защиты должным образом не была уведомлена о дате и времени слушания.
    Заседание суда по делу Муравицкого 26 декабря 2017 (Верховный суд Украины)
    Муравицкого доставили в Верховный суд, однако слушания перенесли - собкор
    14:42 26.12.2017
    72Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Собственный корреспондент РИА Новости Украина передает, что житомирский журналист, обвиняемый в государственной измене, был доставлен на заседание, однако его перенесли.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    "Освободите узника совести": Amnesty International обратилась к властям Украины
    19:23 21.12.2017
    709Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Правозащитники призывают украинские власти освободить журналиста Муравицкого, но эксперты уверены, что первые лица страны не прислушаются к подобным рекомендациям.
    Суд по делу Муравицкого
    Суд продлил на два месяца арест журналисту Муравицкому
    14:11 20.12.2017
    92Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    В ходе судебного заседания, которое прошло сегодня, гособвинение подняло вопрос о продлении срока содержания под стражей Василия Муравицкого еще на два месяца, сообщил адвокат.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого.
    Amnesty International призывает Украину немедленно освободить Муравицкого
    09:41 20.12.2017
    312Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Василия Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке
    17:13 14.12.2017
    446Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Украина впервые попала в рейтинг стран, где журналистов сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность. Однако и нападения на сотрудников СМИ в стране не редкость.
    Суд по делу журналиста Василия Муравицкого
    Адвокаты журналиста Муравицкого: в Киеве "дело" может рассыпаться
    16:11 13.12.2017
    343Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Очевидны двойные стандарты, когда, например, для политика, которого подозревают в намерении совершить переворот, прокуратура просит домашнего ареста, а журналиста за его публикации бросают за решетку, считают адвокаты Василия Муравицкого.
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    Суд по делу Муравицкого
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    17:34 16.02.2018
    1818
    Обвиняемый в госизмене Василий Муравицкий рассказал РИА Новости Украина о жизни за решеткой, фатальных ошибках действующей власти и непростом будущем для страны.
    Обыски в редакции Вестей
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    15:15 09.02.2018
    1253
    Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
    Василий Муравицкий
    Суд над Муравицким. Фемида с завязанными (Порошенко) глазами
    11:52 16.02.2018
    414
    В четверг в Житомире состоялось заседание по делу оппозиционного журналиста Василия Муравицкого в новом составе судебной коллегии. Как и прежде, все аргументы линии защиты оказались полностью проигнорированы.
    Василий Муравицкий
    Дело Муравицкого. Журналисту продлили арест до 15 апреля
    19:05 15.02.2018
    115
    Журналисту Василию Муравицкому, который подозревается в госизмене, продлили содержание под стражей до 15 апреля.
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