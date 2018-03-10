В четверг в Житомире состоялось заседание по делу оппозиционного журналиста Василия Муравицкого в новом составе судебной коллегии. Как и прежде, все аргументы линии защиты оказались полностью проигнорированы.
Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
Журналист Василий Муравицкий не сомневается в том, что правда восторжествует, и он выйдет на свободу, доказав в суде свою невиновность. А после освобождения намерен поддерживать всех "политических", независимо от их взглядов.
Очевидны двойные стандарты, когда, например, для политика, которого подозревают в намерении совершить переворот, прокуратура просит домашнего ареста, а журналиста за его публикации бросают за решетку, считают адвокаты Василия Муравицкого.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во время следственных действий были задержаны трое мужчин, но не уточнялось, кто они. В пресс-службе главного управления национальной полиции Украины в Киеве сообщили, что к торгово-офисному центру выехали правоохранители.
В четверг в Житомире состоялось заседание по делу оппозиционного журналиста Василия Муравицкого в новом составе судебной коллегии. Как и прежде, все аргументы линии защиты оказались полностью проигнорированы.