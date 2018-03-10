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    Руслан Коцаба

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 128
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    Андрей Лозовой
    "Радикал" Лозовой требует извинений от тех, кто защищал "сепара Коцабу"
    03:41 02.02.2018
    650Дело против журналиста Коцабы
    В прямом эфире одного из украинских телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. Нардеп от РПЛ Андрей Лозовой решил ее прокомментировать.
    Перепалка экс-нардепа Эдуарда Леонива и журналиста Руслана Коцабы. Видео
    "Свободовец" Леонив в прямом эфире набросился на журналиста Коцабу 
    01:33 02.02.2018
    3115Дело против журналиста Коцабы
    Бывшего народного депутата от фракции "Свободы" возмутило высказывание Руслана Коцабы о погибших в ходе вооруженного конфликта в Донбассе.
    Руслан Коцаба на суде по делу Муравицкого
    Коцаба сообщил, что суд не смог повторно рассмотреть его дело
    19:32 31.01.2018
    214Дело против журналиста Коцабы
    Согласно украинскому законодательству, после самоотвода одного из членов коллегии судей суд должен сформировать новый состав коллегии и после этого приступить к рассмотрению дела заново.
    Руслан Коцаба
    Руслан Коцаба: украинцам желаю рассудительности, власти - ускорения распада
    23:32 31.12.2017
    1545Украина 2018: новые испытания
    Украинцам стоит более трезво смотреть на действия власти, понимать, что даже на войне она может сказочно обогащаться, а на населении - наживаться, отмечает журналист Руслан Коцаба.
    Андрей Куликов. Архивное фото
    Известный журналист прокомментировал нападение на Коцабу
    03:42 16.12.2017
    1939Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Известный украинский журналист Андрей Куликов отметил, что Руслан Коцаба не задавал провокационных вопросов и, по сути, выполнял редакционное задание.
    Руслан Коцаба
    Коцаба: в Украине все увлеклись поисками врага
    11:35 15.12.2017
    1107Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Вернувшиеся с фронта люди с нарушенной психикой видят только черное и белое и постоянно ищут себе врага – как и нынешняя власть в стране, которая уже перессорилась с соседями, уверен журналист Руслан Коцаба.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты
    10:55 15.12.2017
    2016Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Внутри Украины любые несчастья – от войны до роста цен – любят оправдывать действиями Путина. Мол, если бы не он – все было бы иначе. Вне Украины, как правило, обвиняют ее власть. Ту, что пришла после Евромайдана.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке
    17:13 14.12.2017
    446Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Украина впервые попала в рейтинг стран, где журналистов сажают в тюрьмы за профессиональную деятельность. Однако и нападения на сотрудников СМИ в стране не редкость.
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба написал заявление на Быка из "Правого сектора"
    00:49 14.12.2017
    381Радикальный экстремизм охватил Украину
    Журналист Руслана Коцаба сообщил, что он подал заявление в Печерское отделение полиции Киева и в четверг утром намерен узнать, открыто ли производство.
    Драка Алексея Быка и Руслана Коцабы
    Опубликовано полное видео драки Коцабы и активиста "Правого сектора" 
    15:33 13.12.2017
    5428Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Руслан Коцаба подошел к Алексею Быку с просьбой дать комментарий для телеканала NewsOne, однако в ответ получил удар кулаком в лицо.
    Нападение на Руслана Коцабу. Видео
    Встретил - ударил в лицо. Член "Правого сектора" избил журналиста Коцабу 
    23:49 12.12.2017
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    Член "Правого сектора" Алексей Бык опубликовал видео нападения на журналиста Руслана Коцабу в центре Киева на своей странице в Facebook.
    Блокада телеканала NewsOne
    Коцаба связал блокирование NewsOne с трансляцией митинга Саакашвили
    13:07 06.12.2017
    318Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению журналиста Руслана Коцабы, все оппозиционные СМИ в Украине будут полностью заблокироваными до нового года.
    Георгий Тука. Архивное фото
    "Дрянь, подонок, упырь": замминистра Тука обратился к журналисту Коцабе
    16:26 23.09.2017
    6821Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий возмутила позиция скандального журналиста по поводу возможных поставок в Украину американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба: власти выгодно не расследовать убийство Шеремета
    17:25 20.07.2017
    701Годовщина убийства Павла Шеремета
    Власть в деле об убийстве Шеремета показала журналистам, что если совсем не играть по правилам, которые устанавливает Банковая, то может наступить такой же финал, считает журналист Руслан Коцаба.
    Руслан Коцаба
    Руслан Коцаба об обысках в "Вестях": в интернете начали зачистку
    14:57 14.07.2017
    2062Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По мнению журналиста Руслана Коцабы, обыски в холдинге "Вести" под прикрытием борьбы с преступностью - не что иное, как репрессии против неугодных СМИ и запугивание журналистов.
    Руслан Коцаба
    В киевском метро напали на журналиста Коцабу
    14:58 02.07.2017
    1528
    Журналист Руслан Коцаба сообщил, что нападение на него произошло на станции "Позняки": "Слава Богу, благодаря пассажирам метро "Позняки" я от тех сосунков отбился! Но огорчило бездействие полиции".
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Коцаба: Украина летит в пропасть под бурные аплодисменты ультраправых
    08:35 15.06.2017
    5342Дело против журналиста Коцабы
    У журналиста Русланы Коцабы остались считанные дни до того момента, когда Апелляционный суд Ивано-Франковска снова приступит к рассмотрению его дела. Вероятнее всего, он снова отправится за решетку. Власть боится признавать свои ошибки.
    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    А вы еще не в танке? Националисты нападают уже из-за угла
    08:38 09.06.2017
    3567Дело против журналиста Коцабы
    Уже в течение трех лет за инокомыслие, не совпадающее с идеями тех, кто называет себя патриотами, каждый украинец может быть обруган, избит или же убит. Совершивших преступление возведут в ранг героев, а беспредел будет продолжаться.
    Руслан Коцаба
    Как легко пострадать за убеждения. Соцсети о деле Руслана Коцабы
    18:12 08.06.2017
    1704Дело против журналиста Коцабы
    Дело скандального журналиста Руслана Коцабы, призывавшего украинцев не участвовать в мобилизации, вернули в суд. Само же заседание суда сопровождалось потасовками. Как отреагировали на эти события простые украинцы и что они пишут о таком в соцсетях?
    Полиция возле посольства США в Киеве
    Хроника 7 июня: теракт у посольства США в Киеве, иск против Порошенко, дело Тимошенко
    09:55 08.06.2017
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    В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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