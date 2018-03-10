В прямом эфире одного из украинских телеканалов между Русланом Коцабой и бывший народным депутатом от ВО "Свобода" произошла перепалка, едва не переросшая в драку. Нардеп от РПЛ Андрей Лозовой решил ее прокомментировать.
Вернувшиеся с фронта люди с нарушенной психикой видят только черное и белое и постоянно ищут себе врага – как и нынешняя власть в стране, которая уже перессорилась с соседями, уверен журналист Руслан Коцаба.
Внутри Украины любые несчастья – от войны до роста цен – любят оправдывать действиями Путина. Мол, если бы не он – все было бы иначе. Вне Украины, как правило, обвиняют ее власть. Ту, что пришла после Евромайдана.
Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий возмутила позиция скандального журналиста по поводу возможных поставок в Украину американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
У журналиста Русланы Коцабы остались считанные дни до того момента, когда Апелляционный суд Ивано-Франковска снова приступит к рассмотрению его дела. Вероятнее всего, он снова отправится за решетку. Власть боится признавать свои ошибки.
Уже в течение трех лет за инокомыслие, не совпадающее с идеями тех, кто называет себя патриотами, каждый украинец может быть обруган, избит или же убит. Совершивших преступление возведут в ранг героев, а беспредел будет продолжаться.
Дело скандального журналиста Руслана Коцабы, призывавшего украинцев не участвовать в мобилизации, вернули в суд. Само же заседание суда сопровождалось потасовками. Как отреагировали на эти события простые украинцы и что они пишут о таком в соцсетях?
В Киеве на территории посольства США в ночь на 8 июня произошел взрыв, президент Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, к тому же не менее 12 человек погибли в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей в Тегеране.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Ивано-Франковский городской суд определил наказание для Руслана Коцабы, обвиняемого в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины, в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев.
Высший спецсуд удовлетворил жалобу прокуратуры и отменил оправдательное решение в отношении журналиста Руслана Коцабы. Дело отправлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Ивано-Франковской области. Комментарий Коцабы - с 1-й минуты.
Журналист и инициатор акции "Я против мобилизации" Руслан Коцаба считает, что в настоящее время "перемешались понятия". Если ранее слова "патриот", "националист" и "нацист" несли разный смысл, то сейчас национализм фактически означает нацизм.
Журналист, блогер, гражданский активист Руслан Коцаба опубликовал в своем YouTube-аккаунте в четверг первое видео после выхода на свободу. Последнее видео датировано 6 февраля 2015 года и было снято еще до ареста.
Руслан Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине. Апелляционный суд Ивано-Франковской области 14 июля снял все обвинения с журналиста. ГПУ может подать кассационную жалобу на это решение.
Журналист Руслан Коцаба во вторник устроил скандал в суде Ивано-Франковска. Коцаба хотел встретиться с прокурором, который представлял обвинение на процессе, но тот общаться отказался и пообещал написать заявление на журналиста.
Ивано-Франковский городской суд приговорил Коцабу к 3,5 годам тюрьмы, признав его виновным в препятствовании мобилизации. Журналист был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине.
Ивано-Франковский городской суд определил наказание для Руслана Коцабы, обвиняемого в государственной измене и препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины, в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев.
В четверг в Ивано-Франковском городском суде огласят приговор по делу Руслана Коцабы, обвиняемого в государственной измене и препятствовании деятельности ВСУ. РИА Новости Украина собрало подборку видео заявлений журналиста.
Обвиняемый в госизмене журналист и блогер Руслан Коцаба обратился к украинскому обществу и представителям СМИ с просьбой активно заняться распространением информации о том, что сейчас "творится в Украине".
Ивано-Франковский городской суд в воскресенье избрал меру пресечения для журналиста Руслана Коцабы в виде содержания под стражей на 60 дней. Журналист после решения суда повторил, что готов отвечать за свои слова.