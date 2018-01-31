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    Общество

    Коцаба сообщил, что суд не смог повторно рассмотреть его дело

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    Дело против журналиста Коцабы (17)

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    Согласно украинскому законодательству, после самоотвода одного из членов коллегии судей суд должен сформировать новый состав коллегии и после этого приступить к рассмотрению дела заново.
    Руслан Коцаба на суде по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Обвиняемый в госизмене журналист Руслан Коцаба заявил, что Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области в среду не смог приступить к повторному рассмотрению его дела из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

    Руслан Коцаба
    РИА Новости Украина
    Руслан Коцаба: украинцам желаю рассудительности, власти - ускорения распада

    Ранее Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение Апелляционного суда Ивано-Франковской области, который признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Таким образом, дело было возвращено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

    "Сегодня суд подтвердил свое нежелание рассматривать дело. Один из судей взял самоотвод", — заявил Коцаба в среду в эфире телеканала Newsone.

    Согласно украинскому законодательству, теперь суд должен сформировать новый состав коллегии судей и после этого приступить к рассмотрению дела заново.

    Коцаба был арестован 8 февраля 2015 года за призыв к бойкоту очередной волны мобилизации в Украине, которая проходила в связи с конфликтом в Донбассе. Журналист не считает свои действия противозаконными. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу "узником совести".

    Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской области признал Коцабу невиновным и отпустил его из-под стражи. Журналист заявил, что будет требовать компенсации за то, что 1,5 года находился под стражей. Позже Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил решение апелляционной инстанции и отправил на повторное рассмотрение дела о госизмене.

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