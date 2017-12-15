Коцаба: в Украине все увлеклись поисками врага

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина впервые внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность, сообщил Комитет по защите журналистов (CPJ).

В исследовании отмечается, что в этом году 262 журналистов оказались за решеткой, что на три больше, чем в прошлом. Среди стран антирекондсменов называются Турция (73 заключенных), Китай и Египет.

"CPJ считает, что журналистов нельзя арестовывать за профессиональную деятельность. В течение прошлого года под влиянием организации досрочно выпустили по меньшей мере 67 журналистов во всем мире", – говорится в сообщении.

По данным исследования, Украина оказалась в списке наряду с такими странами, как Алжир, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Гватемала, Ирак, Марокко, Нигер, Пакистан, Республика Конго, Сомали и Уганда.

Репрессии нового уровня

Свое мнение о ситуации со свободой слова в стране и работе СМИ РИА Новости Украина рассказал журналист Руслан Коцаба.

"За то время, когда я вышел из тюрьмы, это уже почти полтора года, как меня оправдали, я уже успел пройти и высшую инстанцию, и снова апелляционную инстанцию, и позавчера дело отправили на полный пересмотр… Это показывает, что власть все равно будет воевать с правдорубами и теми, кто имеет смелость эту власть критиковать", – подчеркнул журналист.

По-прежнему, продолжил он, те, кто критикует власть, автоматически становятся "агентами Кремля", "рукой Москвы", "детьми Путина" – "и прочая пропагандистская дребедень".

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"Я говорю сейчас о том, что реально режим стал еще более совершенным в смысле репрессий против журналистов. Вы посмотрите на ситуацию не только со мной, а с моими друзьями Васей Муравицким, Димой Васильцом, (Евгением) Тимониным. Сейчас так же точно под раздачу попали "Klymenko Time” – у них позавчера был обыск (правоохранители пришли в студию после эфира с адвокатом Татьяной Монтян – Ред.). И позавчера у меня была стычка с Быком – представителем "Правого сектора". В принципе, реально Бык "быковал". Он не просто так "быковал". Он знает, что это государственный тренд и он просто подыгрывал государству", – уверен Коцаба.

Для таких людей, считает он, якобы есть только белое и черное, а Украина для них – как большой фронт. И, соответственно, нужно всеми способами – даже кулаком – уничтожать другое мнение, другую точку зрения, которая расходится с их мнением.

Какое государство, такие и радикалы

Вернувшиеся с фронта, так называемые "АТОшники", военные ветераны – они вернулись с нарушенной психикой, добавляет Коцаба.

"Это моральные инвалиды, они не могут себя найти в мирной жизни. Они и не стремятся к этому, потому что даже государство не дает им никакого механизма социальной адаптации – чтобы они адаптировались к мирной жизни. И для них это – белое и черное. Это поиск врага", – сказал журналист.

И в этом своем поиске подобные люди абсолютно ничем не отличаются от государства, заявил Коцаба.

"Потому что сама украинская современная власть, она сейчас тоже в поисках постоянно врага. Это могут быть Россия и россияне, потом – венгры, поляки, белорусы. Фактически власть перессорилась со всеми соседями. … В этом случае, если так пойдет, через полгода и Америка точно так же будет врагом Украины", – отметил журналист.