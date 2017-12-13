Опубликовано полное видео драки Коцабы и активиста "Правого сектора"

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В центре Киева возле входа на станцию метро "Крещатик" прозошла стычка журналиста Руслана Коцабы и активиста "Правого сектора" Алексея Быка.

Бык нанес Коцабе удар в лицо и позднее опубликовал полное видео инцидента на своей странице в Facebook.

"Посколько, говорят, за ночь позиция Коцабы трансформировалась с заверений, что он живой и не поврежденный до заявлений, что на самом деле он меня побил — вот полное видео со звуком", — прокомментировал запись Бык.

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На видео видно, что Коцаба подошел к члену ПС с просьбой о комментарии для телеканала NewsOne. В ответ Бык заявил, что если журналист находится сейчас на свободе, то это "недостатки нашей правоохранительной системы".

Коцаба заочно овтетил ему со страницы в социальной сети: "Как бык быковал. Если кого-то интересует, то насадка на журналистском микрофоне с крепкого металла. Быцьо, извини, если зубки побаливают".

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