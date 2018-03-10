По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
По информации Генштаба, саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них, в ближайшее время начнется проверка населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.
По информации пресс-службы президента, Петр Порошенко вручил ордена и медали 26 военным вооруженных сил и Национальной гвардии за мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
Военные атташе 16 аккредитованных в Украине дипломатических представительств могли оценить уровень подготовки военнослужащих горно-пехотной бригады, прошедших курс подготовки под руководством иностранных военных инструкторов.
В среду, 10 февраля, в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" прошли учения Вооруженных сил Украины, которые были направлены на проверку на практике способности выполнения боевых задач после ротации в 62-й бригаде.
На фоне бесконечных заявлений от представителей Кабмина, что война высасывает из страны колоссальные ресурсы, что есть большие затраты, которые не дают возможность решать другие проблемы, возникает вопрос: куда же уходят эти деньги, отмечают эксперты.
Спикер Генерального штаба Владислав Селезнев отмечает, что седьмой волны мобилизации пока ожидать не стоит, но военный эксперт Олег Жданов считает, что этот процесс просто затягивается и мобилизации будет начат в конце февраля.
Глава государства отметил, что инициатива о проведении мобилизации должна исходить от руководства Минобороны и Генштаба. В случае такой инициативы Порошенко готов подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко лично проверил ход отработки учебных вопросов в 235 межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.