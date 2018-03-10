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На фоне бесконечных заявлений от представителей Кабмина, что война высасывает из страны колоссальные ресурсы, что есть большие затраты, которые не дают возможность решать другие проблемы, возникает вопрос: куда же уходят эти деньги, отмечают эксперты.