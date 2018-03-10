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    Генеральный штаб ВСУ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 34
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    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
    Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко
    Главу Генштаба ВСУ вызвали в штаб-квартиру НАТО
    11:56 16.01.2018
    595НАТО: надо или не надо?
    По данным альянса, встречи с партнерами из Украины и Грузии будут сфокусированы на ситуации с безопасностью на местах, прогрессе оборонной реформы.
    Полк Азов
    В Генштабе ВСУ прокомментировали сообщения о Javelin у "Азова"
    16:52 09.01.2018
    1079Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Согласно заявлению Генштаба ВСУ, сообщение в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, не соответствуют действительности.
    Авдеевка
    Генштаб ВСУ выведет наблюдателей с Донбасса в ответ на действия РФ
    17:27 18.12.2017
    1268Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Вооруженные силы Украины выведут своих офицеров из Совместного центра контроля и координации прекращении огня в связи тем, что им не гарантирована безопасность.
    Работа оперативного штаба МЧС по вопросам ликвидации ЧП в Калиновке
    Генштаб ВСУ: саперы начали разминирование горящих складов под Винницей
    10:40 27.09.2017
    339Взрывы под Винницей: расследование
    По информации Генштаба, саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них, в ближайшее время начнется проверка населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.
    Нашивка на форме украинского военнослужащего
    В Генштабе допускают увольнения по закону о разрыве бессрочных контрактов
    16:32 11.01.2017
    127
    Заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба вооруженных сил Украины полковника Марк Андрусяк предположил увольнения на уровне 10% военных.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Полторак: реформирование Минобороны будет завершено в 2018 г
    04:47 15.10.2016
    127Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Министр обороны Степан Полторак сообщил, что нельзя одновременно проводить реформу везде, поэтому в 2017 году на 80% будет завершено реформирование Минобороны, и на 50% Генштаба.
    Порошенко наградил начальника Генштаба ВСУ Муженко
    Порошенко наградил начальника Генштаба ВСУ Муженко
    17:25 05.07.2016
    283Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По информации пресс-службы президента, Петр Порошенко вручил ордена и медали 26 военным вооруженных сил и Национальной гвардии за мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
    Украинские военные
    Генштаб допускает, что седьмой волны мобилизации не будет
    11:02 31.03.2016
    2907Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев отметил, что решение о проведении седьмой волны частичной мобилизации будет принято после завершения стратегических командно-штабных учений.
    Бунт 53-й бригады. Ничего не изменилось. Видео
    Бунт 53-й бригады. Ничего не изменилось 
    01:21 14.02.2016
    2315Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    Бойцы 43 мотопехотного батальона, который входит в 53-ю ОМБР, показали как изменились условия жизни солдат на территории полигона "Широкий лан" пол Николаевом.
    Военным атташе иностранных государств показали как могут наступать ВСУ
    Военным атташе иностранных государств показали, как могут наступать ВСУ 
    03:38 12.02.2016
    480
    Военные атташе 16 аккредитованных в Украине дипломатических представительств могли оценить уровень подготовки военнослужащих горно-пехотной бригады, прошедших курс подготовки под руководством иностранных военных инструкторов.
    Муженко познакомился с условиями службы 53-й омбр на полигоне Широкий Лан
    Муженко ознакомился с условиями службы 53-й ОМБР на полигоне "Широкий лан" 
    01:11 12.02.2016
    763Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, немало болезненных вопросов было озвучено во время встречи с личным составом 53 ОМБР. Разговор был сложный, беспристрастный и принципиальный.
    Крупномасштабные учения ВСУ прошли на полигоне Широкий лан под Николаевом. Видео
    Масштабные учения ВСУ на полигоне "Широкий лан" под Николаевом 
    00:37 12.02.2016
    1142
    В среду, 10 февраля, в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" прошли учения Вооруженных сил Украины, которые были направлены на проверку на практике способности выполнения боевых задач после ротации в 62-й бригаде.
    Масштабные учения ВСУ на житомирском полигоне
    Бунт в ВСУ. Очевидно, что люди с оружием малоуправляемые — Шабовта
    17:10 09.02.2016
    3408Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    На фоне бесконечных заявлений от представителей Кабмина, что война высасывает из страны колоссальные ресурсы, что есть большие затраты, которые не дают возможность решать другие проблемы, возникает вопрос: куда же уходят эти деньги, отмечают эксперты.
    Отправка новобранцев батальона Азов в Мариуполь
    Военный эксперт: седьмая волна мобилизации будет объявлена в конце февраля
    11:07 12.01.2016
    4062Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Спикер Генерального штаба Владислав Селезнев отмечает, что седьмой волны мобилизации пока ожидать не стоит, но военный эксперт Олег Жданов считает, что этот процесс просто затягивается и мобилизации будет начат в конце февраля.
    Встреча Петра Порошенко с участниками АТО. Архивное фото
    Порошенко заявил о готовности объявить очередную волну мобилизации
    23:54 11.01.2016
    1870Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Глава государства отметил, что инициатива о проведении мобилизации должна исходить от руководства Минобороны и Генштаба. В случае такой инициативы Порошенко готов подать в Верховную Раду соответствующий законопроект.
    Глава Генштаба на учениях
    Глава Генштаба: боевые потери в Донбассе значительно снизились
    12:17 07.12.2015
    301Немирное перемирие на Донбассе.
    По словам Виктора Муженко, ВСУ в зоне АТО за два месяца потеряли столько военнослужащих, сколько ранее могли потерять в течение суток.
    Виктор Муженко. Архивное фото
    Муженко рассказал о "плановом порядке" седьмой волны мобилизации
    00:34 07.12.2015
    9461Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    Как подчеркнул начальник Генштаба, объявление очередной волны мобилизации тесно связано с демобилизацией военнослужащих, призванных во время четвертой волны мобилизации.
    Глава Генштаба на учениях
    Глава Генштаба на учениях 
    01:08 31.10.2015
    115
    Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко лично проверил ход отработки учебных вопросов в 235 межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений.
    Взрывы и пожар на артскладах в Сватово
    Двое военных ранены, один контужен при ЧП на артскладах в Сватово
    01:38 30.10.2015
    232Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    В четверг вечером в городе Сватово начали взрываться боеприпасы на складе воинской части. МВД и спасатели приступили к локализации ЧП. СБУ квалифицировала взрывы как теракт.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Генштабе ВСУ сообщили о проблемах с поставками танков "Оплот"
    19:05 23.02.2018
    1390
    По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки "Оплот" получат до конца 2018 года.
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