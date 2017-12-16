Известный журналист прокомментировал нападение на Коцабу

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Нападение на того или иного журналистов в Украине может быть целенаправленной акцией против какого-либо издания или самого медийщика, заявил журналист, бывший ведущий политического ток-шоу "Свобода слова" на ICTV Андрей Куликов.

В качестве примера Куликов привел недавнее нападение на скандального журналиста Руслана Коцабу.

"Как бы вы не относились к этой личности, он выполнял будничное редакционное задание. Это человек при выполнении служебных обязанностей, он задал не провокационный вопрос "Что вам дал безвизовый режим за полгода его действия"? Нормальный вопрос. 335 тысяч украинцев воспользовались безвизом, любопытно, можно ли их встретить просто на улице и просто спросить об этом. Оказывается, даже это нельзя. Поэтому говоря о журналистской солидарности, необходимо иметь ввиду случай с Коцабой, а также нападения на людей, которые снимали на видео свадьбу сына Луценко", — сказал Куликов в комментарии изданию "Страна.ua".

Причиной нападений Куликов считает не только "чувствительность" радикалов. "Это могут быть целенаправленные акции против отдельных журналистов или изданий," — сказал он.

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Напомним, во вторник, 12 декабря, в центре Киева возле станции метро "Крещатик" член организации ПС Алексей Бык ударил в лицо Руслана Коцабу. Инцидент был зафиксирован на видео.