Согласно документам суда, обвиняемый совершил инкриминируемые ему правонарушения с 14 октября по 30 декабря в отношении двух потерпевших. Джошуа Бойл и его жена были освобождены из плена менее трех месяцев назад.
Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Ему 24 года, и он похож на звезду кунг-фу не только внешне. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски прошли у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках.
Публикации западных СМИ и данные исследовательских организаций свидетельствуют, что траты США на военные операции и "поддержку демократии" в мире ложатся тяжелым бременем на американского налогоплательщика.
США могут создать афганскую армию только при условии постоянного присутствия в стране, поэтому Америке придется заниматься "формированием государственности", уверен экс-аналитик Минобороны США Чак Спинни.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Ему 24 года, и он похож на звезду кунг-фу не только внешне. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски прошли у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках.
Вкладчики ликвидируемых банков во вторник провели акцию протеста и перекрыли часть Крещатика, а после Институтскую возле Национального банка. В этот же день протестующий шахтер Виктор Трифонов совершил попытку самосожжения в здании Минэнерго.
Вооруженные силы Афганистана в ходе наступления в ночь на четверг освободили занятый ранее боевиками движения "Талибан" город Кундуз, передает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя афганского МВД Седика Седикки.
Во время визита Порошенко в Одессу, ему кричали "Слава Украине" и "Фашизм не пройдет". Президент пробыл на Аллее Славы около получаса, после чего уехал под крики "Убийца" и нелицеприятные высказывания в адрес его представителя в Одесской области Алексея Гончаренко.
Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Ему 24 года, и он похож на звезду кунг-фу не только внешне. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
По заявлению разведки Афганистана, лидер "Талибан" Ахтар Мансур был убит вчера днем при авиаударе в районе Далбандин провинции Белуджистан в Пакистане. Ликвидацию лидера группировки ранее подтвердил один из ведущих командиров талибов мулла Абдул Рауф.
Многие удаленные деревни оказались отрезаны от внешнего мира. Число жертв растет. По последним данным, в Афганистане погибли по меньшей мере 115 человек, в Пакистане - более 270. Тысячи людей пострадали.
США заморозят планировавшийся на следующий год вывод войск из Афганистана и сохранят около 5,5 тысячи солдат после окончания 2016 года в связи с "хрупкой" ситуацией в стране, заявил президент США Барак Обама.
Взрыв прогремел в пятницу у главного входа полицейской академии в Кабуле. По данным агентства Рейтер, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, предположительно, одетый в полицейскую форму.
После вывода войск альянска из Афганистана в стране должны остаться несколько тысяч американских военнослужащих для обучения афганских войск и полиции, которым предстоит полностью взять на себя обеспечение безопасности.