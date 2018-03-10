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Во время визита Порошенко в Одессу, ему кричали "Слава Украине" и "Фашизм не пройдет". Президент пробыл на Аллее Славы около получаса, после чего уехал под крики "Убийца" и нелицеприятные высказывания в адрес его представителя в Одесской области Алексея Гончаренко.