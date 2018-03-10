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    Афганистан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 341
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    Зимний спорт. Архивное фото
    Извилистый путь афганских горнолыжников к зимней олимпиаде 2018
    13:49 04.02.2018
    164Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ
    Мы совсем не надеемся получить медаль на этой Олимпиаде, потому что четыре года наших тренировок - все равно, что один год тренировок наших зарубежных коллег, говорит спортсмен.
    На месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
    Трамп потребовал решительных действий против талибов
    00:19 28.01.2018
    148Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    По словам президент США Дональда Трамп, "жесткость "Талибана" не должна восторжествовать". Он также призвал мировое сообщество "принять решительные меры против талибов и тех, кто их поддерживает".
    На месте взрыва в Кабуле
    Теракт в столице Афганистана. Погибли не менее 40 человек
    13:28 27.01.2018
    132
    В результате масштабного теракта, который произошел в дипломатическом квартале столицы Афганистана, погибли не менее 40 человек.
    Теракт в Кабуле
    Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана - СМИ
    11:50 27.01.2018
    127
    По информации афганских СМИ, взрыв прогремел в дипломатическом квартале, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания.
    Теракт в Кабуле
    Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев
    17:47 21.01.2018
    145Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что среди погибших при атаке на международный отель в Кабуле 11 иностранных сотрудников авиакомпании.
    Наручники
    Освобожденного из афганского плена канадца обвинили в домогательствах
    06:23 03.01.2018
    126
    Согласно документам суда, обвиняемый совершил инкриминируемые ему правонарушения с 14 октября по 30 декабря в отношении двух потерпевших. Джошуа Бойл и его жена были освобождены из плена менее трех месяцев назад.
    Ситуация в Афганистане
    Группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане - МИД РФ
    11:23 23.12.2017
    253
    в МИД РВ сообщили, что численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков.
    Афганский двойник Брюса Ли показал мастерство кунг-фу. Видео
    Афганский двойник Брюса Ли показал мастерство кунг-фу 
    04:28 18.12.2017
    404
    Аббаса Али-заде из Кабула называют афганским Брюсом Ли. Ему 24 года, и он похож на звезду кунг-фу не только внешне. Юноша упорно тренируется, чтобы стать мастером боевых искусств и голливудской знаменитостью.
    Талибы захватили район в провинции Гильменд на юге Афганистана
    Украина увеличит военный контингент в Афганистане
    17:28 09.11.2017
    372
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко пообещал, что число военных в Афганистане будет двузначным.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Главные события 31 октября в фотографиях 
    18:54 31.10.2017
    171
    Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски прошли у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках.
    Доллары
    Сколько рядовой американец платит за войны США?
    17:30 06.10.2017
    6479
    Публикации западных СМИ и данные исследовательских организаций свидетельствуют, что траты США на военные операции и "поддержку демократии" в мире ложатся тяжелым бременем на американского налогоплательщика.
    Ситуация в Афганистане. Архивное фото
    Талибы об атаке на аэропорт Кабула. Целью был министр обороны США
    13:10 27.09.2017
    340
    Нападение произошло в районе 11.15 по местному времени после того, как в среду в Кабул с необъявленным визитом прибыли министр обороны США Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
    Спецопреация в Афганистане. Архивное фото
    Эксперт: США создадут афганскую армию, если останутся там навсегда
    16:37 23.08.2017
    68
    США могут создать афганскую армию только при условии постоянного присутствия в стране, поэтому Америке придется заниматься "формированием государственности", уверен экс-аналитик Минобороны США Чак Спинни.
    Взрыв. Архивное фото
    В Афганистане подорвался смертник, 30 человек погибли
    10:59 23.08.2017
    94
    Террорист-смертник осуществил подрыв автомобиля у здания полицейского управления на юге Афганистана. Инцидент произошел в административном центре провинции Гильменд.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп по Афганистану: народ устал от войны без победы
    09:57 23.08.2017
    142
    Президент США Дональд Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане, где США и их союзники уже почти 16 лет пытаются победить террористов.
    Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис
    Союзники США готовы увеличить количество военных в Афганистане - Мэттис
    06:36 22.08.2017
    114
    Глава Пентагона потребовал от председателя Объединенного комитета начальников штабов "принять подготовительные меры, чтобы выполнить стратегию президента" Дональда Трампа по Афганистану.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп отказался называть численность войск США в Афганистане
    05:36 22.08.2017
    75
    Президент США Дональд Трамп, выступая на военной базе в Виргинии, заявил, что "враги Америки не должны знать наши планы или считать, что они могут поджидать нас".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп пообещал расширить полномочия военных США в Афганистане
    04:43 22.08.2017
    125
    Глава Белого дома заявил, что расширит полномочия американских Вооруженных сил, "чтобы наносить удары по террористам и криминальным сетям, которые сеют насилие и хаос по всему Афганистану".
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