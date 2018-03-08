Без чадры и за рулем: афганки осваивают новые профессии

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РИА Новости Украина

Во многих афганских семьях, которые потеряли кормильцев из-за войны, функцию добытчика стали выполнять женщины. В 90-е годы некоторые афганки имели личный автомобиль. Среди водителей автобусов внутренних линий можно было встретить женщин. Однако во время талибов, когда женщинам запрещалось даже выходить из дома без сопровождения мужчины, о работе не было и речи.

Сейчас женщины снова стали проявлять интерес к автомобилям и профессии водителя. Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане. Она живет и работает в городе Мазари-Шариф (Mazari-Sharif) провинции Балх (Balkh) на севере Афганистана. Саре уже за 40, но она до сих пор не замужем. В интервью Sputnik женщина рассказала, что одна из основных причин, по которой она не может выйти замуж, заключается в том, что она является единственным кормильцем в большой семье: "Мне 42 года, и я не замужем. Я из интеллигентной семьи. У меня трое сыновей. Один мой сын погиб, когда ему было 18. Мужа моей сестры убили талибы, у него осталось 6 детей. Мы с матерью живем в Мазари-Шарифе. Я обеспечиваю пятерых человек".

Сару научили водить ее соседи, но официально работать таксистом она смогла только после того, как получила водительское удостоверение. Выбор такой необычной профессии был не случаен. Сара хотела доказать всем, что женщины наравне с мужчинами могут обеспечивать свою семью: "Я выбрала профессию таксиста по нескольким причинам. Во-первых, я хотела показать всем, что афганские женщины тоже могут зарабатывать деньги и обеспечивать нужды своих семей честным путем. Во-вторых, мне хотелось помочь женщинам, которые сталкиваются с унижениями от мужчин-таксистов".

okno.mk Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане

С помощью поддержки близких и других женщин, Сара Бахаи приняла решение и начала действовать: "В наследство от отца мне достался небольшой клочок земли в провинции Фарьяб (Faryab). Я была вынуждена продать его, чтобы купить машину и работать таксисткой".

Сара была первопроходцем в этом неженском для востока деле. И по ее словам, цена была довольно высокой: "В первые рабочие дни мне поступали угрозы. Я столкнулась с грубостью, неподобающим поведением и сквернословием. Мне прокалывали шины, чтобы я не могла работать".

© Photo: Из личного архива С.Бабаи Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане

Но Сара, собрав в кулак всю свою волю, продолжала уверенно и твердо заниматься любимым делом, несмотря на все сложности и препоны, и постепенно отношение к женщине-таксисту изменилось в лучшую сторону: "К счастью, мужчины стали лучше ко мне относиться. Каждый, кто видит, что я занимаюсь извозом, чтобы обеспечивать свою семью честным путем, хвалит меня".

Таксистка говорит, что радуется, когда видит женщину в личном автомобиле. Она надеется, что однажды на дорогах станет больше женщин-таксистов: "Раньше было много запретов, и женщины не могли работать вне дома. Сейчас проблем стало меньше. По сравнению с тем, что было раньше, наше общество шагнуло вперед. Женщины могут работать в разных сферах".

okno.mk Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане

Сара занимается и другими видами деятельности, в частности, она организовала в Балхе курсы вождения для женщин. По ее словам, уже 250 женщин этой провинции научились водить машину. Ее ученицы считают, что учиться у женщины-инструктора намного легче, чем у мужчины.

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Также Бахаи возглавляет потребительский кооператив по пчеловодству, руководит женским советом, а также лечит больных, в частности инвалидов. Более того, она сотрудничает с одним из офисов по защите прав женщин в провинции Балх, в компетенции которого в основном находятся правовые и семейные вопросы, касающиеся женщин. По ее словам, она смогла помочь предотвратить несколько разводов, а также помочь некоторым девочкам, которым родители запрещали учиться, получить образование. "Я принадлежу обществу и служу ему. Я счастлива, что люди довольны мной", — говорит она.

okno.mk Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане

По мнению Сары, женщины, проявив силу воли и твердость, могут добиться таких же успехов, как и мужчины: "Женщины способны на многое. Если они проявят волю и смелость, будут работать рядом с мужчинами, то общество будет процветать. Своей смелостью я обязана женщинам, живущим со мной в одном городе: они поддерживали меня и одобряли мой путь".

okno.mk Сара Бахаи (Sara Bahaei) – первая женщина-таксист в Афганистане

Сара считает, что каждая женщина должна работать и зарабатывать честным путем: "Каждая женщина, которая хочет стать таксистом и зарабатывать деньги, чтобы помогать семье, или просто интересуется вождением, прежде всего, должна обрести уверенность в себе, и никого не слушать. (Она) должна работать, соблюдая правила ислама и шариата. Я хочу обратиться к женщинам, которые бедствуют и собирают подаяние — вставайте и идите работать".

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