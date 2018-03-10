В результате стрельбы в Чаттануге погибли четыре человека, стрелявший был также убит. Ранены три человека, в том числе один полицейский. Перестрелки имели место в рекрутинговом центре и в центре поддержки операций ВМС США.
По заявлению прокурора США Билла Киллиана, прокуратура рассматривает инцидент как теракт. При этом прокурор отказался ответить на вопросы, связан ли нападавший с экстремистской группировкой "Исламское государство".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".