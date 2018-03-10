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    Армия США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Флаги США и России. Архивное фото
    Ядерного потенциала РФ хватит, чтобы нас уничтожить - генерал армии США
    22:36 21.07.2015
    1360
    Кандидат на пост начальника штаба армии США Марк Милли заявил, "РФ представляет главную угрозу национальной безопасности США", подчеркнув, что поведение РФ "не вызывает ничего, кроме тревоги".
    Военные учения Saber Guardian / Rapid Trident 2015
    В учениях на Яворовском полигоне принимают участие 500 американских военных
    16:48 20.07.2015
    182
    Группа американских военных - самая многочисленная среди иностранных участников международных учений Saber Guardian/Rapid Trident-2015. Всего на учения собрали 1800 военнослужащих их 18 стран.
    Сотрудник полиции США. Архивное фото
    Рядом с местом стрельбы в Теннесси задержаны две женщины
    04:13 17.07.2015
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    В результате стрельбы в Чаттануге погибли четыре человека, стрелявший был также убит. Ранены три человека, в том числе один полицейский. Перестрелки имели место в рекрутинговом центре и в центре поддержки операций ВМС США.
    Стрельба в Теннесси. Убиты четыре морпеха. Видео
    Убийство морпехов в США: место происшествия 
    23:55 16.07.2015
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    По заявлению прокурора США Билла Киллиана, прокуратура рассматривает инцидент как теракт. При этом прокурор отказался ответить на вопросы, связан ли нападавший с экстремистской группировкой "Исламское государство".
    Флаг США
    Стало известно имя мужчины, убившего четырех морпехов в Теннесси
    23:10 16.07.2015
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    Ранее было подтверждено, что четверо морских пехотинцев США погибли при стрельбе, стрелявший был также убит. Ранены три человека, в том числе один полицейский.
    Американские военнослужащие - морские котики. Архивное фото
    Численность армии США сократят из-за бюджетных ограничений - СМИ
    23:13 07.07.2015
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    Как сообщают американские СМИ, к концу 2017 фискального года армия США будет состоять из 450 тысяч военных. Сокращения вызваны бюджетными ограничениями.
    Президент Украины Петр Порошенко открывает украинско-американские учения Феарлесс Гардиан
    Учения с десантниками США касаются только инструкторов - Порошенко
    16:45 20.04.2015
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    Президент Украины прокомментировал начало украинско-американских учений, в которых принимают около трехсот десантников 173-й воздушно-десантной бригады США.
    Десантники армии США в аэропорту Львова
    Американские военные не привезли никакого оружия - штаб АТО
    13:46 17.04.2015
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    Представитель штаба спецоперации ВСУ в Донбассе прокомментировал прибытие во Львов десантников 173-й бригады Армии США. По его словам, американцы окажут исключительно методическую помощь.
    Десантники армии США в аэропорту Львова
    Во Львов прибыли американские десантники — посол США
    10:37 17.04.2015
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    Джеффри Пайетт сообщает, что военнослужащие 173-й бригады Армии США приземлились в Украине. Во львовском международном аэропорту проводится выгрузка военной техники.
    Учения украинских военных. Архивное фото
    Обзор мировых СМИ: Совместные военные учения США-Украины – путь на восток
    14:27 01.04.2015
    1295
    За последний год в мире стало гораздо больше различных военных маневров, пишут мировые СМИ, акцентируя внимание на предстоящих в Украине совместных международных учениях.
    Прохождение конвоя США по странам ЕС
    Прохождение конвоя США по Чехии 
    10:30 01.04.2015
    186
    Колонна боевой техники США после учений в Балтии направилась в Польшу, Прагу, а потом - в Германию.
    Бронированный автомобиль HMMWV
    Летать или не летать, жить или умереть. Летальное и нелетальное оружие
    09:51 31.03.2015
    1164
    Последнее время в связи с усилением военно-технического сотрудничества Украины со странами Запада, лексикон украинских политиков и украинских граждан пополнился словами "летальный" и "нелетальный".
    Американские военнослужащие. Архивное фото
    Начштаба армии США считает позицию РФ по Украине вызовом для НАТО
    20:33 28.01.2015
    1129Отношение мира к ситуации в Украине
    Сложившаяся ситуация по Украине и действия РФ являются "проверкой твердости Евросоюза и эффективности НАТО", заявил начальник штаба сухопутных войск армии США генерал Рэймонд Одьерно.
    Глава сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес
    Генерал США беседует с раненными в военном госпитале Киева 
    17:45 22.01.2015
    1064Будет ли мир на Донбассе?
    Глава сухопутных войск США в Европе посетил центральный госпиталь Министерства обороны Украины в Киеве и пообщался с раненными бойцами ВСУ.
    Флаги США и России. Архивное фото
    США и Россия могут вернуться к гонке ядерного вооружения
    14:40 07.01.2015
    1125Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В мировой периодике все чаще звучат мысли о том, что напряженность в отношениях Соединенных Штатов и России может положить начало ядерному вооружению.
    Боевик Исламского государства
    Армия США впервые вступила в наземный бой с боевиками ИГ - СМИ
    17:49 18.12.2014
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    Военные из США вступилии в столкновение с боевиками "Исламского государства" в западной иракской провинции Аль-Анбар. Бой был проведен при авиаподдержке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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