Трамп запретил трансгендерам служить в армии США

КИЕВ, 24 мар – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.

Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.

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Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".

Решение об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров было принято при администрации Барака Обамы, но его реализация была отложена до 1 июля 2017 года. Министр обороны США Джеймс Мэттис 1 июля одобрил шестимесячный перенос срока отмены запрета. Решение по этому вопросу было отложено. По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

Ранее сообщалось, что боец-трансгендер одержал победу на турнире по смешанным боевым искусствам.