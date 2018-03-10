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    NORAD

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160. Архивное фото
    Ракетные возможности РФ растут и могут помешать защите США - NORAD
    03:56 13.03.2015
    2558
    Россия продвигается к цели по развертыванию крылатых ракет широкого радиуса действия с обычным снаряжением и со все большим расстоянием от цели при запуске с тяжелых бомбардировщиков, подводных лодок и наземных боевых единиц, заявил командующий NORAD.
    Флаги США и России. Архивное фото
    США и Россия могут вернуться к гонке ядерного вооружения
    14:40 07.01.2015
    1125Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В мировой периодике все чаще звучат мысли о том, что напряженность в отношениях Соединенных Штатов и России может положить начало ядерному вооружению.
    Санта-Клаус на вертолете ВС США
    Пентагон защитил Санта Клауса от кибертерроризма
    17:39 24.12.2014
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    Ведомство готово справиться с любой возможной атакой, в том числе со стороны КНДР.
    Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Санта отправился в рождественское путешествие и уже пролетел над РФ
    15:10 24.12.2013
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    Санта-Клаус во вторник днем начал свое рождественское путешествие и уже пересек территорию России, сообщает командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента.
    Санта Клаус
    Более 100 тыс человек позвонили на базу ВВС США, чтобы узнать о Санте
    12:07 25.12.2012
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    Организованный на базе ВВС США в штате Колорадо штаб по отслеживанию рождественского турне Санта Клауса вокруг земного шара ответил на рекордное количество телефонных вопросов о сказочном волшебнике за более чем полувековую историю праздничной традиции.
    Санта Клаус
    Санта Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям
    11:57 24.12.2012
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    Новогодний волшебник Санта Клаус в понедельник отправился в путешествие вокруг света, чтобы поздравить с Рождеством и вручить подарки всем детям планеты, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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