Россия продвигается к цели по развертыванию крылатых ракет широкого радиуса действия с обычным снаряжением и со все большим расстоянием от цели при запуске с тяжелых бомбардировщиков, подводных лодок и наземных боевых единиц, заявил командующий NORAD.
Организованный на базе ВВС США в штате Колорадо штаб по отслеживанию рождественского турне Санта Клауса вокруг земного шара ответил на рекордное количество телефонных вопросов о сказочном волшебнике за более чем полувековую историю праздничной традиции.
Новогодний волшебник Санта Клаус в понедельник отправился в путешествие вокруг света, чтобы поздравить с Рождеством и вручить подарки всем детям планеты, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.