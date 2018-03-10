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    Рождество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 140
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    В Тернопольской области автомобиль сбил колядника, который играл роль черта
    В Тернопольской области автомобиль сбил Черта
    13:04 09.01.2018
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    В Тернопольской области группа колядников пыталась останавливать автомобили прямо на трасса. Один из водителей наехал на актера, который играл Черта.
    Ольга Полякова отпраздновала Рождество в теплых краях
    Украинские звезды на Рождество: пляжи, концерты и сладкая вата 
    13:55 08.01.2018
    977
    Украинские звезды показали в социальных сетях, как и где отпраздновали Рождество. Кто-то из них встретил Рождество в теплых краях, а кто-то - в теплом семейном кругу.
    Ситуация в Донецкой области
    Неужели перемирие: на Рождество в Донбассе прекратили стрелять
    19:21 07.01.2018
    156Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Согласно информации пресс-центра штаба АТО, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации на праздник Рождества Христова.
    Сэлфи президента с детьми-переселенцами на Рождество. Архивное фото
    Каждому президенту - по церкви. Как гаранты праздники празднуют
    07:15 07.01.2018
    944
    В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
    Гигантский дидух установили в центре Львова. Видео
    Гигантский дидух установили в центре Львова 
    02:28 07.01.2018
    122
    Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
    Зимняя обувь по-одесски или шлепки на босую ногу
    Одесситы в своей манере отреагировали на ухудшение погоды
    02:14 07.01.2018
    245Ухудшение погоды в Украине
    По сообщению СМИ, одесситы не унывают и просто расхаживают по любимому городу в шлепках на босую ногу, "некоторым даже наличие шубы не намекает на более "зимнюю" обувь".
    Рождественское шествие в Киеве. Архивное фото
    Православные встречают Рождество Христово
    00:49 07.01.2018
    241
    Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
    Патриарх Кирилл совершает ночное Рождественское богослужение. Видео
    Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя 
    23:08 06.01.2018
    322
    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
    Софийская площадь в Киеве
    Рождество-2018 в Украине: как отпраздновать, куда сходить, что приготовить
    18:55 06.01.2018
    990
    В прежние времена считалось, что на Рождество небо раскрывается Земле и силы небесные исполняют все задуманное. В этом году в Украине запланирована широкая праздничная программа, но под усиленным надзором силовиков.
    Рождественское шествие в Киеве
    Рождество-2018: план мероприятий по Украине
    10:19 06.01.2018
    692
    Для тех, кто на Рождество не хочет сидеть дома, во Львове пройдет Международный рождественский фестиваль, в Конотопе споет Руслана, а киевляне увидят рождественское шествие звездочетов. Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.
    Распятие и свечи в православной церкви
    Православные христиане отмечают рождественский сочельник
    00:19 06.01.2018
    189
    Накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии/ Богослужение в храме в сочельник особенно длительное и уже полностью посвящено наступающему празднику.
    Празднование Рождества в белорусской деревне Погост
    Стало известно, во сколько обойдется рождественская кутья украинцам
    15:16 05.01.2018
    98
    Подсчитана стоимость основных ингредиентов, которые входят в традиционное рождественское блюдо. Самой дешевой будет пшеничная крупа, самыми дорогими - мед и сухофрукты.
    Полиция Украины
    Перед Рождеством полиция обыщет все церкви Украины на предмет взрывчатки
    15:52 03.01.2018
    116
    Согласно информации пресс-службы МВД, взрывотехники проверят все места массового собрания граждан на предмет взрывоопасных предметов и наличие средств пожаротушения.
    Католическое рождество
    Соцсети: реформы по полной - рождество в православный пост…
    13:30 30.12.2017
    937Украина 2018: новые испытания
    Впервые Рождество западного обряда в Украине стало официальным праздником, да еще и выходным. Однако теперь в стране будут отмечать сразу два Рождества? Как отнеслись к такому многообразию сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Раритетные елочные украшения
    Вспомнить все. Раритетные елочные украшения времен советского прошлого 
    13:06 29.12.2017
    437
    Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
    Рианна и ее двоюродный брат
    Брата Рианны застрелили на Барбадосе
    12:06 27.12.2017
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    По данным предварительного расследования, брат певицы Рианны Тэйвон Кейсин Аллейн находился недалеко от своего дома, когда неизвестный выстрелил в него несколько раз.
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    ТОП событий в мире: сокращение бюджета ООН, пропажа Ассанжа
    15:20 26.12.2017
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    Мировые СМИ посвящают первые полосы своих изданий главным событиям, произошедшим в мире: сокращению бюджета ООН, рождественским поздравлениям Трампа и таинственному исчезновению Ассанжа.
    День и кошелек. Архивное фото
    Тренд дня: "реформы - это всего лишь повод залезть украинцам в карман"
    14:00 26.12.2017
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    Политические аналитики и блоггеры прокомментировали первое празднование в Украине католического Рождества выходным днем, а также негативное отношение украинцев к реформам.
    Рождественский вертеп
    Бельгийцы отправили более 7 млн смс-поздравлений с Рождеством - СМИ
    16:06 25.12.2017
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    Сообщается, что католическое Рождество в Бельгии - семейный праздник, который взрослые посвящают в первую очередь детям.
    Католическое рождество
    Католическое Рождество в Киеве: таинство рождения Бога 
    15:47 25.12.2017
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    Украинцы впервые официально отмечают католическое Рождество: с этого года 25 декабря объявлено выходным днем.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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