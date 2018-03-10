В светском государстве Украина все президенты к религиозным праздникам охотно демонстрировали свою набожность. О религиозных предпочтениях и традициях украинских гарантов и их отношениях с церковью - в обзоре РИА Новости Украина.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
В прежние времена считалось, что на Рождество небо раскрывается Земле и силы небесные исполняют все задуманное. В этом году в Украине запланирована широкая праздничная программа, но под усиленным надзором силовиков.
Для тех, кто на Рождество не хочет сидеть дома, во Львове пройдет Международный рождественский фестиваль, в Конотопе споет Руслана, а киевляне увидят рождественское шествие звездочетов. Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.
Накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день, после литургии/ Богослужение в храме в сочельник особенно длительное и уже полностью посвящено наступающему празднику.
Впервые Рождество западного обряда в Украине стало официальным праздником, да еще и выходным. Однако теперь в стране будут отмечать сразу два Рождества? Как отнеслись к такому многообразию сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Свыше 108 тысяч человек до сих пор не вернулись в свои дома, которые они покинули после начала военной операции по освобождению иракского Мосула от террористической группировки "Исламское государство", сообщает Международное агентство по миграции.
Во Львове с колядами и поздравлениями установили городской дидух. В культурной столице Западной Украины уже традиционно около десятка лет, этот символ достатка и рода выносят перед гарнизонным храмом Петра и Павла целой общиной.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Православные христиане в воскресенье отмечают Рождество Христово - один из важнейших, наряду с Пасхой, праздников для верующих.
Торжественный концерт под названием "Празднуем Рождество вместе" состоялся в Киеве на Европейской площади. Рождественские колядки исполнил хор в рекордном составе. Количество певцов составило около двух тысяч человек.
Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и детьми Евгенией, Александрой и Михаилом посетили ярмарку "Рождественское село", которая работает в центре Львова на площади Рынок и проспекте Свободы.
День Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник православные отмечают 6 января. 6 января (24 декабря по старому стилю) — день Навечерия Рождества Христова или Рождественский сочельник, — последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
В четверг христиане западного обряда празднуют Рождество Христово. Смотрите рождественское богослужение в Базилике Святого Петра - самого большого христианского храма в мире. Видео обнародовано на Youtube-канале "Первого национального".
По выходным и праздничным дням гости могут посмотреть кукольные представления, выступления самодеятельных коллективов циркового искусства, украинский фестиваль детских ансамблей, а также поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних и рождественских традиционных блюд.