Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.
Забег стал шестым. В нем приняли участие не только местные Деды Морозы и Санта-Клаусы, но и их коллеги из других стран ЕС. Целью мероприятия в этом году стал сбор средств для 42 мам тяжело больных детей.
Организованный на базе ВВС США в штате Колорадо штаб по отслеживанию рождественского турне Санта Клауса вокруг земного шара ответил на рекордное количество телефонных вопросов о сказочном волшебнике за более чем полувековую историю праздничной традиции.
Новогодний волшебник Санта Клаус в понедельник отправился в путешествие вокруг света, чтобы поздравить с Рождеством и вручить подарки всем детям планеты, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".