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    Санта-Клаус

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Санта-Клаус в центре Киева
    Санта-Клаус раздал более миллиарда подарков в ходе мирового турне
    19:57 24.12.2017
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    Первым населенным пунктом, в который прибыл сказочный персонаж, стало российское село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе. После этого Санта-Клаус успел посетить еще несколько российских городов.
    Полиция США
    В США "Санта-Клаус" ограбил банк - СМИ
    17:06 24.12.2016
    120
    Мужчина вошел в банк в маске, изображающей улыбающегося Санта-Клауса, и стал раздавать конфеты людям. После этого он подошел к кассе и передал сотруднику банка записку с требованием отдать ему деньги.
    Санта-Клаус
    Санта-Клаус доставил более 2 млрд подарков детям во всем мире – NORAD
    19:57 24.12.2015
    122
    Согласно информации, в данный момент Санта-Клаус пролетает над Республикой Коми и направляется в Туркменистан. Его путешествие продолжается уже больше восьми часов.
    Международный рождественский забег Санта Клаусов в Одессе
    Международный рождественский забег Санта-Клаусов в Одессе 
    17:19 20.12.2015
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    В воскресенье, 20 декабря, в Одессе прошел Международный рождественский забег Санта Клаусов. Забег стартовал из Горсада, прошел мимо Оперного театра, Потемкинской лестницы и Воронцовской колоннады.
    Санта-Клаус
    Сотни Дедов Морозов и Санта-Клаусов приняли участие в забеге в Риге
    21:01 13.12.2015
    57
    Забег стал шестым. В нем приняли участие не только местные Деды Морозы и Санта-Клаусы, но и их коллеги из других стран ЕС. Целью мероприятия в этом году стал сбор средств для 42 мам тяжело больных детей.
    Санта-Клаус на вертолете ВС США. Архивное фото
    Вооруженный "Санта-Клаус" угнал вертолет в Бразилии
    05:54 29.11.2015
    143
    Как пишут СМИ, преступник хорошо подготовился: с мешком подарков, в красном кафтане и с белой бородой он арендовал вертолет службы аэротакси якобы для полета на предрождественскую вечеринку.
    Президент США Барак Обама
    Супруга президента США рассказала, что Барак Обама верит в Санта-Клауса
    17:22 25.12.2014
    104
    Супруга американского президента в пятый раз присоединилась к рождественской акции и ответила на несколько звонков от детей из разных штатов.
    Санта-Клаус на вертолете ВС США
    Санта-Клаус посетил Донецк
    14:33 25.12.2014
    240Мир в Донбассе. Попытка №2
    При этом Санта не останавливался в столице Украины - Киеве.
    Санта-Клаус
    Санта-Клаус доставил три миллиарда подарков детям во всем мире - NORAD
    02:27 25.12.2014
    58Итоги 2015 года
    В данный момент Санта-Клаус пролетает над Кейптауном в ЮАР и направляется в Виндхук в Намибии. Его путешествие продолжается уже почти 12 часов.
    Санта-Клаус на вертолете ВС США
    Пентагон защитил Санта Клауса от кибертерроризма
    17:39 24.12.2014
    37
    Ведомство готово справиться с любой возможной атакой, в том числе со стороны КНДР.
    Санта-Клаус
    Санта Клаус отправился в свое ежегодное турне, чтобы вручить подарки
    11:57 24.12.2014
    45
    Длина саней сказочного персонажа составляет 75 сахарных палочек или 150 конфет, ширина - 40 палочек или 80 конфет.
    Дед Мороз
    Более 650 Дедов Морозов и Санта-Клаусов приняли участие в забеге в Риге
    16:46 14.12.2014
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    Забег Дедов Морозов проводится в Риге каждый год в преддверии Рождества. Этот забег был шестым.
    Санта Клаус
    Банды Санта-Клаусов грабят ювелирные магазины в Албании и Косово
    08:44 27.12.2013
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    Преступники, переодетые Санта-Клаусами, во время рождественских праздников совершили два вооруженных налета на ювелирные магазины в Албании и Косово. Во время этого налета были ранены два человека.
    Международные игры Санта-Клаусов проходят в Норвегии
    Санта отправился в рождественское путешествие и уже пролетел над РФ
    15:10 24.12.2013
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    Санта-Клаус во вторник днем начал свое рождественское путешествие и уже пересек территорию России, сообщает командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента.
    Санта Клаус
    Более 100 тыс человек позвонили на базу ВВС США, чтобы узнать о Санте
    12:07 25.12.2012
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    Организованный на базе ВВС США в штате Колорадо штаб по отслеживанию рождественского турне Санта Клауса вокруг земного шара ответил на рекордное количество телефонных вопросов о сказочном волшебнике за более чем полувековую историю праздничной традиции.
    Санта Клаус
    Санта Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям
    11:57 24.12.2012
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    Новогодний волшебник Санта Клаус в понедельник отправился в путешествие вокруг света, чтобы поздравить с Рождеством и вручить подарки всем детям планеты, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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