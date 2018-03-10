Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".
Как следует из документов, опубликованных на сайте сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".
Сосед сенатора Рене Баучер был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений и грозит тюремное заключение сроком до одного года.
Ранее палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в Сенате предстоит подписать президенту. В Сенате за новые санкции высказались 98 из 100 сенаторов.
Палата представителей на днях конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.
Законопроект включает пункт, обязывающий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Все это слабо согласуется с заверениями американского лидера нормализовать отношения с Россией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".