наверх
10.03.201810:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Сенат США

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 151
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаги России и США. Архивное фото
    В сенате США уточнили, от кого зависит снятие санкций с России
    23:54 05.03.2018
    267Взрыв в Санкт-Петербурге
    Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".
    Сергей Нарышкин. Архивное фото
    Глава Службы внешней разведки РФ, находясь под санкциями, посетил США
    02:21 31.01.2018
    1066США - Россия: санкции преткновения
    Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Сергей Нарышкин побывал в США для обсуждения вопросов борьбы с терроризмом. В Сенате США уже потребовали от Белого дома объяснений.
    Капитолий. Архивное фото
    Сенат США продлил финансирование правительства
    00:19 23.01.2018
    56
    По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании правительства как только он к нему поступит.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Стало известно, сколько США выделят Украине военной помощи в 2018
    00:51 09.11.2017
    547Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Как следует из документов, опубликованных на сайте сената США, средства могут быть предоставлены в рамках так называемой "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности", что предусматривает и поставки "летальных оборонительных вооружений".
    Американский сенатор Рэнд Пол
    Сенатора-республиканца в США избил его сосед, сторонник демократов - СМИ
    05:50 05.11.2017
    141
    Сосед сенатора Рене Баучер был арестован и отпущен под залог в пять тысяч долларов. Ему предъявлено обвинение в нанесении легких телесных повреждений и грозит тюремное заключение сроком до одного года.
    Логотип Твиттер
    Twitter доложил в сенате США о тратах RT на рекламу в 2016 году
    01:48 29.09.2017
    101
    Американским конгрессменам была предоставлена информация об активности RT, который, по утверждению Twitter, в 2016 году потратил на рынке рекламы США более 274 тысяч долларов.
    Флаги Украины и США
    Сенат США увеличил оборонную помощь Украине: известны подробности
    07:10 21.09.2017
    11437Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Конгресс еще не завершил работу над оборонным бюджетом. Сенат и палата представителей должны согласовать окончательную версию к концу 2017 года.
    Флаги США и Украины
    Проект оборонного бюджета США: $500 млн и летальное оружие для Украины
    04:54 19.09.2017
    741Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Петр Порошенко заявил, что проект закона об оборонном бюджете США на 2018 год "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера".
    Капитолий. Архивное фото
    Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине
    01:46 19.09.2017
    244
    Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом. Бюджет на 2017 год составлял 619 миллиардов долларов.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трампа намерены обязать получать разрешение на работу с РФ в киберсфере
    04:57 23.08.2017
    112США - Россия: санкции преткновения
    По данным СМИ, законопроект был одобрен профильным комитетом еще в июле, но его опубликовали лишь сейчас, поскольку он касался секретных вопросов финансирования ЦРУ и других разведслужб США.
    Сенатор США Д. Маккейн. Архивное фото
    Маккейн раскритиковал Трампа за пустые угрозы Северной Корее
    05:32 09.08.2017
    186Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам сенатора Джона Маккейна, он не согласен с комментарием президента Дональда Трампа, поскольку если кто-либо говорит, что намерен что-то сделать, то он должен быть на это способен.
    Президент США Дональд Трамп
    Сенат запретил Трампу делать назначения на период каникул
    05:55 04.08.2017
    159
    Сенат США проведет девять формальных сессий в августе, которые продолжаются по несколько минут, но при этом мешают президенту осуществлять односторонние назначения в отсутствие сената.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Сенат США утвердил Кристофера Рэя на должность директора ФБР
    00:27 02.08.2017
    76
    Президент США Дональд Трамп в начале июня объявил о своем решении выдвинуть на пост главы ФБР бывшего заместителя главы минюста США Кристофера Рэя.
    Голосование Сената США за новые санкции против РФ, Ирана и КНДР. Видео
    Голосование в Сенате США за новые санкции против РФ 
    04:58 28.07.2017
    690США - Россия: санкции преткновения
    Ранее палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в Сенате предстоит подписать президенту. В Сенате за новые санкции высказались 98 из 100 сенаторов.
    Флаги США и России. Архивное фото
    Сенат США принял закон о санкциях против России
    01:18 28.07.2017
    588США - Россия: санкции преткновения
    Закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате.
    Конгресс США. Архивное фото
    Сенат США готов к голосованию по закону о санкциях против РФ
    00:31 28.07.2017
    121США - Россия: санкции преткновения
    Палата представителей на днях конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года.
    Флаги США и России. Архивное фото
    РФ и США: на пороге санкционной войны
    07:13 27.07.2017
    1628США - Россия: санкции преткновения
    Законопроект включает пункт, обязывающий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Все это слабо согласуется с заверениями американского лидера нормализовать отношения с Россией.
    Здание Конгресса США. Архивное фото
    Сенаторы США достигли соглашения по новым антироссийским санкциям – СМИ
    04:05 27.07.2017
    436США - Россия: санкции преткновения
    Председатель комитета сената по иностранным делам Боб Коркер сообщил, что сенаторы готовы проголосовать по законопроекту о санкциях уже на этой неделе.
    Вашингтон. Архивное фото
    Сенаторы близки к решению по законопроекту о санкциях против Ирана и РФ
    01:41 27.07.2017
    81США - Россия: санкции преткновения
    Республиканский сенатор Боб Коркер сказал, что ожидал, что о соглашении объявят в среду вечером. Однако он не уточнил, будут ли в конечном варианте документа включены санкции против Северной Кореи.
    Вашингтон. Архивное фото
    План по замене Obamacare вновь провалился в сенате США
    06:58 26.07.2017
    104
    Республиканцы пытаются выработать замену Obamacare, которая обязала американцев под угрозой штрафа покупать медстраховку и повысила налоги на здравоохранение.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаги России и США. Архивное фото
    В сенате США уточнили, от кого зависит снятие санкций с России
    23:54 05.03.2018
    267
    Сенатор от штата Аляска Даниэл Салливан отметил, что снятие санкций с РФ "полностью зависит от российского правительства". Американский сенатор также заявил, что Россия "вступает в противоречие интересам США".
    Все теги

    Персоны

    Организации